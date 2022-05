Laikinąja „Lifosos“ administratore pretenduoja tapti „Easy Debt Service“

Pasak šaltinių, antroje pretendentų eilės vietoje liko nemokumo administratorius „Finance guru“ kartu su advokatų profesine bendrija „Zeta law“, trečioje – buvęs diplomatas, bendrovės „Litpakas“ vadovas bei Indijos įmonės „Flexituff Ventures International Ltd.“ atstovas Baltijos šalyse Petras Šimeliūnas kartu su advokatų kontora „TGS Baltic“.

Kandidatų atranką organizavo ir galutinį trijų kandidatų sąrašą Finansų ministerijai pateikė Valdymo koordinavimo centras (VKC). Tačiau tiek ministerija, tiek VKC atsisako įvardyti kandidatus motyvuodama siekiu išvengti galimų spekuliacijų ir dalyvių prašymu jų neviešinti iki atrankos pabaigos.

Registrų centro duomenys rodo, kad „Easy Debt Service“ valdybos nariai Audrius Milukas ir Marius Svidinskas dirba ir finansinių paslaugų bendrovės „SME Bank“ valdyboje, o pastarosios stebėtojų tarybos narys nuo praėjusių metų gegužės yra VKC direktorius Vidas Danielius. Tai jis yra nurodęs viešų ir privačių interesų deklaracijoje.

V.Danielius BNS teigė, kad jo veikla „SME Bank“ stebėtojų taryboje automatiškai nesukuria interesų konflikto.

„Asmenų dalyvavimas vienos ar kitos bendrovės valdyboje, santykyje su stebėtojų taryba automatiškai nesukuria interesų konflikto“, – raštu pateiktame komentare BNS sakė V. Danielius, atsisakęs komentuoti situaciją telefonu.

Jis pabrėžė, kad pretendentus į „Lifosos“ administratorius atrinko ne jis, o VKC sudaryta komisija. Joje, BNS žiniomis, dirbo tik VKC darbuotojai.

„Sprendimą dėl potencialių kandidatų sąrašo pateikimo Finansų ministerijai priėmė VKC sudaryta atrankos komisija, o ne direktorius“, – teigė V.Danielius.

„Easy Debt Service“ ir „SME Bank“, be to, yra susijusios per akcininkus – abiejų įmonių akcininkės yra įmonės „AKM finance“ ir „Magnus Investment“ (jos dar turi po trečią skirtingą akcininką), o šias valdo Kamilė Milukė ir Marius Svidinskas.

„Easy Debt Service“ vadovė Rasa Butkuvienė praėjusią savaitę atostogavo, o bendrovė į BNS raštu pateiktus klausimus neatsakė.

Finansų ministerija, kuri ir paskirs laikinąjį įmonės administratorių, nurodo, jog visi pretendentai dar vertinami specialiųjų tarnybų – tik gavus jų išvadas bus teikiamas pasiūlymas ministrei.

„Gavusi iš specialiųjų tarnybų išvadas apie patikros rezultatus, komisija priims sprendimą ir teiks pasiūlymą finansų ministrei, o tada operatyviai bus bandoma pasirašyti sutartį su laikinuoju administratoriumi“, – BNS sakė specialiai šiai atrankai sukurtos ministerijos komisijos vadovas, finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Ministerija anksčiau BNS informavo, kad sprendimą dėl laikinojo administratoriaus tikimasi priimti šią savaitę.

Atrankos tvarką nustatantis finansų ministrės įsakymas buvo paskelbtas balandžio 29 dieną (penktadienį) ir tos pačios dienos popietę buvo paskelbtas VKC skelbimas. Dokumentus atrankai reikėjo pateikti iki gegužės 2 dienos (antradienio) darbo dienos pabaigos. Gegužės 4-ąją trys atrinkti pretendentai jau buvo pateikti Finansų ministerijai.

Skelbime nurodyti atrankos kriterijai – lygiateisiškumas, skaidrumas, proporcingumas, protingumas, taip pat konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimai. Jame nurodytos preliminarios administratoriaus funkcijos: vykdo vadovo ir valdybos funkcijas – operatyvinę veiklą, atkuria sustabdytą įmonės veiklą, prižiūri sankcijų laikymąsi – peržiūri sutartis, o nustačius susijusias su sankcionuotais asmenimis jas nutraukia.

Kai kurie rinkos dalyviai pastebi, kad skelbime nebuvo jokių įprastų konkursuose ir pirkimuose kvalifikacinių ar bent panašių kriterijų, pavyzdžiui, panašios gamybos įmonės valdymo patirties, ekonominio išsilavinimo, kompetencijos, pagal kurią gali būti suburta komanda, todėl dalyviai galėjo pateikti iš esmės nepalyginamus pasiūlymus.

Vis dėlto, pasak šaltinio Vyriausybėje, tokiam darbui tinkančių įmonių Lietuvoje nėra daug, o kai kurias procedūras apsunkinti ar abejonių sukelti gali aplinkybė, kad tokio administravimo poreikio šalyje anksčiau nebuvo.

Galimybė skirti laikinąjį „Lifosos“ administratorių atsirado balandžio 27-ąją įsigaliojus Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pataisoms, Seime priimtoms reaguojant į sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, paskelbtas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

Jos numato, kad laikinasis administratorius skiriamas vieneriems metams, išimtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas.

ES kovo 9-ąją paskelbus sankcijas Kremliui artimam Rusijos oligarchui Andrejui Melničenkai, buvo įšaldytos „Lifosos“ sąskaitos, o balandžio 10-ąją įmonė veiklą sustabdė.

Anksčiau „Lifosos“ generalinis direktorius Rimantas Proscevičius BNS sakė, kad bendrovė yra paruošusi planą, pagal kurį, prižiūrint administratoriui, galėtų gaminti diamonio fosfato ir monokalcio fosfato trąšas, tokiu atveju reikėtų 500–600 darbuotojų, kurių skaičius palaipsniui galėtų būti didinamas.

Didžioji dalis darbuotojų šiuo metu yra priverstinėse prastovose, praėjusią savaitę BNS nurodė „Lifosos“ nepriklausomos profsąjungos pirmininkas Vitalijus Varnas.

100 proc. „Lifosos“ akcijų priklauso Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group“, kurios 90 proc. priklauso A. Melničenkos valdomai Kipro įmonei „AIM Capital“. „EuroChem Group“ kovo 10 dieną pranešė, kad A.Melničenka nuo kovo 9 dienos atsistatydino iš jos direktorių valdybos, jis taip pat esą nebėra pagrindinis grupės naudos gavėjas.