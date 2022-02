Vis dėlto pašnekovai tikina, kad pasijusti ramiau leidžia prekybos tinklo „Lidl“ taromatų projekto metu surenkama ir organizacijoms perduodama parama, be kurios galimai tektų koreguoti vasaros planus.

„Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė pasakoja, kad situacija dėl kylančių šildymo kainų yra išties įtempta, o komunalinių mokesčių skirtumai jau gruodžio mėnesį buvo ženkliai išaugę.

„Lyginant praėjusių metų gruodį su 2020 m. gruodžiu, mūsų kuruojamų vaikų dienos centrų išlaidos šildymui išaugo maždaug dvigubai. Pavyzdžiui, konkrečiai Alytuje ir Akmenėje veikiančių mūsų dienos centrų išlaidos šildymui 2020 m. gruodį buvo kiek daugiau nei 300 eurų, o jau 2021 m. gruodį – daugiau nei 600 eurų. Tai kelia nemenką susirūpinimą“, – sako R.Dičpetrienė.

Maltos ordino pagalbos tarnybos programų vaikams ir jaunimui vadovas Gražvydas Pavalkis pasakoja, kad nors situacija maltiečių vaikų dienos centruose gruodžio mėnesį dar nebuvo tokia įtempta, organizacija su nerimu laukia gerokai didesniais šalčiais pasižymėjusio sausio sąskaitų.

„Keturi iš šešiolikos mūsų prižiūrimų vaikų dienos centrų yra įsikūrę mokyklose, todėl už jų šildymą mokėti neturime. Taip pat jau sutarėme, kad Rokiškyje esančio centro išlaidas padengs savivaldybė. Situaciją palengvina ir tai, kad neturime vaikų dienos centrų Vilniuje, kur kainos išaugo daugiausiai. Tačiau nors gruodį signalai dar nebuvo itin grėsmingi, jau kalbamės su centrų darbuotojais, nes sausį ir vasarį gali kilti papildomų iššūkių.

Labiausiai neramu dėl Viekšnių centro, kuris yra įsikūręs labai didelėse patalpose, taip pat padidėjusių išlaidų galimai reikės ir butuose, kuriuose teikiame „Palydėjimo savarankiškumui“ paslaugą, skirtą jaunimui nuo 16 metų. Šiuo metu esame atsakingi už keturis butus Telšiuose ir Marijampolėje, kuriuose gyvena 8 jaunuoliai“, – teigia G.Pavalkis.

Ramiau pasijusti leidžia ilgamečiai partneriai

R.Dičpetrienė pratęsia, kad išaugusias išlaidas vaikų dienos centrus prižiūrinčioms organizacijoms tenka padengti iš papildomų šaltinių – ieškant rėmėjų ir prašant jų pagalbos. Tai reiškia, kad laiką, kurį buvo galima skirti papildomai vaikų edukacijai ar laisvalaikiui organizuoti, reikia skirti nenumatytam darbui ir paramos paieškai.

„Gelbėkit vaikus“ direktorė pažymi, kad kol kas dar neteko atsisakyti iš anksto suplanuotų veiklų su vaikais, o už tai nevyriausybinė organizacija dėkoja prekybos tinklui „Lidl“, kurio, kartu su šalies gyventojais, skiriama nuolatinė parama leidžia užtikrinti sklandžią dienos centrų veiklą.

„Itin vertiname „Lidl“ rodomą pasitikėjimą, nes iš jų gautą paramą galime naudoti pagal poreikį. Todėl gan dažnai šią paramą skiriame būtiniausioms dienos centrų išlaidoms. Ir nors šį šildymo sezoną sąskaitų už komunalinius mokesčius šiomis lėšomis kol kas nedengėme, vis dar laukiame sąskaitų už sausį ir esant būtinybei, naudosime prekybos tinklo paramą“, – sako pašnekovė.

G.Pavalkis akcentuoja, kad maltiečiai prireikus taip pat žada naudoti „Lidl“ taromatų projekto metu gaunamą paramą.

Anot jo, kitu atveju, ženkliai išaugus šildymo sąskaitoms, galimai reikėtų koreguoti vasaros metu vaikams organizuojamas veiklas.

„Prekybos tinklą galime laikyti tvirtu užnugariu, leidžiančiu mums pasijusti ramiau. Turėdami pastovų paramos šaltinį, kurį naudojame ten, kur jos labiausiai reikia, šį šildymo sezoną išgyvensime lengviau, neteks mažinti išlaidų vaikų vasaros išvykoms“, – tvirtina Maltos ordino pagalbos tarnybos programų vaikams ir jaunimui vadovas.

Vaikų dienos centrams perduota virš 265 tūkst. eurų

Prekybos tinklas „Lidl“ jau ketverius metus vykdo socialinį projektą „Už saugią aplinką mūsų vaikams“, kurio metu „Lidl Lietuva“ taromatais besinaudojantys pirkėjai gali vaikų dienos centrams paaukoti už depozitą gaunamą sumą.

Prisidėti prie pagalbą vaikams teikiančių organizacijų gali kiekvienas prekybos tinklo „Lidl“ taromatais besinaudojantis žmogus, paspaudęs mygtuką „Aukoti“.

Surinktą sumą „Lidl Lietuva“ padvigubina ir perveda vaikų dienos centrus koordinuojančioms organizacijoms – Maltos ordino pagalbos tarnybai, „Gelbėkit vaikus“ ir Lietuvos „Caritui“.

Iš viso kartu su pirkėjais prekybos tinklas vaikų dienos centrams paaukojo jau daugiau kaip 265 tūkst. eurų.

Per pirmuosius projekto metus vaikams buvo paaukota 41 878 eurai, per antruosius – 59 002 eurai, o per trečiuosius – 75 873 eurai. Pernai buvo surinkta rekordinė suma, siekianti 88 620 eurų.

Organizacijos šias lėšas panaudojo būtiniausioms reikmėms: nuo gyvybiškai svarbių remonto darbų iki savanorių, socialinių darbuotojų bei užimtumo specialistų mokymo ir kt.