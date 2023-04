Panevėžio rajone projektuoja krematoriumą: statybos – jau kitąmet

Ketvirtas Lietuvoje

Lietuvoje veiklą šiuo metu vykdo keturi krematoriumai: Vilniuje, Kėdainiuose ir Klaipėdos rajone. Jeigu darbai vysk sklandžiai, Šilagalio krematoriumas bus penktasis šalyje.

Krematoriumą ir palaikų šarvojimo salę planuojama statyti Šilagalio kaime šalia judraus transeuropinio kelio „Via Baltica“. Palaikų šarvojimo paslaugų teikimas bus įmanomas visus metus.

Planuojamame statyti krematoriume numatoma įrengti dvi deginimo krosnis. Vienos krosnies planuojamas maksimalus kremacijų skaičius bus 18 kremacijų per parą. Maksimalus kremacijų skaičius veikiant abiem deginimo kameroms bus 36 kremacijos per parą. Taigi, per metus įmanomas kremacijų skaičius – 13 tūkstančių 140.

Krematoriumo darbas bus organizuojamas visą parą trimis pamainomis 365 dienas per metus. Planuojamame krematoriume numatoma, kad dirbs dešimt darbuotojų: keturi teiks šarvojimo paslaugas, šeši – kremavimo.

Statybas pradės kitų metų pavasarį

Bendrovės „JK Ranga“ projektų vadovė Rasa Zeniauskienė aiškino, kad šiuo metu vyksta krematoriumo projektavimo procesas.

„Dabar vyksta projektavimo darbai. Šis procesas užima nemažą laiko tarpą – projektavimui buvo skirta daugiau negu metai. Tai ypatingas statinys, bet tikimės iki metų pabaigos tuos darbus pasidaryti. Taip pat bus pakeista žemės sklypo paskirtis, suprojektuotos komunikacijos. Statybas planuojame pradėti kitų metų pavasarį, o veiklą pradėti 2024 metų pabaigoje“, – teigė R.Zeniauskienė ir tvirtino, kad darbai vyksta planingai.

„Tik pradžioje buvo manyta, jog darbai prasidės šių metų pavasarį, bet visų darbų dalis užsitęsė. Projektavimas, kurio nesimato, užtrunka metus ir daugiau, o statybos – keturis–penkis mėnesius. Du ilgiausi darbai – aplinkos poveikio vertinimo analizė ir projektavimas“, – pristatė darbų atlikimo laikotarpius projektų vadovė.

Gavo pastabų ir pasiūlymų

Pašnekovė pasakojo, kad pernai birželio mėnesio pabaigoje būsimo krematoriumo statybos projektas buvo pristatytas Šilagalio kaimo gyventojams.

„Pagal privalomą projekto viešinimo procedūrą, dalyvavę ir nedalyvavę Šilagalio kaimo gyventojai, turėjo 10 dienų skųsti ir teikti pasiūlymus dėl pateikto projekto. Pastabų ir pasiūlymų gavome, kai kurie jų buvo susiję su projektu, kai kurie ne. Į visus užklausimus atsakėme pagal numatytą viešinimo procedūrą. Tik po to, kai atlikome šiuos darbus, pernai rugsėjo mėnesį gavome leidimą rengti projektą, o dabar projektas rengiamas“, – kalbėjo R.Zeniauskienė.

Saugomų teritorijų nėra

Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus naudojama naujausia, skaitmeninėmis technologijomis paremta kremavimo įranga. Deginimas bus vykdomas gamtinėmis dujomis. Procesas – visiškai automatizuotas, valdomas iš pultinės.

Šiuo metu numatomame sklype dar stovi ūkinės paskirties statiniai, kurie projekto įgyvendinimo metu bus nugriauti. Taip pat dalyje sklypo auga pušynas.

Brandūs medžiai bus išsaugoti.

Objektas į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos nutolusios didesniu nei 7, 8 km atstumu – Krekenavos regioninis parkas ir Upytės istorinis draustinis.

Artimiausios apgyvendintos teritorijos: Šilaičių kaime, kuris nuo analizuojamo objekto nutolęs apie 0,26 km, gyvena 11 gyventojų; Šilagalio kaime, nutolusiame apie 0,8 km, gyvena 621 gyventojas; Panevėžio mieste, nutolusiame apie 3,9 km, gyvena 85 878 gyventojai.