Sugrįžti į Lietuvą emigrantus skatina geros darbo sąlygos: motyvuoja konkurencingas atlyginimas ir komandiškumas

Nors apsisprendimą grįžti lemia įvairios priežastys, tačiau su įsidarbinimu Lietuvoje susijusias baimes jaučia daugelis. Paprastai nerimaujama dėl to, ar užsienio ir Lietuvos atlyginimų skirtumas nesukels nepatogumų, kaip užsienyje įgytą patirtį ir įgūdžius vertins potencialūs Lietuvos darbdaviai bei kaip seksis bendrauti su komanda ir vadovais.

Tiesa, užsienyje įgytą išsilavinimą bei darbo patirtį darbdaviai dažnai laiko vienais didžiausių naujo komandos nario privalumų. Sparčiai plečiantis Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kuriamos naujos darbo vietos, todėl darbo pasiūlymų gausa leidžia reemigrantams laisvai rinktis norimą darbovietę.

„Darbo rinka skatina pasitempti – įmonės, siekdamos išsiskirti iš kitų kompanijų darbo skelbimų ir norėdamos pritraukti tinkamus darbuotojus, turėtų užtikrinti konkurencingas darbo sąlygas. Kalbame tiek apie patrauklų atlyginimą, tiek puikią darbo atmosferą bei papildomas naudas darbuotojams. Šie dalykai kelia pasitikėjimą organizacija ir skatina prie jos prisijungti iš užsienio grįžusius kandidatus“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

Svarbiausia – atlyginimas ir komandiškumo jausmas

Uteniškė Milda Dilė „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje pradėjo dirbti dar 2017 m. Prieš tai moteris ketveriems metams buvo išvykusi į užsienį ir Vokietijoje dirbo krovos darbus, sandėlyje elektrokrautuvu surinkinėjo prekes.

Pasak M.Dilės, toks darbas jai patiko, tačiau į Lietuvą sugrąžino noras kurti šeimą.

„Nuo pat pradžių žinojome, kad pakankamai užsidirbę užsienyje grįšime atgal ir Lietuvoje nusipirksime nuosavą būstą, tad jokių minčių apie likimą ilgesniam laikui tikrai nebuvo. Ruošiantis grįžti domėjausi šalies darbo rinkos situacija, atlyginimų dydžiu bei ieškojau patraukliausių darbo pasiūlymų“, – atvirauja M.Dilė.

Vos grįžusi į Lietuvą ji rado lūkesčius tenkinantį „Lidl Lietuva“ darbo skelbimą, todėl, kaip pati sako, patikėjo įmonės sėkme, įsidarbino prekybos tinklo parduotuvės Utenoje pardavėja ir čia dirba jau penkerius metus. Nors atlyginimas buvo vienas aktualiausių veiksnių įsidarbinant, moterį džiugina ne tik atlyginimas, bet ir įmonės darbuotojų komandiškumas, asmeninio tobulėjimo galimybės.

„Dirbant užsienyje kiekvienas darbuotojas buvo atsakingas tik už savo paties darbo rezultatus, o „Lidl“ komanda yra kaip vienas kumštis. Visi atliekame užduotis ir padedame vienas kitam, tad darbo atmosfera čia pozityvesnė, tai motyvuoja. Be to, vadovai visuomet įvertina papildomas darbuotojų pastangas ir pasiūlo aukštesnes, daugiau atsakomybių turinčias pareigybes – pradėjusi dirbti kroviau prekes, vėliau tapau šviežumo koordinatore“, – sako M.Dilė.

Ji taip pat pabrėžia ir prekybos tinklo rodomą dėmesį darbuotojams bei jų šeimoms – per šventes „Lidl Lietuva“ visiems darbuotojams ir jų vaikams skiria specialius dovanų rinkinius. Be to, įmonės atidumą komandos nariams parodo ir kasmėnesiniai motyvaciniai priedai prie atlyginimo.

Vakarietiška darbo kultūra ir atlyginimų lyderystė

M.Dilė – viena iš į Lietuvą iš emigracijos sugrįžusių ir darbu „Lidl“ parduotuvėse besidžiaugiančių žmonių. Pasak S.Savickienės, tai parodo, kad grįžti besiruošiančių asmenų baimės dažnai nėra pagrįstos.

„Prekybos tinklo komandą vienija darbštumas, todėl rūpestingų bei motyvuotų kandidatų laukiame nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, pomėgių ar, šiuo atveju, ankstesnių įgūdžių, kuriuos žmogus įgijo dirbdamas bei gyvendamas užsienyje. Mums daug svarbiau naujo komandos nario bendravimo sugebėjimai, gebėjimas dirbti drauge su kolegomis ir atsakingumas, o visa kita darbui reikiama patirtimi pasidaliname“, – teigia S.Savickienė.

Prekybos tinklas „Lidl“ Lietuvoje užtikrintai išlieka mažmeninės prekybos maisto produktais sektoriaus lyderiu pagal vidutinį darbuotojų atlyginimą bei atlyginimų medianą.

„Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis pirmojo šių metų ketvirčio užmokesčio vidurkis prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ siekė 1928,30 euro ir buvo 33 proc. didesnis nei antroje ir 45 proc. didesnis nei trečioje vietoje esančio prekybos tinklo vidutinis atlyginimas.

Vidutinė atlyginimų mediana taip pat buvo didžiausia – siekė 1485,39 eurus ir 11 proc. lenkė antroje vietoje esantį prekybos tinklą bei buvo net 35 proc. didesnė už trečioje vietoje esantį prekybos tinklą.

Daug dėmesio skiriama ir papildomoms naudoms, rūpinimuisi darbuotojų sveikata ir jų emocine gerove.

Visi „Lidl“ komandos nariai po bandomojo laikotarpio yra apdraudžiami papildomu privačiu sveikatos draudimu, aprūpinami imunitetą stiprinančiais vitaminų rinkiniais, didžiąsias metų šventes jie gali praleisti kartu su savo šeimomis, o kartu su kolegomis švenčia įmonės šventes.

Lietuvoje iš viso veikia 61 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvė 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.