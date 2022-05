Statybos kainos per metus augo 21 proc., per mėnesį – 3,5 proc.

Statistikų teigimu, metinį augimą lėmė statybinių medžiagų ir gaminių kainų (per metus – 26,5 proc., per mėnesį – 3,8 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (atitinkamai 17,3 proc. ir 1,2 proc.) vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio (11,6 proc. ir 3,8 proc.) padidėjimas ir pridėtinių išlaidų ( per metus – 4,2 proc.) sumažėjimas.

Iš statinių per metus daugiausia – atitinkamai 24,5 proc. ir 4,4 proc. – pabrango negyvenamųjų pastatų statyba. Gyvenamųjų pastatų statybos kainos padidėjo atitinkamai 19,8 proc. ir 3,3 proc, inžinerinių statinių – 18,1 proc. ir 2,7 proc.

Per mėnesį iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia – 9,8 proc. – pabrango langai ir durys, po 5,5 proc. – metalo gaminiai bei betonas ir mišiniai, 5 proc. – betono ir gelžbetonio gaminiai.