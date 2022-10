Skaitmeninių sprendimų naujovės: sąskaita apmokama el. paštu ir išsimokėtinai atliekamas remontas

Sparčiai randantis vis naujiems skaitmeniniams sprendimams, atsiranda galimybės vystytis daugeliui, nuo meistrų, remontininkų, grožio salonų, iki autoservisų, konditerijų, įvairiausių būrelių vadovų ir dėstytojų. Siūlant įvairius pažangius įrankius, jais vis labiau pradės naudotis mums įprastų kasdienių paslaugų teikėjai.

El. sąskaitų išrašymas

Didžioji dalis paslaugų teikėjų, tarp jų ir prekybininkai, kasdien naudojasi sąskaitomis kaip pagrindiniu mokėjimų gavimo metodu. Iš esmės, tai labai geras sprendimas, jei pirkėjui gautą sąskaitą yra lengva apmokėti. Paprastai sąskaita parengiama PDF arba EXCEL formatu ir siunčiama el. paštu.

Norėdamas apmokėti sąskaitą, pirkėjas atsidaro savo elektroninę bankininkystę ir formuoja naują mokėjimą, kopijuoja paslaugos teikėjo pavadinimą, sąskaitos numerį, registracijos numerį, įveda sumą, nukopijuoja sąskaitos numerį į mokėjimo paskirties laukelį ir tik tada gali apmokėti.

Atsižvelgiant į laiko sąnaudas ir nepatogumą, dažnai sąskaitos apmokėjimas yra atidedamas, o kartais ir užmirštamas ir neatliekamas. Tačiau gavęs el. sąskaitą, kurioje jau būtų pateikta nuoroda į suformuotą internetinės bankininkystės mokėjimą, pirkėjas galėtų ją apmokėti trimis spustelėjimais. Siekdama palengvintų šį procesą, „Citadele“ ir universalaus mokėjimo sprendimo Klix komanda sukūrė Verslo portalą, kuriame viena iš funkcijų yra el. sąskaitų išrašymas, kurį galima atlikti automatiškai.

Be to, galima pamatyti ir sąskaitos statusą – ar ji atidaryta, ar apmokėta, todėl visas procesas vyksta greičiau. Pamačius, kad sąskaita yra apmokėta, galima pradėti teikti paslaugą ar pristatyti prekę. Sąskaitų skaičius nėra ribojamas, todėl šis sprendimas tinka ir smulkiems prekybininkams, ir tiems, kurie per mėnesį išrašo tik dešimtis sąskaitų.

Visi mokėjimo būdai diegiami vienu metu

Vienas iš būdų, kaip įmonės gali padidinti potencialių klientų skaičių – pasiūlyti jiems kaip galima didesnį pirkimo apmokėjimo galimybių skaičių, apimantį ir mokėjimo būdus skaitmeniniu atžvilgiu patyrusiems ir įgudusiems klientams. Didieji el. prekybininkai visada siūlo daugiau apmokėjimo būdų, apimančių kuo didesnį žmonių ratą.

Vieniems patinka mokėti įvedant kortelės duomenis, kitiems – pagal internetinės bankininkystės nuorodą, dar kiti mėgsta mokėti įvesdami tik savo telefono numerį. Problema kalbant apie įvairius mokėjimo būdus iki šiol buvo ta, kad dėl kiekvieno sprendimo reikėjo sudaryti sutartį su konkrečia finansų įstaiga. Tas administracinis apsunkinimas yra per didelis bet kuriai smulkiai ar vidutinei el. prekybos įmonei. Laimei, buvo pasiūlytas sprendimas Klix.

Klix vieno diegimo metu el. parduotuvei užtikrina viską, kas būtina – mokėjimą kortele, mokėjimą naudojant internetinės bankininkystės nuorodą, mokėjimą dalimis arba išsimokėtinai. Be to, Klix Pay Later išsimokėjimo funkcija yra prieinama ir fizinėms parduotuvėms. Apmokėjimo įforminimo procesas fizinėje parduotuvėje yra net greitesnis ir paprastesnis negu el. parduotuvėse.

Pavyzdžiui, tam, kad užtikrintų klientams mokėjimus per populiariausių bankų internetinę bankininkystę, el. parduotuvei reikalingas tik vienas Klix Multilink įdiegimas. Klix Multilink yra mokėjimo sprendimas, užtikrinantis pirkėjui galimybę internetinėje parduotuvėje atsiskaityti už prekę arba paslaugą atliekant pavedimą iš savo banko sąskaitos, nesinaudojant mokėjimo kortele.

Mokėjimo dalimis priemonė

Paslaugų teikėjai dažnai pradeda darbą tik po to, kai gauna apmokėjimą. Tai sumažina potencialių pirkėjų skaičių, nes ne visi gali sau leisti į vieną pirkinį iškart investuoti didelę pinigų sumą. Todėl verta apsvarstyti mokėjimo metodą tradicine mokėjimo kortele ir mokėjimą per internetinės bankininkystės nuorodą – tai mokėjimo dalimis arba „pirk dabar, mokėk vėliau“ sprendimas arba Klix Pay Later. Šis sprendimas suteikia pirkėjams galimybę pirkimą apmokėti dalimis, pasirenkant sau palankiausią variantą, o įmonė apmokėjimą gauna iš karto ir gali pradėti vykdyti užsakymą.

„Citadele“ sukurtas sprendimas Klix šiuo metu prieinamas jau daugiau negu 700 internetinių parduotuvių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tarp „Klix“ partnerių – ne tik tokie e. prekybos milžinai kaip „Varle.lt“, RDE.LT, „Senukai“, bet ir „Shopbysiegel.com“, „Gintarinė vaistinė“, „airBaltic“, „Lietuvos geležinkeliai“. Visą „Klix“ sprendimą taikančių partnerių sąrašą galima rasti čia: https://klix.app/lt/klix-partneriai/.