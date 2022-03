Ragina ruoštis skrydžių brangimui – bilietų kainos tikrai augs, ypač kai kuriomis kryptimis

Tuo tarpu aviacijos ekspertai teigia, kad dėl Rusijos karo Ukrainoje Vakarams uždarius savo oro erdvę Rusijos orlaiviams bei Rusijai ėmusis atsakomųjų veiksmų, o kartu brangstant kurui, reikia ruoštis skrydžių brangimui.

Populiariausios kryptys tos pačios

„Oro bendrovės reaguoja į paklausą ir jau dabar planuoja didinti skrydžių skaičius. Tokią strategiją taiko ne tik žemų kaštų oro bendrovės, bet ir vadinamieji tradiciniai vežėjai. Reikėtų priminti, kad kovo pabaigoje prasideda aviacijos vasaros sezonas, o tai reiškia dar vieną impulsą auginti tiek skrydžių apimtis, tiek planuoti didesnių keleivių srautus“, – pabrėžė Lietuvos oro uostų atstovas.

Anot jo, šiuo metu populiariausios kryptys iš Lietuvos oro uostų lieka Didžioji Britanija ir Skandinavijos regionas.

„Būtent šių regionų šalys pastaruoju metu ypatingai juda reikalavimų keliautojams mažinimo kryptimi – tai tiesiogiai daro įtaką ir paklausos augimui, nes sąlygos tampa paprastesnės, o kai kuriais atvejais jos artėja prie tų, kurios buvo 2019 metais.

Verta paminėti, kad kai kuriomis dienomis jau matome, jog keleivių bendri skaičiai yra tolygūs buvusiems 2019 metais. Tai yra itin pozityvi indikacija ir tolimesniam laikotarpiui, šiltajam metų sezonui“, – pažymėjo T.Vasiliauskas.

„Bendraudami su oro bendrovių atstovais, girdime, kad pardavimai šiltajam sezonui jau artėja prie priešpandeminio laikotarpio apimčių. Galime pagrįstai daryti prielaidą, kad 2022 metai taps aviacijos atsigavimo laikotarpiu visomis prasmėmis", – sakė T.Vasiliauskas. Prognozuoja aviacijos atsigavimo laikotarpį Pašnekovo teigimu, be jokios abejonės, visa aviacijos rinka laukia šiltojo metų sezono, tai įprastai reiškia dar aktyvesnius keleivių srautus.

„Ši tendencija turėtų likti tokia ir šiais metais, nes pandemija, atrodo, jau yra suvaldyta, iš esmės keičiasi valstybių požiūris, o ribojimų kiekis keliautojams itin sparčiai mažėja, šalys juda vienodinimo kryptimi – mažinant papildomų dokumentų patikras“, – keliautojų srauto augimo priežastis apibūdino Lietuvos oro uostų atstovas.

Jis taip pat pasidžiaugė, kad keliautojų aktyvumas šiais metais turėtų pasiekti priešpandeminį lygį, o gal net ir jį viršyti.

„Bendraudami su oro bendrovių atstovais, girdime, kad pardavimai šiltajam sezonui jau artėja prie priešpandeminio laikotarpio apimčių. Galime pagrįstai daryti prielaidą, kad 2022 metai taps aviacijos atsigavimo laikotarpiu visomis prasmėmis.

Mūsų realistinė prognozė šiems metams – visuose Lietuvos oro uostuose keliaus apie 4,2 mln. keleivių. Manome, kad šis skaičius gali būti net viršytas ir artėti prie 5 mln. keleivių“, – prognozavo T. Vasiliauskas atmesdamas visas prielaidas, jog keliautojų srautai išaugo dėl karinio konflikto Ukrainoje.

Pigesnių kelionių tikėtis neverta

Vis tik aiškėja, kad keliautojai turės pakloti didesnes sumas už lėktuvų bilietus. Kaip praneša BNS, Civilinės aviacijos asociacijos valdybos narys, orlaivių nuomos kompanijos „Global Airways“ operacijų vadovas Artūras Stankevičius pabrėžia, kad vykstant karui svarbiausia bet kokia kaina stabdyti agresorių, tačiau kartu pripažino, jog dėl krizės lėktuvų bilietai greičiausiai brangs.

„Jeigu liks oro erdvės uždarytos, kaip šiuo metu yra, ir jeigu keleiviai skris Rytų kryptimi, pavyzdžiui, Japonija, Kinija, Tailandas, tai veiks bilietų kainas, nes skrendant aplinkkeliais reikės daugiau kuro. Jis aviakompanijų galutiniame kaštų pyrage sudaro apie 50 procentų“, – BNS sakė A. Stankevičius ir pridūrė: „Poilsinių kelionių lėktuvu pigiau nei pernai tikrai nereikėtų tikėtis“.

Panašios nuomonės laikosi ir buvęs Lietuvos oro uostų vadovas, aviacijos ekspertas Gediminas Almantas – jo teigimu, bilietų kainos tikrai kils.

„Ne tik oro erdvės uždarymas, visa Ukrainos krizė veikia degalų kainas, kas yra ženkli dedamoji aviaciniams bilietams. Be to, maršrutų ilgis – negalėjimas skristi per Rusijos teritoriją, pasikeitę orlaivių atvykimo laikai privers bendroves keisti strategiją – tikrai taip, visos šitos aplinkybės padarys įtaką kainoms, kurios turėtų kilti“, – BNS sakė G. Almantas.

Europos Sąjunga sekmadienį paskelbė naujų sankcijų Rusijai – dėl pastarosios įsiveržimo į Ukrainą, ji uždarė savo oro erdvę Rusijos oro vežėjams. Atsakydama į tai „Rosaviacija“ paskelbė, kad Rusijos oro erdvė uždaroma 36-ių valstybių, įskaitant Europos šalis ir Kanadą, aviakompanijoms.

„Bloomberg“ skelbia, jog dėl Rusijai įvestų sankcijų lizingo įmonės Europoje atšaukia Rusijos avialinijų nuomojamus lėktuvus.