Ukrainos ir Lietuvos verslo tarybų nariai: turime galvoti apie ateitį

Posėdžio metu kalbėjęs USPP prezidentas Anatolijus Kinachas pabrėžė, kad Rusija užpuolė Ukrainą, siekdama ne trofėjų, o Ukrainos sunaikinimo. „Tikime, kad pergalė bus mūsų, nes tiesa yra mūsų pusėje. Tikime, kad po pergalės visi kartu prikelsime mūsų kraštą.

Dabar kaip niekad iki šiol reikalinga jūsų pagalba, užtikrinant logistikos, maisto ir energetikos išteklių tiekimą. Labai svarbi mūsų Lietuvos partnerių parama, siekiant kuo greitesnės Ukrainos narystės ES. Tikimės, kad jau artimiausioje ateityje išnaudosime mūsų turimą bendradarbiavimo potencialą Ukrainos atstatymui „- sakė A. Kinachas.

Pasak USPP vadovo, kariniai veiksmai sunaikino labai didelį ekonominį Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo potencialą. Lietuvos – Ukrainos dvišalė prekyba 2021 m. išaugo daugiau nei 50 proc., lyginant su 2020 m.

„Net ir baisiausiame sapne nesapnavome, kad mūsų asocijuotų struktūrų ir Verslo Tarybų susitikimai vyks karo metu. Nuo pirmųjų dienų LPK kartu su savo nariais, kaip ir dešimtys kitų Lietuvos nevyriausybinių organizacijų bei daugybė tūkstančių Lietuvos gyventojų, pradėjo teikti materialinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai.

Lietuva remia Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, o Lietuvos pramonininkų konfederacija kelia Ukrainai aktualius klausimus didžiausioje Europoje verslo asociacijoje BUSINESSEUROPE bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Briuselyje,“ – susitikime pabrėžė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Pasak LPK prezidento, simboliška, kad vykstant karui šiandien kalbame apie ateities planus, nes visi tikime, kad ne už kalnų ta diena, kai vėl kalbėsime apie ekonominių santykių plėtrą, apie naujus projektus ir apie iš pelenų kylančią Ukrainą.

Tarybų susitikime aptarta galima Lietuvos verslo pagalba Ukrainai, Ukrainoje veikiančių Lietuvos įmonių padėtis, Ukrainos muitinės reikalavimai ir užsienio produkcijos įvežimo į šią valstybę taisyklės, galimas Lietuvos ir Ukrainos įmonių bendradarbiavimas karo sąlygomis.

Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Ukrainos verslininkų ir pramonininkų sąjunga pasirašė deklaraciją, kuria griežtai smerkia precedento neturinčią neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą, dėl kurios žūva civiliai ir naikinama civilinė infrastruktūra. Abiejų šalių pramonininkai, verslininkai, darbdaviai ragina subjektus, nuo kurių tai priklauso, dėti visas pastangas, kad kraujo praliejimas kuo greičiau baigtųsi.

Šia deklaracija abiejų šalių verslo bendruomenės patvirtino, kad Lietuvos ir Ukrainos verslininkai aktyviai siekia išlaikyti esamus ir įgyvendinti naujus bendrus projektus tokiose srityse kaip inovacijos, aukštosios technologijos, inžinerija, transportas, energetinis efektyvumas ir kt.

USPP karinės padėties Ukrainoje laikotarpiu ir toliau teiks visą įmanomą paramą Ukrainoje veikiančioms Lietuvos įmonėms. Abiejų šalių įmonės bendradarbiaus remdamosi abipusės naudos ir komercinio tikslingumo principais maisto, medicinos prekių ir kitų kritiškai svarbių importo prekių tiekime iš Lietuvos į Ukrainą. Be to, Lietuvos įmonės išreiškia norą ir susidomėjimą dalyvauti remontuojant, atkuriant ir statant infrastruktūros objektus, kurie buvo apgadinti arba sunaikinti per karo veiksmus Ukrainoje.