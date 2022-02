„Vičiūnų grupė“ į gamyklą Plungės rajone planuoja investuoti 100 mln. eurų

Rajono meras Audrius Klišonis BNS patvirtino, kad planuojamos investicijos siekia apie 100 mln. eurų, be to, įmonė sukurtų apie 200 naujų darbo vietų.

„Vičiūnų grupės“ investicijos – jie pateikę apie 100 mln. eurų. Tai stambiausia investicija, kiek esame turėję“, – BNS sakė A.Klišonis.

„Kiek jiems reikalinga pagalba, mes ją teiksime, nes toks stambus investicinis projektas reikalingas Plungei. Jie nusipirkę yra sklypus, tai nebus savivaldybės formuojami sklypai“, – pridūrė jis.

Mero teigimu, įmonė gamyklą pastatytų maždaug per dvejus metus. Be to, savivaldybės įmonė „Plungės vandenys“ turėtų investuoti apie 10 mln. eurų į įmonei būtinus valymo įrenginius.

„Reikalinga padaryti namų darbus ir pačiai savivaldybei, „Plungės vandenims“, nes „Vičiūnų grupės“ bendrovės naudoja didelius vandens kiekius, todėl reikia statyti papildomus pajėgumus mūsų valymo įrenginiams, nes šiuo metu jie dirba beveik visu pajėgumu“, – BNS sakė A.Klišonis.

Mero teigimu, leidimas statybai bus išduodamas, kai savivaldybė gaus parengtą techninį projektą. Pasak „Vičiūnų grupės“ vadovo Šarūno Matijošaičio, šiuo metu įmonė atlieka galimybių studiją dėl galimos žuvies produktų gamyklos plėtros bei parengiamuosius darbus.

„Galutiniai sprendimai, ar plėsti šią gamybos veiklą, bus priimami vėliau, atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus“, – komentare BNS teigė jis.

Šiai investicijai įmonė siekia gauti stambaus investicinio projekto statusą. Jis suteikiamas įmonėms, kai investicijos siekia bent 20 mln. eurų ir kai sukuriama bent 150 naujų darbo vietų (200 – investuojant Vilniuje).

Pirmasis apie tai pranešė portalas vz.lt. Jis rašė, jog gamybinis kompleksas turėtų iškilti „Vičiūnams ir partneriams“ priklausančiame 6,9 ha sklype Plungės rajone, Maceinių kaime.