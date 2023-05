G. Landsbergis: Lietuva gali įvesti nacionalines sankcijas

„Noriu pabrėžti, kad būtų aišku – tie sprendimai dar gali keistis prieš priimant galutinius. Iš esmės, ta apimtimi, kuria dabar svarstome, tai būtų apribojimai išvežti iš Lietuvos teritorijos į trečiąsias valstybes ir būtų ribojamas tam tikrų prekių išvežimas“, – antradienį Seime žurnalistams teigė G. Landsbergis.

Pasak ministro, reikia suprasti, kad tokiu atveju būtų apribotas apskritai dvigubos paskirties prekių išvežimas į kitas valstybes, kurios yra ir ne kariaujančios, nes Lietuva „paprasčiausiai ne viską gali sureguliuoti“.

„Reikia suprasti, kad kas yra už Lietuvos sienos į Rytus, yra taip pat vieningai veikianti rinka. Vadinasi, kontrolės tarp vieningos rinkos dalyvių, pavyzdžiui, prekėms pasiekus kad ir Kazachstaną, kontrolės nėra, kad tos prekės nepakliūtų atgal į Rusiją arba grįžtų atgal į Baltarusiją ir taip toliau. Dėl to, kad kaip ir Europos Sąjungoje, prekės ten turi laisvą judėjimą“, – aiškino užsienio reikalų ministras.

Pasak G. Landsbergio, pirmiausia rūpinamasi tomis prekėmis, kurios yra vadinamos dvigubos paskirties prekėmis ir kurios galėtų būti panaudotos ir gaminant ginkluotę.

„Tiesiog į rytus nuo Lietuvos mes apribotume išvežimą. Idealu tokiais atvejais, kaip ir anksčiau, europinis sprendimas. (...) Jei Europa nusprendžia, tada tiesiog eksportas iš Europos Sąjungos yra ribojamas apskritai. Jeigu to nepavyksta pasiekti, regioninis sprendimas, pagal Europos teisės nustatytus aktus, kurie leidžia tai padaryti“, – žurnalistams teigė G. Landsbergis.

„Penkios valstybės turi išorinę sieną į Rytus – Lenkija, Baltijos šalys ir Suomija. Jei mes randame regioninį sprendimą – taip, jis stipriai gali sumažinti srautą tų prekių išvežimo, nes jos nominaliai yra išvežamos į trečiąsias valstybes, jos nėra vežamos į Rusiją ar Baltarusiją, nėra pagrįstų įrodymų, yra tik nuomonės, kad jos gali vėliau patekti atgal į Rusiją.

Jei to nepavyksta, mes turime galimybę priimti nacionalinį sprendimą. Tuomet mūsų pačių siena privertų (išvežimą – ELTA) ir taip mes išimtume save iš žemėlapio tų valstybių, kurios susilaukia potencialiai kažkokios tai kritikos „kodėl per jus veža“. Todėl, kad mes esame tik penkios valstybės, kurios turi sieną, tai per kažką vežantieji ir renkasi vežti. O ir, apmaudu tai pasakyti, mes turime labai gerus kelius, dėl to per mus ir veža kartais“, – prideda G. Landsbergis.