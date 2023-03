Nubraižė, kas Lietuvoje atsitiks su NT kainomis: tai taps nauja realybe

NT paslaugų kompanijos „Citus“ investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis sakė, kad tendencijos NT rinkoje – pavasariškos.

„Sutampame su pavasario pradžia. Jaučiamas šioks toks rinkos suaktyvėjimas, sandorių skaičiaus augimas pakankamai žymus, bet nominaliai nėra dar tokio rinkos atsigavimo, kai galėtume sakyti, kad grįžome į 2021 metų lygį. Bet iš principo, atsigavimas tikrai jaučiamas, ir pirminėje Vilniaus miesto rinkoje fiksavome virš 50 proc. sandorių padidėjimą“, – tikino Š.Tarutis.

O štai Kauno NT rinka šiek tiek atsilieka nuo Vilniaus.

„Savo tendencijomis nuo Vilniaus Kaunas atsilieka keletu mėnesių. Paprastai, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, ką mes matome Vilniuje, po dviejų trijų mėnesių mes tą pamatome ir Kaune. Žiūrint į grafikus, išlieka panašios tendencijos – Kaunas vis dar yra pakankamai sėslus. Bet reikia suprasti, kad Kauno rinka pati iš savęs mažesnė“, – aiškino pašnekovas.

Vilniaus rinkoje suaktyvėjimą lemia pasikeitusios vartotojų nuotaikos – jie esą jau po truputį įprato prie esamos geopolitinės situacijos.

„Vartotojus nuo kažkokių sprendimų pristabdo neapibrėžtumas. Kuo ilgiau gyvename neapibrėžtoje situacijoje, tuo labiau pažįstama ji mums tampa, vis geriau suprantame, kas čia vyksta ir vis labiau turime priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

Prie tos situacijos, kada yra labai stipriai išaugusios kainos, palūkanų normos, neapibrėžta geopolitinė situacija, vartotojai po truputį jau įprato. Būstas daliai žmonių yra būtina prekė“, – kalbėjo investicijų ir analizės vadovas.

Dar viena priežastis, lemianti atsigavimą – gyventojų susitaikymas su kainomis.

„Vartotojai laukė, tikėjosi kainų korekcijos, bet pamatė, kad kainų korekcija į žemesnę pusę nevyksta, o sprendimą anksčiau ar vėliau reikia priimti. Šiek tiek didėja ir pasiūla – kai atsiranda daugiau iš ko rinktis, vartotojui lengviau priimti sprendimą – dalis jų nori būtent tokio turto, kuris yra pagal jų išsvajotus parametrus. Pasipildžius pasiūlai, atsiranda ir didesnė paklausa“, – šnekėjo Š.Tarutis.

Nors paklausa, jo teigimu, jau kuris laikas augo.

„Įmonėje mes fiksuojame ne tik pardavimus, bet ir kiek į mus kreipiasi žmonių. Kai sandorių skaičius sumažėjo 70 proc., užklausų skaičius sumažėjo tik 30 proc. Tai rodydavo, kad žmonėms įdomu, bet neapibrėžtumas neleido jiems priimti sprendimo“, – sakė ekspertas.

Anot jo, iš to neapibrėžtumo būsenos rinka šiuo metu keliauja link aktyvėjimo – žmonės dabar ne tik domisi, bet ir pradeda pirkti.

„Sandorius mes matome per labai daug projektų, augančius labai proporcingai. Po truputį įsidrąsinama, žmonės pradėjo pirkti. Pasiskirstymas rinkoje per sandorius yra labai tolygus per labai daug plėtotojų“, – teigė Š.Tarutis.

Ekspertas pabrėžė, kad NT kainos artimiausiu metu per daug keistis neturėtų – nei pigti, nei labai brangti.

„Kainų lygmuo turėtų būti pakankamai stabilus su labai nežymiai kylančiomis indeksuojamomis kainomis. Bet mes manome, kad tas didysis kainų augimas jau turėtų būti sustojęs – atsimušėme į kainų lubas, kurios taps nauja realybe artimiausiu metu. O kad kainos kris, prielaidų daug nėra“, – tvirtino investicijų ir analizės vadovas.