EK nustato naujas vartotojų teises – pajudins sugedusių daiktų remontą

Vadinasi, tai padės sutaupyti ir siekti Europos žaliojo kurso tikslų, be kita ko, mažinti atliekų kiekį. Didesnė paklausa taip pat gerins remonto sektoriaus plėtrą, o gamintojai ir pardavėjai bus skatinami kurti tvaresnius verslo modelius, rašoma EK interneto svetainėje.

Pasiūlymas taikomas vartojimo prekėms (bet kokiems materialiems kilnojamiesiems daiktams) ir yra susijęs su bet kokiais defektais, galinčiais atsirasti tokioms prekėms, neatsižvelgiant į tai, ar joms vis dar taikoma teisinė garantija, ar ne.

Gamintojas privalo taisyti prekes 5–10 metų nuo jų įsigijimo, priklausomai nuo gaminio tipo, kurio taisymo reikalavimai numatyti ES teisės aktuose. Prekės, kurioms šiuo metu taikomi taisymo reikalavimai, yra skalbimo mašinos, skalbyklės-džiovyklės, indaplovės, šaldymo prietaisai, elektroniniai ekranai, suvirinimo įranga, dulkių siurbliai, serveriai ir duomenų saugyklos. Netrukus į šį sąrašą bus įtraukti mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir kt.

Teikiamu pasiūlymu bus užtikrinta, kad būtų remontuojama daugiau gaminių, kuriems taikomos teisinės garantijos. Taip pat kad vartotojai turėtų galimybę paprasčiau ir pigiau remontuoti techniškai pataisomus gaminius, pasibaigus jų teisinės garantijos galiojimui arba kai prekė nebeveikia dėl nusidėvėjimo.

Pagal teisinę garantiją pardavėjai turės pasiūlyti nemokamą, patogią taisymo paslaugą, išskyrus tuos atvejus, kai taisymas yra brangesnis negu prekės keitimas.

Pasibaigus teisinei garantijai, vartotojai galės naudotis naujomis teisėmis ir priemonėmis, kad remonto paslauga būtų paprasta ir lengvai prieinama.

Vartotojai galės reikalauti, kad gamintojai remontuotų gaminius, kurie yra techniškai pataisomi pagal ES teisę, pavyzdžiui, skalbyklės ar televizoriai. Taip bus užtikrinta, kad vartotojai, nusprendę taisyti savo gaminius, visada turėtų kur kreiptis, o gamintojai bus skatinami kurti tvaresnius verslo modelius.

Bus sukurta internetinė ryšių dėl remonto užmezgimo platforma, siekiant sujungti vartotojus su jų teritorijoje dirbančiais taisytojais ir atnaujintų prekių pardavėjais. Platforma suteiks galimybę rasti remontininką pagal įvairius paieškos kriterijus, pavyzdžiui, buvimo vietą, taip pat padės vartotojams rasti patrauklių pasiūlymų ir padidins taisytojų matomumą.

Bus įdiegta Europos informacijos apie remontą forma, kurios vartotojai galės prašyti iš bet kurio taisytojo, kad būtų užtikrintas remonto sąlygų ir kainos skaidrumas, o vartotojams būtų lengviau palyginti remonto pasiūlymus pagal įvarius kriterijus, pavyzdžiui, kainą, remonto trukmę ar galimybę remonto metu gauti pakaitinį gaminį. Bus parengtas Europos remonto paslaugų kokybės standartas, kuris padės vartotojams nustatyti, kurie taisytojai įsipareigoja siekti aukštesnės kokybės. Šis „lengvai pasiekiamo remonto“ standartas bus prieinamas visoje ES dirbantiems taisytojams, norintiems įsipareigoti laikytis būtiniausių kokybės standartų.

Europos Komisijos pasiūlymą turės priimti Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Nauda vartotojams, aplinkai ir ekonomikai

Prekės, kurias dar galima pataisyti, dažnai yra išmetamos per anksti. Dėl to ES kasmet susidaro 35 mln. tonų atliekų, sunaudojama 30 mln. tonų išteklių ir išmetama 261 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Be to, apskaičiuota, kad vartotojų nuostoliai dėl to, kad prekės nėra taisomos, o keičiamos, siekia beveik 12 mlrd. eurų per metus.

Mažiau išmetamų produktų reiškia mažiau atliekų ir medžiagų, reikalingų naujoms prekėms gaminti, taip pat mažiau ŠESD, išmetamų gamybos ir pardavimo procesų metu. Apskaičiuota, kad per 15 metų dėl šios iniciatyvos bus išvengta 18,5 mln. tonų ŠESD, 1,8 mln. tonų išteklių ir 3 mln. tonų atliekų.

Pasiūlymas naudingas ir remonto sektoriui. Apskaičiuota, kad per ateinančius 15 metų pardavėjai ir gamintojai sutaupys apie 15,6 mlrd. eurų, nes jie taisys gaminius, užuot juos nemokamai pakeitę pagal teisinę garantiją. Be to, per šį laikotarpį 4,8 mlrd. eurų padidės ekonomikos augimas ir investicijos. Taip pat ES vartotojai per ateinančius 15 metų sutaupys 176,5 mlrd. eurų, o priėmus pasiūlymą ES padaugės darbo vietų, daugiausia remonto sektoriuje.

EK vicepirmininkas Fransas Timmermansas įsitikinęs, kad remontas yra svarbiausias veiksnys siekiant nutraukti mūsų planetai, sveikatai ir ekonomikai kenksmingą modelį „pirkti, naudoti, išmesti“.

„Nėra jokios priežasties, kodėl dėl sugedusio laido ar sulūžusio ventiliatoriaus turėtumėte pirkti visiškai naują gaminį. Praėjusiais metais pasiūlėme taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad gaminiai būtų suprojektuoti taip, jog juos būtų galima taisyti. Šiandien siūlome padaryti taip, kad iš tikrųjų taisyti daiktus vartotojams būtų paprasta ir patrauklu“, – teigia jis.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga EK narė Vera Jourova pabrėžia, kad pasiūlymas padės žmonėms formuoti savo vartojimo įpročius taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip yra verčiami.

„Taip padidinsime prekių taisymo ir pakartotinio naudojimo lygį bei gerokai sutaupysime“, – sako ji.

Prisidės prie ES tikslo iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu

Iniciatyva „Teisė į remontą“ papildo keletą kitų EK pateiktų pasiūlymų, kuriais siekiama užtikrinti tvarų vartojimą per visą gaminio gyvavimo ciklą, nustatant teisės į remontą sistemą visoje ES.

Šis pasiūlymas yra dalis platesnio EK tikslo iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tai įmanoma tik jeigu vartotojai ir įmonės vartos ir gamins tvariau.

Šia iniciatyva papildomos kitos priemonės, kuriomis siekiama Europos žaliojo kurso tikslo – užtikrinti tvarų vartojimą taikant remonto priemones. Kalbant apie pasiūlą, Tvarių gaminių ekologinio projektavimo reglamentu skatinamas gaminių taisomumas gamybos etape. Kalbant apie paklausą, pasiūlymas dėl Direktyvos dėl vartotojų įgalinimo vykdant žaliąją pertvarką suteikia vartotojams galimybę pirkimo metu priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl pirkimo.

Šiuo pasiūlymu skatinamas gaminio taisymas po įsigijimo ir taip sustiprinama paklausa. Visos trys iniciatyvos apima visą produkto gyvavimo ciklą, viena kitą papildo ir sustiprina.

Be to, priėmus iniciatyvą dėl aplinkosauginių teiginių pagrindimo, vartotojams bus lengviau remti perėjimą prie žaliosios ekonomikos renkantis pirkinius, o įmonėms bus užkirstas kelias teikti klaidinančius teiginius apie savo produktų ir paslaugų naudą aplinkai.