Nepriklausomą elektros tiekėją šią savaitę pasirinko dar 27 tūkst. vartotojų

Iki ketvirtadienio apie 620 tūkst. vartotojų, arba 83,8 proc. visų šio etapo klientų buvo pasirašę sutartis, BNS pranešė įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovas Paulius Kalmantas.

Tiekėjo vis dar nepasirinko apie 120 tūkst. gyventojų. Tai jie gali padaryti iki birželio 26 dienos (imtinai).

Terminui artėjant į pabaigą didėjančius užklausų skaičius stebintys tiekėjai per ilgąjį Joninių savaitgalį dirbs visu pajėgumu.

„Pastarosiomis dienomis gyventojų skambučių ir internetinių užklausų skaičiai bei sudaromų sutarčių tempai šoktelėjo į viršų. Bijančius pavėluoti „paskutinės minutės“ vartotojus norime nuraminti – tam yra visas Joninių savaitgalis“, – pranešime sakė bendrovės „Elektrum Lietuva“ rinkodaros ir produktų vystymo vadovė Neringa Petrauskienė.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems buitiniams vartotojams, per šią savaitę nesuspėjusiems pasirinkti tiekėjo, nuo liepos ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.