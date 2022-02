„Juo („Nord Stream 2“ dujotiekiu – ELTA) dujos dar neteka. Jis Rusijai svarbus strategiškai, tačiau manau, kad raktiniai žodžiai yra „Nord Stream 1“, „Jamal“ ir panašūs. Kol nebus atsisakyta nuo būtent tų dujotiekių, visuomet turėsime didelių bėdų, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė V. Sinkevičius.

„Nord Stream 2“ yra viena, bet 52 mlrd. eurų, kurie buvo sumokėti už iškastinį kurą Rusijai, – nė lašo to kuro nepateko per „Nord Stream 2“, ir mes tą turime suprasti. Yra ir kiti dujotiekiai ir jie, aš manau, dabar yra mūsų problema“, – teigė jis.

Eurokomisaro teigimu, ES ieškoma, kaip kuo greičiau atsisakyti priklausomybės nuo rusiško iškastinio kuro, tačiau tai esą gali užtrukti. Vis tik V. Sinkevičius tikina, kad Rusijai inicijavus karinius veiksmus Ukrainoje, Europa privalo spartinti alternatyvų paieškas.

„Buvo padaryti namų darbai, negalima sakyti, kad per tuos 8 metus niekas nebuvo padaryta. Iš tiesų, dujų patekimas tarp ES šalių ir tinklas yra žymiai išplėstas. Vien per šią žiemą 120 suskystintų dujų laivų atplaukė į Europos uostus, kas yra rekordinis skaičius“, – kalbėjo V. Sinkevičius, kartu pabrėžęs, kad to vis tik nepakanka. Pasak jo, alternatyvų, iš kur pirkti ,be Rusijos, nėra daug.

„Aišku, tokia situacija naudinga Rusijai. Bet galiu užtikrinti, kad EK deda visas pastangas tiek ieškant tų alternatyvų, tiek ieškant galimybių, kaip dujos galėtų patekti į Europą ne per tuos dujotiekius“, – sakė V. Sinkevičius.

ELTA primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienio paryčiais paskelbė, jog pradeda karinę operaciją prieš Ukrainą. Iš karto Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą daugelyje vietų. V. Putinas savo kalboje pareiškė, kad užpuolimo tikslas – „demilitarizuoti ir denacifikuoti“, bet ne okupuoti Ukrainą. Jis įspėjo kitas šalis nesikišti, nes priešingu atveju pagrasino tokiu atsaku, kuris „nuves prie pasekmių, kurių dar nepatyrėte savo istorijoje“.