Finansavimas smulkioms įmonėms išaugo 14 procentų

Remiantis „Swedbank“ duomenimis, praėjusiais metais finansuotų verslo įmonių skaičius išliko stabilus. Beveik kas antra „Swedbank“ finansavimą gavusi įmonė buvo finansuota naujai, t.y. mažiausiai metus iki to finansuota nebuvo.

„Nemaža dalis smulkių šalies įmonių, nepaisant vyravusio didelio neapibrėžtumo, tęsė anksčiau suplanuotas investicijas arba ėmėsi įgyvendinti naujas. Skaičiuojame, kad mūsų suteikto ilgalaikio finansavimo smulkioms įmonėms apimtys praėjusiais metais išaugo apie 30 proc.“, – sako Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė, „Swedbank“ Smulkių verslo klientų ir rinkodaros skyriaus vadovė.

„Swedbank“ atstovė pažymi, kad aiškų smulkių šalies įmonių siekį neatsisakyti savo investavimo ir plėtros planų rodo ir lengvųjų automobilių lizingo apimtys – jos per praėjusius metus, palyginti su ankstesniais, padidėjo 4 proc.

„Tuo metu išaugusios energijos išteklių ir žaliavų kainos padiktavo poreikį aktyviau skolintis apyvartiniam kapitalui – jo finansavimas, įskaitant ir faktoringo sprendimus, palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 7 proc., − komentuoja R. Verkauskaitė-Kazanskienė.

Be to, per 2022 m. šalies smulkioms įmonėms išduotų kredito kortelių skaičius, palyginti su ankstesniais metais, išaugo net 40 proc., rodo „Swedbank“ duomenys.

Pasak R. Verkauskaitės-Kazanskienės, smulkios įmonės vis dažniau kredito korteles panaudoja trumpalaikio apyvartinio kapitalo poreikiui patenkinti. Pastebima, kad klientai dažnai kredito kortelėmis atsiskaito už rinkodaros sprendimus ir kitas internetu užsakytas paslaugas, finansuoja su komandiruotėmis susijusias išlaidas.

„Swedbank“ atstovė pastebi, kad prasidėjus 2023 m. fiksuojamas stabilus smulkių šalies įmonių poreikis finansavimui, todėl šiame verslo segmente subalansuoto finansavimo augimo galima tikėtis ir šiais metais.

„Įvairių iššūkių atnešę pastarieji keleri metai užgrūdino šalies smulkias įmones, kurios išmoko būti lankstesnėmis, greičiau prisitaikyti ir atsakingiau pasverti bei prognozuoti savo finansines galimybes. Praėjusių metų finansavimo rezultatai parodo, kad bankas gali atliepti smulkaus verslo poreikius ir kartu ieškoti pasvertų finansavimo galimybių“, – sako R. Verkauskaitė-Kazanskienė.