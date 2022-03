Dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje daugėja įšaldyto turto – suma siekia 14 mln. eurų

Per savaitę papildomai įšaldyta beveik 0,9 mln. eurų ir virš 200 tūkst. JAV dolerių, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Sankcijos, susijusios su Rusija, taikomos dviem juridiniams asmenims, kurie yra įtraukti į sankcijų sąrašą, ir aštuoniems juridiniams asmenims bei keturiems fiziniams asmenims, remiantis sąsajomis per nuosavybę ar kontrolę.

Sankcijos pritaikytos dėl sąsajų su Aleksejumi Nečajevu, „Vnešekonombank“, Aleksejumi Mordašovu, Andrejumi Melničenka, Rusijos statybų įmone „Mostotrest“, plieno ir kasybos pramonės gigantu „Severstal“, Andrejumi Guryjevu, Igoriu Sečinu, Sergejumi Chemezovu.

Be to, dėl sankcijų, taikomų keturiems su Baltarusija susijusiems juridiniams ir vienam fiziniam asmeniui, įšaldyta 46,2 tūkst. eurų. Sankcijos jiems pritaikytos dėl sąsajų su Aliaksandru Šakustinu, „Vnešekonombank“. Ši suma per savaitę nepakito.