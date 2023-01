V. Sinkevičius: svarstomi būdai stabdyti Rusijos bandymus apeiti sankcijas per kitas valstybes

„Visiškai naujų sričių, kurias galima įtraukti į sankcijas yra nelabai belikę. Bet tobulinimui, be jokios abejonės dar yra galimybių. Ypač, kai yra kalbama apie galimus sankcijų apėjimus, tiek per centrinės Azijos, tiek per kitas galimas valstybes. Šiandien yra diskutuojamas sankcijų prilyginimas Baltarusijai, kuri yra viena iš lyderių valstybių, kurios padeda apeiti sankcijas“, – penktadienį Delfi laidoje „Delfi tema“ sakė V. Sinkevičius.

EK narys tikino, kad sankcijų keitime labiausiai turėtų būti susitelkiama į dvigubos paskirties prekes, kurias galima panaudoti karinės paskirties gamyboje.

„Didžiausias dėmesys turi būti sutelktas į dvigubos paskirties prekes. Tai yra prekės, kurios turi bent menkiausią galimybę atsidurti Rusijos karinėse programose. Tai, kad Rusija neturėtų galimybės gamintis amunicijos. Ir čia aš manau, yra svarbiausias akcentas, kur turi būti sutelktas dėmesys“, – tvirtino jis.

Reaguodamas į viešojoje erdvėje matomus teiginius, kad tarp Europos Sąjungos narių yra matomi nesutarimai dėl sankcijų taikymo Rusijai, V. Sinkevičius tvirtino, kad ES narių valstybių vienybė per šiuos metus buvo išsaugota, nes visi sankcijų paketai buvo priimti.

„Čia turbūt visuomet yra kažkas, kas matys tokias galimybės derėtis kitais klausimais. Kažkas, gal labiau, pergyvens labiau dėl savo pramonės. Ir rezultatas yra toks. Per metus karo laiko mums pavyko išsaugoti tą ES vienybę. Mums pavyko priimti visus sankcijų paketus ir ne tik mums, bet ir susiderant kartu su Didžiojo septyneto valstybėmis“, – teigė EK narys.

ELTA primena, kad Europos Sąjunga (ES), reaguodama į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, yra patvirtinusi devynis sankcijų Rusijai paketus. Devintąjį griežtų sankcijų Rusijai rinkinį, ES taryba patvirtino gruodžio mėnesį.

Vis dėlto, jame liko išimtys arba sankcijų sušvelninimas verslininkams, užsiimantiems trąšų ir maisto eksportu, dėl kurių prieštaravo Lietuva, nors formuluotės dėl jų padarytos ne tokios kategoriškos, kaip buvo siūloma.

Į asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašą ES įtraukė beveik 200 papildomų asmenų ir subjektų. Šis skaičius apima Rusijos ginkluotąsias pajėgas, taip pat pavienius pareigūnus ir gynybos pramonės įmones, Valstybės Dūmos ir Federacijos tarybos narius, ministrus, neteisėtas Rusijos įgaliotąsias institucijas okupuotose Ukrainos teritorijose ir politines partijas.

Į šį sąrašą įtraukti pagrindiniai asmenys, dalyvavę Rusijos žiauriose ir tyčinėse raketų atakose prieš civilius gyventojus, grobiant Ukrainos vaikus ir juos išvežant į Rusiją ir vagiant Ukrainos žemės ūkio produktus.

Taip pat pakete nustatyti nauji eksporto apribojimai jautrioms dvejopo naudojimo ir pažangioms technologijoms, kurios gali padėti didinti Rusijos karinius pajėgumus ir technologinę plėtrą. Apribojimai apima bepiločių orlaivių variklius, kamufliažinę įrangą, papildomą cheminę ir (arba) biologinę įrangą, riaušių malšinimo medžiagas ir papildomus elektroninius komponentus, naudojamus Rusijos karinėse sistemose mūšio lauke.