Prekybos tinklai Rusijoje riboja ilgai negendančių maisto produktų pardavimą

To paties „Ašan“ prekybos tinklo valdomose „Atak“ parduotuvėse taip pat įvesti ribojimai. Socialiniuose tinkluose plinta nuotrauka, kurioje matyti skelbimas, nurodantis, kad vienas pirkėjas gali nusipirkti ne daugiau kaip 10 kg cukraus, ne daugiau kaip dešimt butelių augalinio aliejaus, penkias 2 kg miltų pakuotes ir tris druskos pakuotes. Be to, vienam asmeniui galima įsigyti ne daugiau kaip dešimt bakalėjos produktų – makaronų, ryžių ir kitų kruopų – pakuočių.

Prekybos tinklo „Ašan“ atstovas spaudai RBC paaiškino, kad bendrovė ir iš įmonių, kurios vykdo pirkimus, pastebėjo išaugusią socialiai svarbių produktų paklausą.

„Po kelių tokių didelių pirkimų prekių pristatymas iš sandėlio gali užtrukti, todėl kai kurie pirkėjai gali likti be prekių“, – aiškino mažmenininko atstovas. Dėl šios priežasties bendrovė patarė toms parduotuvėms, kuriose yra tokia didelė paklausa, vienam pirkėjui riboti parduodamų prekių kiekius.

Tiesa, „Ašan“ atstovas tikino, kad tinklas Rusijoje pakankamai apsirūpinęs socialiai svarbiomis prekėmis, pirkimai ir pristatymai vyksta reguliariai ir artimiausiu metu trūkumo nenumatoma.

Didžiausia Rusijos mažmeninės prekybos grupė „X5 Group“, pastebėjo padidėjusią cukraus paklausą. Nors tiekėjai turi pakankamai cukraus atsargų, stinga laiko jį supakuoti ir pristatyti į mažmeninės prekybos tinklus. Dėl to grupei priklausantis prekybos tinklas „Piatioročka“ riboja cukraus pardavimą. Grupės atstovo teigimu, jei paklausa padidės ir atsiras spekuliacijos kitais produktais požymių, tokia pat priemonė gali būti taikoma tiek kitoms prekių kategorijoms, tiek kitiems „X5 Group“ priklausantiems tinklams.

RBC publikavus medžiagą, Pramonės ir prekybos ministerija pranešė, kad didžiausios mažmeninės prekybos įmonės užfiksavo atvejų, kai socialiai svarbios prekės buvo perkamos „akivaizdžiai didesniais kiekiais (iki kelių tonų) nei reikia asmeniniam vartojimui, o vėliau perparduodamos“.

Rusijos Vyriausybė yra patvirtinusi socialiai svarbių produktų sąrašą, į kurį įtraukti 24 būtiniausi produktai, įskaitant duoną, kvietinius miltus, pieną, kiaušinius, cukrų, druską ir kai kuriuos mėsos produktus.