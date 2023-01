Jei ir toliau augs šilumos kainos, imsis plataus masto pokyčių: mano, kad tai pagelbėtų sumažinti išlaidas

„Jei ateityje kuro kainos (gamtinių dujų, biokuro, mazuto) ir toliau išliks aukštos, siekiant sumažinti išlaidas šildymui, būtina didinti energijos vartojimo efektyvumą ir įgyvendinti priemones jau dabar, pradedant nuo nereikalaujančių investicijų, tokių kaip energijos vartojimo įpročių keitimo, iki didesnių projektų, pavyzdžiui, šildymo sistemos modernizavimo ar pastato renovacijos“, – Eltai skirtame pranešime aiškino L. Bratikas.

Jis prideda, jog daugiabučiuose namuose atlikus šilumos punktų renovaciją, matomos iki 20 proc. mažesnės šildymo sąnaudos. Pasak L. Bratiko, tai lemia mažesnes sąskaitas vartotojams aukštų šilumos kainų periodais.

„Energetikos ekspertų nuomone, atlikus šilumos punktų renovaciją daugiabučiuose namuose šilumos ir vandens tiekimo nuostoliai ir tuo energijos sąnaudos mažėja 15–20 procentų, kas leidžia sumažinti gyventojų šildymo sąskaitas“, – teigė komunikacijos skyriaus vadovas.

Galiausiai, Energetikos ministerijos atstovas priminė, kad jau šiuo metu yra vykdomas daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų renovavimas. Tad bent jau dalis Lietuvos gyventojų, jo teigimu, bus ne taip smarkiai paliesti kainų pokyčių.

„Pavyzdžiui, 2022 metais skiriama iki 80 proc. finansinė parama planuojantiems atsinaujinti daugiabučiuose senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas, o šiai priemonei skirta 4 mln. eurų. Pernai priemonėje pateikta virš 100 daugiabučių paraiškų“, – aiškino L. Bratikas.

ELTA primena, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis 2022 m. gruodžio mėnesio vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje buvo 9,50 ct/kWh be PVM. Tuo tarpu Vilniuje šilumos kaina gruodį buvo mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir siekė 8,47 ct/kWh be PVM. Ši tendencija išlieka ir sausio mėnesį – šiluma vilniečiams kainuos dar mažiau 7,87 ct/kWh be PVM.