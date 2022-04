Darbuotojai papasakojo, kas vyksta Baltarusijos įmonėse: detalių trūksta, atlyginimai mažinami kiekvieną mėnesį

Darbo yra, bet detalių trūksta

Minsko traktorių gamyklos (MTZ) darbuotojas Ilja pasakojo, kad įmonė ir anksčiau susidurdavo su komponentų tiekimo problemomis, pastaraisiais metais jų dar padaugėjo. Pavyzdžiui, metalas nėra pristatomas, todėl „sandėliai ištuštėjo“.

„Nesunku įsivaizduoti, kas nutinka, kai sandėliai yra tušti. Galime likti be darbo“, – sakė gamyklos darbuotojas.

Tačiau, pasak jo, darbo užmokestis nesumažėjo, o pastaruoju metu net išaugo, o darbo kol kas taip pat nestinga, nespėjama gaminti.

Vidutinis darbo užmokestis MTZ 2021 m. gruodį buvo 1859 rubliai.

Darbuotojas aiškino, kad visa, kas pagaminama, daugiausia siunčiama į Rusiją, Afriką ir Vidurio Aziją, o pardavimai neblogi. Dėl to tenka papildomai dirbti ir šeštadieniais, nors, pasak kelių darbuotojų, jiems už tą dieną mokamas ne didesnis, o įprastas atlygis.

Kitas šios gamyklos darbuotojas Fiodoras guodėsi, kad atlyginimai yra gana maži. Jis teigė, kad sunku uždirbti net 1 tūkst. rublių.

„Vienintelė išimtis – liejyklos ir kalvės darbuotojai. Ten galima uždirbti 2–3 tūkst. rublių, bet tik tuo atveju, jei gyvenate darbe“, – patikslino jis.

Fiodoras taip pat tikino, kad darbo šiuo metu nestinga. Jau pagamintų produktų turima daug, visgi situacija dėl komponentų – prasta: tam tikrų dalių ir medžiagų gali užtekti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

„Pasak mano viršininkų, dėl komponentų trūkumo darbuotojai nuo gegužės turės eiti į prastovas. Pavyzdžiui, viena Baltarusijos įmonė, tiekusi prietaisų skydelio elektroniką, nebedirbs. Tačiau ne todėl, kad nenori, o todėl, kad Europos gamintojai atsisakė ją tiekti Baltarusijai.

Problemų yra ir su tam tikrais traktorių varikliais, JAV bendrovė atsisakė mums juos tiekti. Pradinis entuziazmas, kad trūkstamus komponentus bus galima pakeisti produktais iš Kinijos, išblėso. Vadovų teigimu, kinai neskuba konkurentams tiekti atsarginių dalių, nes jos ir patiems reikalingos, jie turi daug traktorių gamyklų“, – pasakojo Fioforas.

Jis paminėjo, kad kai kurie darbuotojai net norėjo išeiti iš darbo abipusiu sutarimu, tačiau valdžia su tuo nesutiko.

„Jie priversti dirbti iki sutarties pabaigos. Tie, kurių sutartis baigiasi, net jei jie lieka dirbti gamykloje, pasirašo naują sutartį ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams ar metams. Manau, kad jie laikys darbuotojus tol, kol turės komponentų“, – sakė jis.

Darbuotojus siųs į prastovas

Baltarusijos metalurgijos gamyklos (BMZ) darbuotojai taip pat pripažino, kad įmonė susiduria su sunkumais.

Pasak dviejų gamyklos darbuotojų, metalo laužo ir kitų žaliavų pasiūla itin sumažėjo. Vienas pašnekovas aiškino, kad tai įvyko po vasario 24-osios. Produktų gabenimas geležinkeliais buvo perorientuotas į vidaus rinką ir Rusiją, o apimtys labai sumenko, tad bendrovės pardavimai sumažėjo.

„Gamykla dirba su pertraukomis. Naujų darbuotojų priėmimas į bendrovę dabar laikinai sustabdytas. Padėtis gana įtempta. Metalo laužo tiekimas smarkiai sumenko, todėl gamyklos negali veikti sklandžiai. Taip pat yra problemų ir su pardavimais. Girdėjau, kad buvo grąžinta didelė laidų partija, todėl tikimasi didelio pajamų sumažėjimo“, – pasakojo Kirilas, vienas iš gamyklos darbuotojų.

Keletas darbuotojų sakė, kad įmonėje galioja įsakymas, įpareigojantis darbuotojus balandį bent vieną pamainą dirbti už mažesnį darbo užmokestį. Gegužę bus dar sunkiau – jau paskelbta, kad bus ir daugiau dienų, kada bus mokamas mažesnis atlyginimas arba net teks eiti į prastovas.

„Gegužę bus net 7 dienos, už kurias dieną dirbantiems darbuotojams bus mokamas atlyginimas be priedų, o už 3 dienas nebus mokama visai“, – sakė Kirilas.

Anot jo, atlyginimas be priedų yra 40 proc. mažesnis, nei gaunamas įprastai. Pavyzdžiui, jei darbuotojo atlyginimas siekė 800 rublių per mėnesį, tai atlygis be priedų yra 500 rublių ar net mažesnis.

Pasak kito gamyklos darbuotojo, jam ir dar keliems darbuotojams buvo pasakyta, kad gegužę 7 pamainas jie bus prastovose, o dar dvi pamainas turės eiti neapmokamų atostogų.

„Darbo nepakanka. Tikėtina, kad taip įmonė mažina savo sąnaudas“, – mano Kirilas.

Nežino, iš kur gaus kakavos pupelių

Kovo mėnesį konditerijos gamykloje „Spartak“ darbuotojai turėjo parašyti prašymus ir savo lėšomis skirtingomis dienomis išeiti keturių dienų atostogų. Apie tai pasakojo du darbuotojai.

Vienas iš jų – Sergejus. Jis aiškino, kad „Spartak“ su sunkumais susidūrė dėl įvairių priežasčių. Pirmoji – sankcijos BelVEB bankui, kuris yra vienas iš bendrovę aptarnaujančių bankų.

„Antrasis sunkumas – kakavos pupelių importas. Iki balandžio 16 d. pupelėmis kažkokiu būdu aprūpindavo lietuviai (anksčiau prekės į Lietuvos uostą atkeliaudavo jūra, o iš ten jos buvo gabenamos į Baltarusiją), bet nežinau, kas bus toliau“, – kalbėjo Sergejus.

Trečioji problema yra ta, kad kai kuriose dirbtuvėse, pavyzdžiui, vaflių ir sausainių, naudojama importuota įranga, kurios komponentai perkami užsienyje. Juos gauti dabar jau yra problema.

Nepaisant šių sunkumų, konditerijos gaminių parduodama tiek pat, kiek ir praėjusiais metais, ir net šiek tiek daugiau nei 2020 m.

Atlyginimai mažinami kiekvieną mėnesį

Balandžio 19 d. Baltarusijos vicepremjeras Jurijus Nazarovas sakė, kad dėl tiekimo į Europos Sąjungą (ES) sankcijų naftos perdirbimo gamyklas teko perorientuoti į darbą vidaus rinkai.

O štai Novopolocko naftos perdirbimo gamykla dabar iš dalies „stovi be darbo“, nes pardavimų nėra, sandėliai pilni paruoštos produkcijos, pasakojo gamyklos darbuotojas Andrejus.

Problemų dėl komponentų tiekimo kol kas nėra, tačiau „pastariesiems įvykiams prasidėjus“ kilo sunkumų su kai kurių produktų pardavimais, o darbuotojams trūko apsaugos priemonių, pavyzdžiui, pirštinių. Pasak pašnekovo, jų neduoda jau tris mėnesius.

„Padėtis nėra gera. Atlyginimai buvo mažinami kiekvieną mėnesį. Pavyzdžiui, premijos po darbo užmokesčio reformos siekė apie 45 proc., vėliau mokėta 40 proc., o paskutinį mėnesį – 30 proc. Sako, kad nuo šiol mokės dar mažiau, o 10 proc. premija yra apie 100 rublių“, – sakė Andrejus.

Jis taip pat paminėjo, kad valdžia liepia kuo labiau taupyti elektros energiją ir išjungti tuos įrenginius, be kurių galima apsieiti.

Gamykla buvo sustabdyta

Su gamybos sunkumais susiduria ir Baltarusijos buitinės technikos gamintojas „Atlant“.

„Didžiąja dalimi gamykla buvo sustabdyta dėl to, kad nebuvo komponentų gamybai. Jie neatkeliaus iš Ukrainos, Europa atsisakė mums juos tiekti“, – pasakojo gamyklos darbuotojas Maksimas.

Pardavimai taip pat nebėra tokie geri, kokie buvo iki šių metų.

„Pastarąsias keturias savaites dirbome ne visą darbo dieną – taip įvyko pirmą kartą per daugelį mano darbo metų šioje įmonėje. Pirmiausia darbuotojai buvo siunčiami į prastovas ketvirtadieniais ir penktadieniais, o vėliau žmonėms skirtos septynių dienų apmokamos atostogos“, – kalbėjo Maksimas.

Tačiau komponentų tiekimo trikdžiai ir sumažėjęs darbo krūvis atlyginimui įtakos neturėjo, vėlavimų taip pat nėra.

„Atlyginimai mažėjo vasaros pradžioje, o nuo tol laiko daugiau pokyčių nebuvo“, – patikslino jis.

Nežino, kas bus toliau

Baltarusijos nacionalinė biotechnologijų korporacija (BNBK), įkurta su Kinijos partneriais, irgi neišvengia sunkumų gamyboje. Tačiau atlyginimams tai kol kas įtakos neturėjo.

„Pardavimų turime, o vadovybė kuria didelius ateities planus. Gamybos problemų taip pat neturime, nes komponentai daugiausia vietiniai, tačiau turime sunkumų su įrangos, ypač skirtos aminorūgščių gamybai, komponentais, – sakė įmonės darbuotoja Maria. – Atlyginimą ir priedus gaunu laiku, bet nė vienas darbuotojas nėra tikras, kas bus toliau, ar bus pardavimų, pelno.“

Kiniškos detalės – prastesnės

Minsko automobilių gamykloje (MAZ), anot vieno iš darbuotojų, situacija iš esmės nepasikeitė – ir atlyginimai, ir užimtumas išlieka tie patys.

„Komponentų tiekimas stringa, nes detalės buvo tiekiamos iš Europos ir Ukrainos. Dabar Kinija yra alternatyva, tačiau jos tiekiamos detalės yra prastesnės tiek kokybe, tiek montavimo galimybėmis. O su produkcijos pardavimu visada buvo bėdų, todėl sunku pasakyti, ar kažkas pasikeitė“, – kalbėjo gamyklos darbuotojas.

Parengta pagal „News.zerkalio.io“.