„Vilnius Auto“: vyrai mėgsta benzino kvapą

Per praėjusius metus automobiliais prekiaujanti įmonė išrašė 7,3 mln. eurų vertės sąskaitų, pritraukė 3 mln. eurų investicijų ir įsikėlė į naujas, dar patogesnes klientams patalpas.

Šiemet milijono eurų per mėnesį apyvartą planuojanti „Vilnius Auto“ nežada sustoti ir siekia tapti vienu segmento lyderių.

Savo vertę mato kitaip

Lietuva užima garbingą 43-iąją vietą (iš 189) pagal 1000 gyventojų tenkantį automobilių skaičių. 507 automobiliai tūkstančiui gyventojų – skamba visai neprastai.

Aišku, San Marine (1-oji vieta) 1000 gyventojų tenka 1300 mašinų, bet čia jau jų ir jų parkavimo aikštelių bėdos.

O mes, Lukas ir Jonas iš „Vilnius Auto“, stengiamės, kad Lietuva šiame sąraše atsidurtų kaip galima aukščiau. Naujasis amžius siūlo mašiną pirkti aklai.

„Jūs nejausite spaudimo iš automobilio pardavėjo.“ „Jūs nejausite gėdos dėl automobiliui skiriamos sumos.“ „Jūs skirsite laiko rinktis savo naują transporto priemonę tiek, kiek tik jums reikės“, – sako anonimiški tinklalapiai, vadinantys save „automobilių pardavimo startupais“. Gal.

Bet ar mūsų klientas privalo žinoti, kad būtent jo pasirinkto automobilio modelio jautrūs galingo variklio tarpikliai ir perkant reikia jį patikrinti ypač kruopščiai?

O ar nutuokia, kad pasirinktas gausios komplektacijos automobilis dažnai kenčia dėl elektronikos problemų ir būtų neprošal jį patikrinti specialiame automobilių centre?

Ar galėtų bent įtarti, jog automobilis „atstatytas“ mažame garažėlyje, kad būtų kuo greičiau išvežtas į Kazachstaną ir taptų nauju savo savininko galvos skausmu? „Vilnius Auto“ irgi prekiauja internete, tačiau savo vertę mes matome kitaip.

Apie mašinas žino viską

„Vilnius Auto“ myli automobilius ir žino apie juos viską. Kurie patikimi, o kurie naudojasi senomis reputacinėmis legendomis.

Kurie taisyti, „kad būtų pigiau“, o kurie, nors ir daugiau nuvažiavę, veikia kaip šveicariškas laikrodis. Kurie atitinka prašomą kainą, o kuriuos kiek palaukus bus galima nusipirkti ir šiek tiek pigiau. Mes pavertėme savo meilę automobiliams ir žinias apie juos savo verslu. Mes įgijome ekspertizes, kurias dabar naudojame savo klientų labui.

Mes be baimės suteikiame savo namus keičiantiems automobiliams garantiją, nes esame užtikrinti tuo, ką parduodame. Tai „Vilnius Auto“ vizitinė kortelė, kurią norime jums paduoti susipažindami.

Kalba savininkai

O dabar susipažinkime asmeniškai, nes būtent mes parduosime arba pagal jūsų pageidavimą nupirksime jums automobilį.

„Aš Lukas Babelis. Esu verslininkas ir man patinka daryti verslą. Man tai ir darbas, ir pašaukimas. Savirealizacija ir, svarbiausia, veikla.

Daug kas turbūt mano, kad verslininkas yra tas, kuris kala pinigus. Aišku, yra ir to, bet juk nėra verslo be strateginių pokalbių su kompanionu bei taktinių sprendimų su partneriais. Nėra verslo be kasdienių pažinčių ir energijos, kuri supa tikrą veiksmą.

Man iš akių lekia žiežirbos, kai imuosi sau įdomios veiklos; kai susiduriu su pamatuota rizika; kai išsikeliu uždavinius, kuriuos noriu įveikti. Todėl aš gerbiu verslą kaip veiklą. Ir su tuo yra susijusi mano asmeninė garantija.

„Vilnius Auto“ – tai ne anoniminis už trumpo skelbimo pasislėpęs perpardavėjas, o kompanija, kurią sukūrėme mes su partneriu. Jeigu perkate iš „Vilnius Auto“ – perkate iš mūsų ir mes už tai atsakome. Tokia yra mano vizitinė kortelė.“

„Vilnius Auto“ dažniausiai parduoda BMW, „Mercedes-Benz“, „Porsche“, „Lexus“ ir kitus automobilius – vadinamosios prabangių automobilių klasės. Didesnės pradinės vertės automobiliai ją išlaiko ilgiau, o ir padaryti jie kokybiškiau nei masinis segmentas.

Todėl pirkdami šios kategorijos automobilius žmonės investuoja ne tik į didesnį savo komfortą ar saugumą, bet ir į ilgalaikiškumą bei vertės išlaikymą.

„Aš Jonas Suzanovičius ir aš „Vilnius Auto“ atsakau už skaičius ir procesus. Kai su partneriu įkūrėme kompaniją, iškart buvo aišku, kad esamame skirtingi ir papildome vienas kitą. Pinigų srautai, investicijos, galimybių skaičiavimas – čia mano kasdieniai darbai, kuriuos mėgstu ir sugebu atlikti. Bet... Mes mylime automobilius, bet mūsų verslas – žmonės. Džiaugiuosi ir netgi šiek tiek didžiuojuosi mašinomis, esančiomis mūsų garaže. Savo klientų mašinomis. Mašinomis, kurioms mes greitai rasime antrus namus. Bet aš mėgstu bendrauti ir labiausiai man patinka tas jausmas, kai klientas šypsosi pamatęs SAVO naują mašiną. Man patinka paduoti jam raktelius ir palinkėti gero kelio. Todėl atvažiuokite, išgersime kavos ir pagalvosime, kaip čia suorganizuoti, kad viskas būtų sklandžiai ir greitai. Pasistengsime išgauti tą jūsų šypseną, kad ir jūsų, ir mano diena būtų superinė. Tokia yra mano vizitinė kortelė.

Svarbu ne vien augimas

„Vilnius Auto“ sąmoningai pasirinko nesistengti būti didžiausia naudotų automobilių prekybos įmone Lietuvoje. Jau esame perėję šį etapą. Augome nevaldomai, prisisamdėme daugiau žmonių, atsirado techninių pagalbininkų, lizingo merginos – vienu metu aikštelėje turėjome šimtus automobilių. Galbūt kam nors tai vienintelis įmonės kokybės matas, bet „Vilnius Auto“ mano kitaip. Išaugę srautai išaugino kolektyvą ir daug kartų pakėlė sąnaudas. Buvo sunku greitai reaguoti į rinkos problemas.

Pradėjome nebespėti ir daug darbų daryti automatiškai. Todėl priėmėme nepopuliarų ir artimųjų bei partnerių skeptiškai įvertintą sprendimą. Koncentruosimės ne į augimą. Tiksliau, ne vien į jį. Mechaniškai augdami prarandame kokybės kontrolę, o mes nuo pirmų savo darbo dienų žinojome, kad norime būti ne didžiausi. Norime būti geriausi.

Tai davė rezultatus, ir šiemet pritraukėme savo pirmą investiciją, skirtą augimui. 3 milijonai eurų plėtrai – tai mums didelio pasitikėjimo ženklas.

Apie investicijas

Investavome į CRM. Į kompiuterinius tinklus. Į interneto prekybą. Sukoncentravome pajėgas išplėsti ryšius visoje Europoje, taip suteikdami klientui maksimalų pasirinkimą. Nutarėme, kad turime paspausti ranką kiekvienam klientui ir žinoti apie savo klientų automobilius viską. Ir tai pasiteisino.

Dabar klientai mus randa patys. Ką tik įsikėlėme į naują biurą ir dabar turime ne tik daugiau nei tūkstančio vietų aikštelę, bet ir 30 vietų saloną po stogu ypatingiems automobiliams. Įdiegėme naujų paslaugų, kurios skirtos kliento pasitenkinimui.

Suteikiame iki 3 metų garantiją. Pasinaudoję mūsų „Go & Sell“ paslauga klientai taupo laiką ir gali parduoti automobilį neprarasdami savo mobilumo.

Turime išskirtines lizingo sąlygas perkantiems ir galime atvežti išsirinktą automobilį faktiškai iš bet kurios ES šalies.

Paleidome atnaujintą ir gerokai patogesnį internetinės prekybos puslapį. Todėl praėjusiais metais išrašėme 7,3 mln. eurų vertės sąskaitų, ir jei ne Putinas, dirbtume dar geriau.

Didžiuojamės „Vilnius Auto“, kuris užaugo pakankamai, kad būtų mecenatas, televizijos laidų ir naujienų portalų partneris ir įvairių su automobiliais susijusių nuotykių iniciatorius.

Mūsų įmonė ne tik dalijasi rūpesčiais su tais, kuriems to labiau reikia, bet ir noriai leidžiasi į avantiūras keisdamasi idėjomis su tokiais pat automobilių fanatikais kaip mes. Turime daug idėjų. Kai kurias pamatysite ekrane. Kai kurias perskaitysite žurnaluose. Kai kurias išgirsite radijuje. Mes – „Vilnius Auto“ ir mes įsitikinę, kad jei jums patinka automobiliai, su jumis dar tikrai susitiksime.