ES skaldo rusiška energetika – dėl jos išteklių embargo nėra vieningos pozicijos

„ES šiuo metu nėra vieningos pozicijos šiuo klausimu“, – laikraščiui sakė J.Borrellis. Tačiau, pasak jo, visos bloko šalys nori sumažinti savo priklausomybę nuo rusiškų energetikos išteklių, ir tai galiausiai bus įgyvendinta.

„Kada nors tai įvyks ir Rusija skaudžiai pajus, kad praranda naftos ir dujų verslo pajamas“, – pridūrė J.Borrellis.

Kremliui naftos eksportas yra pagrindinis užsienio valiutos šaltinis ir daugelis ES šalių reikalauja nutraukti atitinkamus atsiskaitymus, nes jais finansuojamas karas Ukrainoje. Kai kurios bloko šalys taip pat ragina skelbti Rusijai jau šeštą sankcijų paketą.

Rusija yra didžiausia Europos naftos tiekėja ir, ES statistikos tarnybos Eurostato duomenimis, 2020 metais buvo atsakinga už kiek daugiau nei ketvirtadalį viso žemyno naftos importo.

„Gazprom“ šiemet gali netekti trečdalio dujų eksporto į Europą

Rusijos gamtinių dujų eksportas vamzdynais į Europą šiemet gali sumažėti maždaug trečdaliu dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekėjų keliamos konkurencijos bei Kremliaus vienašališko noro pereiti prie atsiskaitymų už dujas Rusijos rubliais, skelbia „Reuters“ agentūra.

Jos kalbinti ekspertai teigė, kad Vladimiro Putino siekis priversti „nedraugiškas“ valstybes už dujas mokėti rubliais pakenkė Rusijos dujų eksporto perspektyvoms, Europai jį pavadinus „šantažu“ ir beveik vienbalsiai jį atmetus.

Maskvos įsikūrusios vadybos mokyklos „Skolkovo“ energetikos centro atstovas Sergejus Kapitonovas teigė, kad visą Rusijos dujų eksportą vamzdynais kontroliuojantis „Gazprom“ jų tiekimą į Europą šiemet gali sumažinti 40-45 mlrd. kubinių metrų nuo apytikriai 150 mlrd. kubų 2021-aisiais.

„Rystad Energy“ dujų rinkos tyrimų vadovas Sindrė Knutssonas sakė, kad šios apimtys gali būti dar mažesnės dėl to, kad „pirkėjai siekia tapti mažiau priklausomi nuo Rusijos, arba Rusija ribos tiekimą dėl nesutarimų, kokia valiuta turėtų būti mokama“. Be to, anot jo, dėl karo gali sutrikti dujų tranzitas per Ukrainą.

Aleksejus Gromovas iš Rusijos energetikos ir finansų instituto teigė, kad Rusijos vamzdynais Europai tiekiamas dujas iš dalies gali pakeisti SGD iš JAV, taip pat ir Rusijos bendrovės „Novatek“ eksportuojamos SGD, už kurias mokėti rubliais nereikalaujama.