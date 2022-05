Būsto paskolos įgauna pagreitį: poreikis atsigauna, skolinasi vis daugiau

„Luminor“ bankas klientams Lietuvoje per pirmuosius tris šių metų mėnesius išdavė 117,8 mln. eurų būsto paskolų, pasirašė 1310 paskolos sutarčių. Vidutinis paskolos dydis Lietuvoje išaugo beveik 9 proc. ir dabar siekia beveik 90 tūkst. eurų. Pernai per pirmą ketvirtį išduota vidutinė paskola nesiekė 83 tūkst. eurų.

„Šiuo metu poreikis būstui atsigauna. Vasario pabaigoje ir kovo pradžioje, kai Ukrainoje prasidėjo karas, būsto paskolų išdavimas buvo kiek sulėtėjęs, bet kovui įpusėjus paklausa vėl pakilo. Taip pat matome, kad kylant infliacijai dalis klientų pasiryžę investuoti turimus pinigus į nekilnojamą turtą, tad kreipiasi dėl prabangesnio būsto finansavimo. Vertinant visą pirmąjį ketvirtį, klientai pirko beveik dešimtadaliu brangesnį būstą negu prieš metus“, – sako „Luminor“ banko kredito produktų skyriaus vadovė Olga Kazanavičienė.

„Luminor“ bankas bendrai Baltijos šalyse pirmąjį ketvirtį būsto paskolų išdavė labai panašiai kaip ir per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Šiemet per pirmus tris mėnesius bankas būstui įsigyti paskolino 211,6 mln. eurų, pernai per tą patį laiką paskolinta 211,9 mln. eurų.

Vidutiniškai būsto paskola Baltijos šalyse šiemet pirmą ketvirtį siekė 93,2 tūkst. eurų. Praėjusiais metais ji buvo mažesnė – siekė 87,8 tūkst. eurų. Vidutinė būsto paskolos suma trijose Baltijos šalyse padidėjo 6,5 proc.

„Kalbant apie būsto paskolas, situacija Lietuvoje skiriasi nuo Estijos ir Latvijos. Mūsų šalyje stebimas spartesnis kainų augimas, ne taip stipriai krito paskolų sutarčių skaičius. Tą lemia tiek situacija vidaus rinkoje, tiek išoriniai veiksniai“, – sako O.Kazanavičienė.