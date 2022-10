Trūkstant darbuotojų, obuolius soduose skina iraniečiai ir afrikiečiai: vyrams atsibodo nieko neveikti

Trūksta norinčiųjų dirbti

„Darbuotojų poreikis yra daug didesnis, tačiau paprasčiausiai neatsiranda norinčiųjų dirbti“, – sakė vienas iš ŽŪK „Olrevita“ vadovų Vygandas Kušlys.

Jis pasidžiaugė, kad darbuotojų trūkumą šiais metais iš dalies padėjo išspręsti Kybartų užsieniečių registracijos centre gyvenantys asmenys. Šiuo metu Gudkaimyje kasdien pluša iranietis Mostafa, Amadou iš Gvinėjos, Žosefas Žesua iš Nigerijos bei Kabe iš Centrinės Afrikos Respublikos. V.Kušlys pasakojo, kad jie patys atvyko prašyti darbo.

„Vyrai daug kur ėjo ir siūlė savo paslaugas, ne tik pas mus. Jie pasakojo, kad jau atsibodo sėdėti ir nieko neveikti. Visi turi Užimtumo tarnybos pažymėjimus, leidžiančius dirbti Lietuvoje. Visi užsieniečiai – labai darbštūs, obuolius skinantys praktiškai be pertraukų. Tiesa, užtruko nemažai laiko, kol išmokėme juos tinkamai dirbti. Iš pradžių jie buvo orientuoti į kiekybę, o ne kokybę. Prie akių šie vyrai viską darydavo tvarkingai, tačiau vos tik nusisukdavome jie imdavo mėtyti obuolius, juos daužyti“, – pasakojo pašnekovas.

Galiausiai užsieniečiai išmoko dirbti taip, kaip reikia. Stengtis juos paskatino pažadas Gudkaimio soduose įdarbinti dar bent keletą jų tėvynainių. V.Kušlys sakė, kad greičiausiai nauji darbuotojai bus priimti artimiausiomis dienomis. Obuolių skynimo sezonas šiais metais, kaip ir ankstesniais, turėtų baigtis spalio gale arba lapkričio pradžioje, tad naujai priimti užsieniečiai galės padirbėti dar bent keletą savaičių.

Šiuo metu Gudkaimio soduose kasdien obuolius skina po daugiau nei pusšimtį žmonių. Dvi dešimtys iš jų dirba pagal paslaugų kvitus, o likusiuosius delegavo Užimtumo tarnyba. „Dar rugpjūtį Užimtumo tarnyboje įregistravome daugiau nei 50 laisvų darbo vietų. Per šią instituciją sudarėme 39 sutartis, tačiau realiai dirbančiųjų turime mažiau. Dalis žmonių iš karto pasiėmė nedarbingumo pažymėjimus, o daliai teko užfiksuoti pravaikštas. Šiuo metu turime tris traktorius, kurie stovi garaže, nors galėtų būti naudojami“, – pasakojo V.Kušlys.

Derliumi nesiskundžia

Šiais metais darbai maždaug 150 ha užimančiuose ŽŪK „Olrevita“ soduose prasidėjo kone dviem savaitėmis vėliau nei įprastai. Obuoliai užderėjo visai neblogai, bent jau geriau nei praėjusį sezoną. Pernai šių vaisių derliui itin pakenkė šalta žiema. Nors šiemet šaltasis metų periodas buvo palankesnis, tačiau pavasarį iššūkių taip pat netrūko.

„Praėjusį sezoną iššalo maždaug 5 ha obelų. Jas teko nupjauti, o atsodinti medelius žadame tik kitais metais. Šį pavasarį, per patį obelų žydėjimą, soduose esanti meteorologinė stotelė buvo užfiksavusi keturių laipsnių šaltį. Šaltukas, aišku, šiek tiek praretino žiedus, dėl to kažkiek nukentėjo ir obuolių derlius. Nors skųstis tikrai negalime“, – pasakojo V.Kušlys.

Planuose – kombainas

Vygandas Kušlys prognozavo, kad ateityje surasti darbuotojų bus dar sunkiau. Būtent todėl ŽŪK „Olrevita“ nariai vis dažniau pagalvoja apie obuolių skynimo kombaino įsigijimą. Pastaruoju metu atnaujindami sodus jie stengiasi tarp medelių eilių palikti bent 3, 5 metrų pločio tarpus. Būtent tiek reikia, kad tarp jų galėtų įvažiuoti kombainas.

„Senesniuose soduose tarp medelių eilių palikti tik 3 metrų tarpai. Ten jau kombainas niekaip neįvažiuotų. Iš tikrųjų jis mums padėtų išspręsti darbuotojų trūkumo problemą. Reikia, kad ant kombaino stovėtų šeši asmenys. Darbas vyksta irgi rankomis, tačiau jis – daug spartesnis. Paskaičiuota, kad tie šeši žmonės per dieną padaro tiek pat, kiek dvidešimt žmonių įprastomis sąlygomis. Ant kombaino stovintiems darbuotojams nereikia laipioti kopėčiomis, nešioti pilnų kibirų. Jiems tereikia nuskinti obuolį ir padėti jį ant transporterio“, – apie technologiją pasakojo V.Kušlys.

Jis svarstė, kad pirkti kombainą apsimokės po 3–4 metų, kuomet suaugs neseniai pasodinti medeliai.

Įvairi pasiūla

Gudkaimyje auginama apie 20 veislių vaismedžių. Priklausomai nuo veislės ir sezono, ŽŪK „Olrevita“ atstovai iš hektaro priskina nuo 20 iki 80 tonų obuolių. Įprastai jie realizuojami Lietuvos bei Latvijos rinkose. Mūsų rajone įsigyti Gudkaimyje užaugintų obuolių galima Vilkaviškyje, Nepriklausomybės gatvėje, netoli ligoninės esančioje parduotuvėje, bei Gižuose, „Provincijos mėsos“ krautuvėje. Taip pat prekiaujama ir tiesiai iš sandėlio.

„Turime klientų, kuriems kas savaitę pristatome po porą tonų obuolių. Šie užsakovai vėliau jais prekiauja turguose, tiekia į ligonines, vaikų darželius“, – pasakojo V.Kušlys.

Šiais metais ŽŪK „Olrevita“ pradėjo pardavinėti ir savo soduose užaugintas kriaušes. Kol kas jos tarp klientų sulaukia gana didelio populiarumo. Jau netrukus bus pradėta prekiauti ir įvairių rūšių sultimis. Neseniai bendrovėje buvo pastatyta moderni sulčių spaudykla. Klientai galės įsigyti tiek grynų obuolių sulčių, tiek su priedais. Bus prekiaujama obuolių sultimis su aronijomis, morkomis bei burokėliais. Pasak V.Kušlio, visas uogas bei daržoves užaugino mūsų rajono žemdirbiai.

Gąsdinančios kainos

ŽŪK „Olrevita“ nariams, kaip ir daugeliui kitų šalies ūkininkų bei verslininkų, itin neramu dėl drastiškai iškilusių energijos kainų. Pavyzdžiui, pernai rugsėjį už elektrą bendrovė paklojo maždaug 800 Eur, o šiemet suma siekė jau beveik 4 tūkst. Eur. Tiesa, būtent rudenį, o ne žiemą, bendrovėje sunaudojami elektros kiekiai yra didžiausi.

„Mums pasisekė, kad šių metų ruduo yra gana vėsus. Pavyzdžiui, pernai rugsėjį termometro stulpelis neretai rodydavo 20 ir daugiau laipsnių šilumos. Jei ir šiemet būtų tokia pati situacija, reikėtų šaldytuvus įjungti visu pajėgumu. Net baisu pagalvoti, kiek tuomet tektų mokėti už elektrą“, – kalbėjo sodininkas.

Išaugusios kuro ir energijos kainos privertė branginti produkciją. Kilogramas bet kurios veislės obuolių, palyginti su praėjusiais metais, šiemet kainuoja 10 centų daugiau. V.Kušlys teigė suprantantis, kad vaisiai nėra pirmo būtinumo prekė, todėl dar labiau jų branginti ŽŪK „Olrevita“ nesiryžo.

Kalbėdamas apie ateities perspektyvas pašnekovas teigė norintis dar labiau išplėsti sodus. Anot jo, to reikia, kad būtų galima pradėti bendradarbiauti su didžiaisiais šalies prekybos centrais.

Jiems būtina obuolius tiekti be jokių pertraukų. Kol kas to padaryti dar negalime. Būtent dėl to sodiname naujas veisles, obuolius sunokinančias tuo laiku, kai jau turimuose soduose vaisiai dar tik noksta. Kartais pagalvojame ir apie naują saugyklą bei rūšiavimo liniją. Visgi tai – gana brangi įranga, kainuojanti ne vieną šimtą tūkstančių eurų, – kalbėjo V.Kušlys.