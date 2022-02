„LTG grupė kreipėsi į NVS šalių, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Bulgarijos geležinkelių transporto tarybą su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu buvo įvestas konvencinis draudimas tranzitu iš Lietuvos per Baltarusiją vežti naftos produktus ir trąšas“, – BNS penktadienį pranešė LTG.

LTG vasario 2-ąją patvirtino gavę GTT pranešimą, kad naftos produktų ir mineralinių bei cheminių trąšų tranzitas iš Lietuvos per Baltarusiją bus draudžiamas nuo pirmadienio, vasario 7 dienos.

„Lietuvos geležinkeliai“ tuomet teigė, kad grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ vertina galimybes šiuos krovinius į Ukrainą vežti per Lenkiją. Įmonė šiemet planavo per Baltarusiją gabenti iki 0,9 mln. tonų naftos ir jos produktų bei maždaug 0,5 mln. tonų trąšų.

Gabenant krovinius Lenkijos kryptimi galėtų galima būtų per vieną iš dviejų-trijų pasienio postų, o iš Lenkijos į Lietuvą – per Trakiškio (Mockavos) pasienio punktą. Be to, tektų keisti riedmenis, nes Lietuvoje ir Lenkijoje yra skirtingos geležinkelių vėžės.

Naftos produktus ir azoto trąšas į Ukrainą gabena „Orlen Lietuva“ ir Jonavos „Achema“.

„Orlen Lietuva“ BNS šią savaitę teigė, kad įmonė nukreips krovinius į Lenkiją per Mockavos terminalą, kurį bendrovė įsigijo praėjusiais metais.

„Achemos“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas antradienį BNS sakė, jog bendrovė nuolat veža produkciją į Ukrainą per Baltarusiją, tad jai kiltų rimtų problemų – tektų kontraktus anuliuoti arba produkciją nukreipti per Latviją, o tai išaugintų logistikos kaštus.

Apie būsimą draudimą Minskas pranešė po to, kai įgyvendindama gruodžio pradžioje įsigaliojusias JAV sankcijas „Belaruskalij“, Lietuvos Vyriausybė nusprendė nuo vasario nutraukti sutartį tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir Baltarusijos bendrovės, nes ji neatitinka nacionalinio saugumo interesų.