Ant kilimėlio išsikvietė dėl gėlių – įsiplieskus aistroms metė: tai vienintelis miestas Lietuvoje, su kuriuo taip sunku dirbti

Problemos pastebėtos jau pernai

Savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė dar pernai Kontrolės komitete pristatinėdama miesto gėlynų tvarkymo viešojo konkurso laimėtojų „Josvainių gėlės“ darbą, neslėpė, kad tiek sutartis, tiek ir jos vykdymas kelia daug klausimų.

Ji akcentavo, kad sutartyje nurodyta, kur kokias gėles sodinti, tačiau rezultatai neatitinka nurodytų sąlygų.

Vizualizacija sudaryta vienokia, o pasodintos gėlės – visai kitokios.

Politikams kilo klausimų ir dėl augalų kainų, kurios vienokios būna anksti pavasarį, o visai kitokios jau įsibėgėjus sezonui. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad Kėdainiuose gėlynai sužydo kaip niekada vėlai.

Kitoks modelis

Kadangi pernai kilo daug nesusipratimų vien dėl to, kad perkant paslaugą buvo nurodytos konkrečios gėlių rūšys, kurios vėliau buvo pakeistos kitomis, šiemet savivaldybė pasirinko kitokį paslaugos modelį.

Šiemet, kaip ir pernai, konkursą laimėjo kraštiečiai UAB „Josvainių gėlės“. Techninė specifikacija ir gėlynų schemos, kaip ir kasmet, paruoštos savivaldybės specialistės Agnės Čerenkovaitės-Sinickienės.

Tačiau šiemet nenurodytos konkrečios gėlių rūšys – kas, tarkime, buvo pernai.

„Šiemet augalai suskirstyti grupėmis. Kiekvienam gėlynui numatyta kokiomis proporcijomis iš kokios augalų grupės bus parenkami augalai. Dešimt dienų iki gėlių sodinimo, „Josvainių gėlės“ pateiks mums siūlymus, kokias gėles galima būtų sodinti, ir mes juos arba patvirtinsime, arba, jei netiks, pakeisime“, – aiškino savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Lukošienė.

Jos teigimu, tokia praktika pasiskolinta iš Druskininkų savivaldybės. Tikimasi, kad tokiu būdu bus duodama daugiau laisvės gėlininkams specialistams, savo srities profesionalams, tad ir rezultatas mieste bus žymiai geresnis, nei įprastai.

Dar ir komisija

Be to, šiemet sudaryta ir speciali komisija, kuri tikrina, ar laiku ir tie augalai susodinti, bei kaip jie prižiūrimi – mat pernai sulaukta skundų ir dėl to, kad puošnias gėles nustelbia mėnesiais neišravėtos piktžolės.

„Už kontrolę, darbų kokybę atsakinga, atsižvelgiant į pernykščių metų peripetijas, speciali komisija. Buvo trys patikrinimai, visi jie užprotokoluoti.

Pirmųjų patikrinimų metu buvo įvertinta gėlynų būklė po žiemos, kur reikėjo, papildyta žemėmis, vėliau buvo derinamos našlaičių spalvų gamos“, – pasakojo miesto seniūnas Algirdas Krivičius.

Balandžio 8 dieną įvyko paskutinis komisijos posėdis. Komisijos nariai patikrino gėlynus, užfiksavo, kad našlaitės pasodintos, tačiau pastabų turėjo – pastarąsias nusiuntė „Josvainių gėlėms“, o įmonė savo ruožtu į pastabas atsižvelgė ir atliko reikalingus pakeitimus.

Tiesa, ar komisijos čia tikrai reikėjo?

Valdančiosios frakcijos lyderė Nijolė Naujokienė atkreipė dėmesį, kad rajone komisijų jau tiek, kad sunku ir patiems susigaudyti.

„Tų komisijų tiek jau turime, kad tuoj patys nebesusiskaičiuosim. Reikalas truputį ne toks, verslas, suprantu, darys viską pagal pirkimo sąlygas, o ar jos bus įvykdytos, ar ne, matysime rudenį ir viską bus galima patikrinti – nereikia tam nė specialių komisijų“, – sakė politikė.

Sudrausmino

Tiesa, tokia sistema vis tiek nebuvo politikams iki galo aiški – ypač dėl kainų. Mat gėlės suskirstytos grupėmis, tačiau konkretūs įkainiai nebuvo aiškūs. Politikai svarstė, ar gėlininkai, siūlydami gėles, išsiteks savivaldybės paskirtuose finansuose.

Tuo tarpu „Josvainių gėlių“ atstovė Lina Marmaitė aršiai gynėsi, kaltindama Kėdainius esant sudėtingu miestu.

„Mes auginame pakankamai gėlių ir ne tik Kėdainiams. Stengsimės padaryti Kėdainius gražius ir viskas čia bus gerai.

Tiek daug nesigilinkit.

Vienintelis miestas Lietuvoje, Kėdainiai, su kuriuo taip sunku dirbti. Čia daug nuomonių, kažkokia politika… Surištos rankos mums, negalime pajudėti“, – kalbėjo gėlininkė.

Komiteto narė Adelė Štelmokienė kritikos negailėjo ir rėžė, kad miestas gėlėmis apsipildavo tik tada, kai klausimą viešai imdavo kelti politikai ir žiniasklaida.

„Miestas jau keletą metų prastai apželdinamas. Kada šiemet pasirodys pirmoji gėlių kolekcija? Kada pernai pasirodė? Vos ne birželio pradžioje… Kitus miestus, sakėt, apželdinat, kodėl Kėdainiai vėliausiai apželdinami?

Kol nepradėdavo visi judinti, tol miestas gėlėse ir neskendėdavo. Negi tie Kėdainiai visai nerūpi?

Iš rudens galima pasodinti krokus, frezijas – daugiametes gėles, ir jos kasmet žydėtų ir, kaip ir kiti miestai, nuo ankstyvo pavasario jau būtų žiedų“, – svarstė politikė, tačiau gavo itin aršų „Josvainių gėlių“ atsakymą.

„Našlaitės pasodintos pagal sutartis laiku, vasarinės gėlės pasodintos laiku.

Nežinau, apie ką jūs čia diskutuojat.

Leiskit miestui dirbti.

Reikėjo naudotis proga, jei būtumėt mums atrišę rankas, Kėdainiai būtų seniai kitokie.

Kuriam mieste buvo anksčiau pasodinta?!“ – puolė L.Marmaitė, o ją drausminti teko komiteto pirmininkui Sauliui Grinkevičiui, kuris paragino ją neužsimiršti, kad ji kalbasi su rajono tarybos nare.

Kitąmet – vėl kitaip

Panašu, kad šiųmetė sistema politikų netenkina, nors, be abejo, rezultatai bus aiškūs tik rudenį. Vis dėlto didžiausių frakcijų lyderiai laikosi bendros nuomonės – reikalinga pirkti projektavimo paslaugas.

„Aš galvočiau, kad šitos diskusijos nebūtų, jeigu turėtume nupirkę projektavimo paslaugas. Nereikia sakyti, kad niekas esą nenorėjo – jei bus dirbama, ieškoma, norintys atsiras. Nebekils jokių problemų, neapsunkins apželdinamų darbų.

Priešingai, miestas bus apželdinamas estetiškai, teisingai panaudojant lėšas. Žinote, mes čia kiekvienas su savo nuomone, vienam vienas gražu, kitam kitkas – gal nusipirkime projektavimo paslaugą, pasidarykime išbaigtus projektus. Padarysime esminius sprendimus ir grįšime prie šio klausimo rudenį“, – sakė N.Naujokienė.

„Administracija į šį klausimą turi pažiūrėti daug rimčiau. Tikslas – kad miestas būtų gražus. Šimtu procentu projektavimas turi būti, nes tai vėliau palengvins darbą tiems apželdintojams, kurie dalyvaus konkursuose. Jie galės pateikti daug įdomesnių gėlių variantų“, – sakė S.Grinkevičius.