Laikas keliauti į Jurbarką: kai kurių čia esančių pramogų tikriausiai nesate išbandę savo gyvenime

Pernai savivaldybės taryba Mažųjų laivelių prieplaukos administratoriumi paskyrė Turizmo ir verslo informacijos centrą (TVIC).

Politikai iš biudžeto skyrė 11 tūkst. eurų, tikėdamiesi, kad bus atgaivinta vieta, dėl kurios ausys kaito ne vienam savivaldybės vadovui – ilgai užtruko, kol upių santakoje esanti erdvė atgijo.

Už paskirtus pinigus laivybos sezonui – keturiems mėnesiams – įsteigtos dvi darbo vietos prižiūrėtojams, įrengta stebėjimo ir signalizacijos sistema.

„Laivavedžiams labai svarbu saugumas, todėl teritorija stebima ir naktį, įrengti detektoriai, kuriuos aktyvuoja net užklydę bebrai. Todėl laiveliai čia tikrai saugūs“, – juokiasi Erika Stanaitienė – turizmo vadybininkė, laikinai einanti Jurbarko TVIC direktorės pareigas.

Pasak jos, pernai laivelių savininkai labai džiaugėsi lanksčiu uostelio „kapitono“ Eugenijaus Stanaičio darbu – jis į prieplauką nebambėdamas įleisdavo ir gerokai suvėlavusius grįžti laivus.

13 vietų prieplauka pernai nuolat naudojosi 10 laivavedžių, buvo likę vietos ir praplaukiantiems laivams sustoti. Savivaldybės tarybos sprendimu už laivelio laikymą prieplaukoje jų savininkai mokėjo po 50 eurų per mėnesį. Už 3 eurus buvo galima naudotis prieplaukoje įrengtu slipu. Pernai per sezoną beveik 100 kartų buvo pasinaudota slipu, už nakvynę mokėjo čia sustoję laiveliai. Per sezoną prieplaukos administratoriai uždirbo 2759,50 eurų pajamų.

Prieplaukos eksploatacijai TVIC per sezoną išleido 11 487 eurus. Daugiausia išlaidų pareikalavo darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai, taip pat reikėjo įsigyti vaizdo stebėjimo, apsaugos ir apšvietimo sistemas, mokėta už šiukšlių išvežimą, stebėjimo ir reagavimo paslaugas. Antras sezonas „Šiemet jau nereikės pirkti įrangos. Konteinerinį namelį nuomojamės. Bet šiemet norėjome nupirkti vandens dviračių.

Du jau stovi prieplaukoje ir jais galima naudotis“, – nauju pirkiniu pasidžiaugia E.Stanaitienė. Vandens dviračiais, planuojama, bus galima naudotis sumokėjus 6 eurus už valandą. Jais plaukioti galima Mituvoje, į Nemuną plaukti draudžiama. Savivaldybės biudžete laivelių prieplaukai administruoti šiemet buvo skirta beveik 13 tūkst. eurų.

Tiesa, šiemet dėl biurokratinių nesusižiūrėjimų visą gegužę prieplaukos paslaugos teikiamos nemokamai – pernai politikai TVIC administruoti prieplauką leido tik iki 2021 m. rugsėjo 30 d., o naujas sprendimas bus priimtas tik gegužės gale. Politikams pritarus, TVIC veiklą prieplaukoje tęs iki spalio 31 d., kol baigsis navigacijos sezonas.

Pasak E.Stanaitienės, kol kas paslaugų kainų keisti nenumatoma, galbūt tai teks padaryti šiek tiek vėliau, peržiūrint visus TVIC teikiamų paslaugų įkainius. Patvirtintos kainos laivavedžių negąsdina – visos vietos prieplaukoje rezervuotos. „Dar ne visi laiveliai suplukdyti, tačiau vietos rezervuotos. Yra dar vienas norintis laikyti laivelį, tačiau neturime vietos, o visiems suplaukus, net svečių priimti negalėsime“, – sako E.Stanaitienė. Ji pasidžiaugia gausėjančiu laivavedžių būriu.

Anot TVIC vadovės, jau prieš kurį laiką ji kreipėsi į savivaldybę, kad ši tarpininkautų perimant pontoninę prieplauką iš Viešvilės pasienio užkardos. „Žinome, kad ši prieplauka yra įvairiai sudedama, todėl dar galėtume mažiausiai pora laivelių priimti“, – sako E.Stanaitienė. Savivaldybės Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėja Jolanta Šeflerienė patvirtino, kad prieplauką pasieniečiai tikrai perduos, tą patvirtino ir raštą atsiuntusi Vidaus reikalų ministerija, tačiau užtrunka perėmimo procedūros.

Dauguma laivelių savininkų juos naudoja savo reikmėms, pramogas laivais siūlo vos pora kapitonų. „Keleivius plukdo Kaučikas ir laivas „Lyra“, o per atidarymo šventę nemokamai visus plukdė Vilius Šimulynas“, – sako E.Stanaitienė. Pasak jos, norėtųsi, kad savivaldybei pavyktų susitarti ir dėl „Raketos“ sustojimo Jurbarke.

Be paslaugų laivelių savininkams prieplaukoje, kaip ir pernai, pagal sutartį su Jurbarko sporto centru bus nuomojami dviračiai ir baidarės pavieniams asmenims, o iš anksto susitarus, ir grupėms. „Dabar aplink uostelį yra daugiau judėjimo. Pro šalį plaukioja baržos, tačiau laivai vieni kitiems nekliudo. Tik dar neišspręsta kuro kolonėlės problema. Vandens kelių direkcija ją įrengti žada, o kol kas įrengė vandens lygio matavimo stotelę“, – sako E. Stanaitienė.

Nuo Seredžiaus iki Viešvilės

Sezono naujienas ir turistams patrauklius objektus TVIC darbuotojai pristatė dar metų pradžioje vykusioje „Adventur“ parodoje. Artėjant vasarai atnaujinamos įvairiose rajono vietose siūlomos edukacijos, kuriama turistams svarbi infrastruktūra – veikia maitinimo įstaigos, atsirado naujų apgyvendinimo vietų.

„Veliuonoje kultūros centras pristato naują edukaciją apie Vytautą Didįjį, dar ne visi susipažino su atnaujinta Panemunės pilimi, kurią pažinti jau galima naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis – vizualizacija kuriama naudojantis planšetėmis. Pilyje rengiama daugybė įdomių edukacijų.

Jurbarke sveikuoliškus produktus edukacijoje pristato „Džiovinukas“, – vardija E.Stanaitienė. TVIC nuolat rengia infoturus, kuriuose pristato pramogas ir pažintines veiklas Jurbarko rajone. Šiemet jau surengė tris – su kraštu susipažino kelionių agentūrų atstovai, keliauta Lidijos Meškaitytės keliais, o jurbarkiečiai turizmo paslaugų teikėjai vyko patirties pasisemti į Dreverną. Planuojamos dvi ekskursijos senjorams į Pagėgių kraštą, supažindinančios su Lidijos Meškaitytės kūryba ir gyvenimu.

„Šie metai paskelbti L.Meškaitytės metais, todėl jai skiriama daug dėmesio. Nuo Seredžiaus iki Pagėgių, gamtoje, atsiras ir specialūs stendai su dailininkės kūriniais“, – įsibėgėjančias veiklas pristato TVIC vadovė. Nuo pat pirmų žingsnių Jurbarko rajone, nuo Seredžiaus turistai tikrai ras ką aplankyti. Seredžiaus Palemono piliakalnio laiptai tušti edukacijoje pristato „Džiovinukas“, – vardija E.Stanaitienė.

Veliuona – istorijos lopšys, čia rengiamos įspūdingos ekskursijos, edukacijos. „Veliuonoje yra galimybė užsisakyti ekskursiją senajame Veliuonos dvare. Mūsų rengtus kursus pabaigė būrys naujų gidų, parengusių ekskursijų programas, tad besidomintiems turėsime ką pasiūlyti. Kiekvienam besikreipiančiam galime patarti, sudaryti maršrutą“, – tikina E.Stanaitienė. Lankytojus priima ir privatus Belvederio dvaras.

Raudonėje laukia sutvarkytas pilies parkas, aplankyti galima jau ne tik bokštą, bet ir visą pilį, veikia senasis malūnas, pavalgyti kviečia nauja kavinė. Keliaujant toliau – užkopti kviečia Kartupėnų piliakalnis, prie Nemuno įsikūrusioje laivo „Bisena“ prieplaukoje taip pat galima užkąsti, siūloma įvairių pramogų – pasiplaukiojimas amfibijomis ir irklentėmis, Šilinėje paragauti kulinarinio paveldo patiekalų kviečia „Keltininkas“, apgyvendinimą siūlo „Medaus slėnis“, įvairių naudingų pažintinių edukacijų ir veiklų – Panemunių regioninio parko lankytojų centras.

Jurbarke taip pat yra džiugių naujienų – atidaryti Editos svečių namai, kuriuose puikiose sąlygose bus galima apgyvendinti nemažai žmonių. „Tai šiek tiek sprendžia apgyvendinimo problemą, atsiranda ir naujų maitinimo vietų, galima užsisakyti maisto gamybos edukacijas ir drauge pavalgyti, teikiama ir grupės maitinimo paslauga bet kurioje norimoje vietoje“, – pasidžiaugia E.Stanaitienė.

Smalininkuose šiemet taip pat didžiausias dėmesys skiriamas L.Meškaitytei, o viešviliečiai itin puoselėja miestelio aplinką, visus sužavi žuvitakis, įrengtas net paplūdimys ir vieta maudynėms. Viešvilė garsi ir gamtiniais takais, kuriais visada smagu pasivaikščioti. Dviračiu ir pėsčiomis Keliaujant Jurbarko kraštu galima išbandyti ir naujas technologijas.

E.Stanaitienė primena, kad rajone veikia „Nemuno krašto“ audiogidas, keliauti kviečia Karšuvos žiedo maršrutai, besidriekiantys per kelias savivaldybes. „Jurbarke siūlome pereiti maršrutu „Kauno gatvė pasakoja“, sekant įrengtas skulptūrėles.

Duodame žemėlapį, galime pasiūlyti ir gido paslaugas“, – sako E.Stanaitienė. Šiuo metu Jurbarko TVIC drauge su dar devyniomis savivaldybėmis dalyvauja Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro projekte žymint šv. Jokūbo kelią, kurio 480 km atšaka eis nuo pajūrio, Žemaitijos pro Jurbarko kraštą. „Tariuosi su seniūnais ir žymime – statome stulpus, pagal trafaretą dažome ženklus ant stulpų, kelio, medžių. Jau sužymėjome Seredžiaus, Veliuonos, Raudonės seniūnijose. Mūsų teritorija – iki Žukų. Manau, iki rudens sužymėsime“, – sako E.Stanaitienė.

Taip rengiami kelio etapų aprašymai, ieškoma piligrimų apgyvendinimo vietų. Nemažai svečių į rajoną pritraukia ir TVIC rengiami žygiai. Jau šį savaitgalį vienas vyks Smalininkuose, birželio 4 d. pažinti apylinkes pakvies Raudonė, o rugsėjį – žygeiviai rinksis Viešvilėje.

Didžiausia problema vystant turizmą jau daug metų išlieka dviračių takai. Mieste jų tinklas gana išplėtotas, tačiau keliaujantiems po Lietuvą Jurbarką saugiai pasiekti sudėtinga. „Keliaujančių dviračiais daug, tačiau Rojaus kelias jiems nėra labai svetingas“, – sako TVIC vadovė.

Vasaros sezonui tik prasidedant jau gausėja į Jurbarko kraštą užsukančių turistų, važiuoja vaikų grupės, kolektyvai, šeimos. „Per vieną dieną viską apžiūrėti ir patirti tikrai nelengva. O ir patiems jurbarkiečiams tikrai yra ką aplankyti savo rajone. Jei kažkur jau ir buvote, visada atsiras to, ko dar nematėte. Vasaros savaitgaliai – puiki proga pasidairyti greta namų“, – ragina E.Stanaitienė.