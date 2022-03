Prognozuoja, kad kelionės lėktuvais gali brangti – susidėjo ne vienas veiksnys

Civilinės aviacijos asociacijos valdybos narys, orlaivių nuomos kompanijos „Global airways“ operacijų vadovas Artūras Stankevičius pabrėžia, kad vykstant karui svarbiausia bet kokia kaina stabdyti agresorių, tačiau kartu pripažino, jog dėl krizės lėktuvų bilietai greičiausiai brangs.

„Jeigu liks oro erdvės uždarytos, kaip šiuo metu yra, ir jeigu keleiviai skris Rytų kryptimi, pavyzdžiui Japonija, Kinija, Tailandas, tai veiks bilietų kainas, nes skrendant aplinkkeliais reikės daugiau kuro. Jis aviakompanijų galutiniame kaštų pyrage sudaro apie 50 procentų“, – BNS sakė A. Stankevičius.

„Poilsinių kelionių lėktuvu pigiau nei pernai tikrai nereikėtų tikėtis“, – pridūrė jis.

Panašios nuomonės laikosi ir buvęs Lietuvos oro uostų vadovas, aviacijos ekspertas Gediminas Almantas – jo teigimu, bilietų kainos tikrai kils.

„Ne tik oro erdvės uždarymas, visa Ukrainos krizė veikia degalų kainas, kas yra ženkli dedamoji aviaciniams bilietams. Be to, maršrutų ilgis – negalėjimas skristi per Rusijos teritoriją, pasikeitę orlaivių atvykimo laikai privers bendroves keisti strategiją – tikrai taip, visos šitos aplinkybės įtakos kainas, kurios turėtų kilti“, – BNS sakė G. Almantas.

„Sektorius reaguos greitai, kadangi dar nėra atsigavęs po pandemijos – ten daug lašinių išgyvenimui nėra, o kiek tai ilgai išliks, priklausys nuo apribojimų“, – pridūrė jis.

Pasak „Global airways“ operacijų vadovo A. Stankevičiaus, dėl situacijos nestabilumo šalies aviacijos verslas greičiausiai patirs nuostolių, tačiau krizė taip pat gali atnešti galimybių, Vakarų kompanijoms pareikalavus Rusijai grąžinti nuomojamus lėktuvus.

„Ir jeigu taip atsitiktų, kad aviakompanijos Rusijoje bankrutuotų ar stipriai sumažintų savo skrydžių skaičių, tai iš karto atsirastų galimybė užimti tą vietą kitiems bei perimti tuos lėktuvus“, – BNS sakė A. Stankevičius.

Vieno didžiausių šalyje kelionių organizatoriaus „Novaturo“ teigimu, bendrovė kol kas nekeičia kelionių programos.

„Skrydžius vykdome įprastai, suplanuotos kelionių programos nekeičiame, palaikome glaudų ryšį su savo verslo partneriais bei nuolat reaguojame į besikeičiančią situaciją“, – per „Nasdaq“ biržą Vilniuje antradienį pranešė „Novaturo“ grupės generalinis direktorius Vitalijus Rakovskis.

Anot jo, bendrovė atidžiai stebi situaciją ir kol ji tokia dinamiška bei neapibrėžta, prognozių dėl poveikio veiklai neteikia.

Europos Sąjunga sekmadienį paskelbė naujų sankcijų Rusijai dėl pastarosios įsiveržimo į Ukrainą, uždarydama savo oro erdvę Rusijos oro vežėjams. Atsakydama į tai „Rosaviacija“ paskelbė, kad Rusijos oro erdvė uždaroma 36-ių valstybių, įskaitant Europos šalis ir Kanadą, aviakompanijoms.

„Bloomberg“ skelbia, jog dėl Rusijai įvestų sankcijų lizingo įmonės Europoje atšaukia Rusijos avialinijų nuomojamus lėktuvus.