„Lidl“ darbuotojai dirbs ir poilsiaus pajūryje: apgyvendins viešbutyje, mokės dienpinigius

Kasmet Palangoje apsilanko per 300 tūkst. turistų, todėl šiltuoju metų sezonu smarkiai išaugantys pirkėjų srautai „Lidl“ parduotuvėje Palangoje – nestebina.

Kaip teigia „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė, išpildyti kasdienius pirkėjų apsipirkimo poreikius prekybos tinklas ruošiasi pakviesdamas prie „Lidl“ parduotuvėje Palangoje dirbančios komandos prisijungti ir kolegas iš kitų miestų.

„Palanga yra vienas populiariausių Lietuvos kurortų, todėl vasaros laikotarpiu savo darbuotojus kviečiame atvykti į Palangą ne tik dirbti čia esančioje „Lidl“ parduotuvėje, bet ir pailsėti. Atvykstantiems komandos nariams – tiek pardavėjams, tiek vadovaujančių parduotuvių pozicijų darbuotojams – siūlome patogų darbo grafiką visą vasarą, po kurios jie sugrįš dirbti į ankstesnę savo darbo vietą „Lidl“ parduotuvėje jų mieste“, – pasakoja S.Savickienė.

Į Lietuvos pajūryje esančią „Lidl“ parduotuvę atvykstantiems darbuotojams iš kitų miestų nereikės rūpintis apgyvendinimu – prekybos tinklas kiekvienam jų suteiks nemokamą apgyvendinimą viešbutyje, pažymi S.Savickienė.

Esamus „Lidl“ darbuotojus pakeisti savo darbo vietą ir vasarai persikelti gyventi į Palangą prekybos tinklas motyvuoja ir dienpinigiais bei vieną kartą per mėnesį apmokama kelione namo.

Nors apgyvendinimas yra skiriamas tik vasaros laikotarpiu prie prekybos tinklo komandos Palangoje prisijungiantiems jau esamiems „Lidl“ darbuotojams, motyvuojančias darbo sąlygas įmonės užtikrina savo komandos nariams visoje Lietuvoje.

„Visiems darbuotojams užtikriname finansinį stabilumą ir konkurencingą darbo užmokestį. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinis užmokestis prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ siekė 1928,30 euro bei buvo didžiausias tarp didžiųjų prekybos tinklų“, – pažymi S.Savickienė.

Nuo šių metų sausio 1 d. visų „Lidl“ darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 5–15 proc., todėl iš viso bendrovė algų biudžeto didinimui iki 2022 finansinių metų pabaigos papildomai skirs dar 9 mln. eurų.

Visi „Lidl“ darbuotojai taip pat yra apdraudžiami papildomu privačiu sveikatos draudimu, jiems siūlomas neribotas ambulatorinis gydymas, draudimo lėšomis galima padengti ir dalį odontologijos, optikos paslaugų, vaistų pirkimo išlaidas.

Rudenį darbuotojus ir jų vaikus iki 14 m. prekybos tinklas kviečia nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

Papildomą dėmesį prekybos tinklas skiria ir darbuotojų emocinei sveikatai. Praėjusių metų pabaigoje jiems pristatyta programa „Gali mumis pasikliauti!“. Paskambinus visą parą veikiančiu numeriu jie gali anonimiškai ir nemokamai pasikonsultuoti su asmenines, teisines ir finansines paslaugas teikiančiais konsultantais ir psichologais. Be to, visi komandos nariai gali nemokamai apsilankyti ir dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus.

