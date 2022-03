Taivano delegacija su „Teltonika“ aptarė galimą bendradarbiavimą

Grupės įkūrėjas ir prezidentas Arvydas Paukštys, papasakojęs apie „Teltonikos“ planus kurti puslaidininkių lustų pramonę Lietuvoje, tikisi bendradarbiauti šioje srityje su ekspertais iš Taivano.

„Per ateinančius dešimt metų „Teltonika“ augs 10 kartų. Norint išlaikyti nenutrūkstamą gamybą reikės ir pastovaus lustų tiekimo. Dėl to Lietuvoje per 10 metų sukursime puslaidininkių lustų projektavimo centrą, puslaidininkių lustų surinkimo centrą bei puslaidininkių lustų gamyklą. Visi šie centrai kartu leis aprūpinti „Teltonikos“ įmonių grupės poreikį gaminti po 100 milijonų gaminių per metus“, – pranešime teigė A.Paukštys.

Pasak pranešimo, puslaidininkių tyrimų ekspertų ir mokslininkų darbo grupė iš Taivano lankėsi vienoje iš „Teltonikos“ grupės įmonių „Teltonika EMS“. Jai aprodytos gamybos linijos bei pristatyti įmonės kokybės kontrolės procesai.

„Teltonikos“ grupė iki 2031 metų į lustų gamybos pramonę ir kitus projektus Lietuvoje planuoja investuoti apie 3,7 mlrd. eurų bei sukurti 8 tūkst. darbo vietų.

2024–2026 suplanuotos puslaidininkių lustų projektavimo laboratorijos Vilniuje, kurių vertė sieks 100 mln. eurų, bus sukurta 200 darbo vietų. 2026–2028 metais už 450 mln. eurų numatyta Vilniuje pastatyti puslaidininkių lustų surinkimo ir testavimo gamyklą su 500 darbo vietų, o 2028–2031 metais už 2,1 mlrd. eurų – lustų gamyklą, kur bus sukurta 1,5 tūkst. darbo vietų.

Kiek anksčiau pirmadienį Taivano delegacija susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite. Ministrė pasiūlė svarstyti galimybę steigti bendrą Lietuvos ir Taivano puslaidininkių gamybos centrą bei aptarė kitus bendradarbiavimo klausimus.

Pasak ministrės, galėtų būti svarstoma galimybė Taivano korporacijoms „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“, „United Microelectronics Corporation“ ir kitoms investuoti į gamybos centro steigimą Lietuvoje, o mokslinis bendradarbiavimas užtikrintų aukštą tyrimų ir jų rezultatų komercinimo lygį bendroms Taivano ir Lietuvos įmonėms.

Beveik 30 žmonių delegacija, kurioje yra Taivano Užsienio, Ekonomikos, Mokslo ir technologijų bei Švietimo ministerijų pareigūnų bei mokslininkų ir verslininkų, šią savaitę susitiks su Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC), universitetų atstovais, asociacijos „Santakos slėnis“ atstovais, lankysis didžiosiose lazerių, daiktų interneto sprendimų bendrovėse, klasteriuose, inžinerinės pramonės asociacijose ir Seime.