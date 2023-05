K. Navickas: EK rimtai žiūri į galimybę padėti Lietuvos pieno ūkiams

Ministras teigė antradienį, kartu su Latvijos ministru, kalbėjęs su žemės ūkį kuruojančiu eurokomisaru Januszu Wojciechowskiu, iš kurio išgirdo patikinimą, jog EK keletą dienų svarstys, kada konkrečiai parama būtų numatyta.

„Komisaras patvirtino, kad jie rimtai žiūri į galimybę padėti, paprašė keleto dienų, kad būtų galima pagrįsti skaičiais, apibrėžti sąlygas, kokiomis galėtų parama būti teikiama“, – trečiadienį žurnalistams teigė K. Navickas.

„Dabartinis ES paramos paketas, svarstomas šiomis dienomis, nukreiptas pirmiausia į pasienio su Ukraina šalis, padėti jų žemės ūkiui. Bet jau svarstomas ir trečiasis paketas, kuriame įvardijama, kad Lietuva ir Latvija gali būti tarp paramos gavėjų“, – sakė jis.

K. Navickas aiškino gavęs J. Wojciechowskio pastabą, esą ir kitose šalyse žemės ūkio sektoriaus padėtis yra įtempta – pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje ir Italijoje dėl sausrų.

Anot ministro, kokia tiksliai ES Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo paramos suma galėtų pasiekti ūkininkus, dar nėra nustatyta. K. Navicko teigimu, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dar kovą pateikė prašymą skirti 18,6 mln. eurų kas ketvirtį.

„Dabar jie vertina visą paketą ir mes nežinome konkrečiai, į kokius kriterijus bus atsiremta“, – teigė K. Navickas.

Jis pridūrė, jog europinės lėšos ūkininkus galėtų pasiekti ir per mėnesį, ir per ilgesnį laiko tarpą – priklausomai nuo to, ar reiks suderinti valstybės pagalbos schemą.

„Jei nereikės derinti valstybės pagalbos schemos, gali būti greitai, per mėnesį. Bet jei reikės valstybės pagalbos schemos – suderinimas trunka mažiausiai mėnesį. Įvairiai gali būti, bet šiandien kalbame tik apie žinią“, – kalbėjo K. Navickas.

„Kol kas atsakymo neturime. Atsakyme bus garantija, kad paramą gauname“, – apibendrino jis.

Žemdirbių atstovai praėjusią savaitę asmeniškai prašė J. Wojciechowskio skirti paramą Lietuvos pieno ūkiams. Po susitikimo ūkininkų delegacija tikino Briuselyje gavę patikinimą, jog EK svarstys galimybę padėti Lietuvos pieno gamintojams.

„Apčiuopiamų rezultatų neturime, bet labai aiškus signalas, kad parama bus“, – žurnalistams sakė vienas susitikimo iniciatorių, žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ vadovas Mindaugas Maciulevičius.

Pasak jo, dėl konkrečių paramos sumų turės sutarti ministerija. Kartu ūkininkų atstovas pabrėžė, jog, dabartinėmis prognozėmis, pieno supirkimo kaina, tikėtina, mažės toliau.

„Rinkos nesitaiso, situacija tikrai dramatiška. Dar ketvirtadienį ryte atrodė, kad rugsėjį kainą turėtų kilti, bet dabar matome, kad jokių teigiamų poslinkių nėra ir rugsėjį bei tolesniais mėnesiais“, – kalbėjo M. Maciulevičius.

Jo teigimu, itin didelė įtampa išlieka vidutiniams ūkiams, kurie pasiėmė paskolas, kad galėtų investuoti į modernizaciją, be to, nors supirkimo kainos krito, kuro ir kiti kaštai išlieka aukšti. Pasak M. Maciulevičiaus, be paramos ūkiai tiesiog nutrauktų veiklą.

Pasak Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovės Renatos Vilimienės, dėl dabar kilusios pieno krizės nukenčia antros kartos smulkūs ir vidutiniai pieno ūkiai.

„ES turi tą tęstinumą – ūkiai perduodami iš šeimos į šeimą, iš kartos į kartą. Pas mus atsitiko taip, kad būtent tie (...), kurie perima tėvų, senelių ūkius, yra „kertami iš šaknų“, – pastebėjo R. Vilimienė.

ELTA primena, kad iki penktadienio ūkiai, pirmąjį metų ketvirtį pieną pardavinėję pigiau nei 35 ct/l, gali teikti paraiškas ŽŪM įsteigtai paramai gauti. Kooperatyvų nariai už karvę turėtų gauti apie 96 eurus, kiti pieno gamintojai – 87 eurus. Pasak ministerijos, į paramą gali pretenduoti 9 iš 10 Lietuvos pieno ūkių.

Ši 8 mln. eurų dydžio paramos priemonė sukurta reaguojant į nuo metų pradžios itin nukritusias pieno supirkimo kainas. Tuo metu protestavę ūkininkai tikino, kad jiems reikia skubios 40 mln. eurų paramos.

Praėjusį ketvirtadienį su J. Wojciechowskiu susitiko M. Maciulevičius, R. Vilimienė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas, Rokiškio ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Petkevičius, žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Tomas Raudonius ir Širvintų rajono ūkininkė Kasia Jankun.

Anot M. Maciulevičiaus, delegacija atstovavo ir smulkius bei vidutinius, ir ekologinius, ir stambiuosius ūkininkus.

Ūkininkų protestai dėl nukritusių pieno supirkimo kainų prasidėjo metų pradžioje.