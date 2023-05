Įkliuvo dvi bendrovės, sumąsčiusios schemą, kaip laimėti viešuosius pirkimus

Byloje buvo nustatyta, kad viešajame pirkime pagal dinaminę pirkimo sistemą dalyvavusios UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ ir UAB „Inžinerinė vizija“ yra susijusios bendrovės. Apeliacinis teismas nurodė, kad nors tiekėjų sąsajos savaime neužkerta kelio tokiems tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir negali būti pagrindas pašalinti susijusių tiekėjų iš viešojo pirkimo procedūrų, tačiau nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegijai nekilo abejonių, jog bendrovės, dalyvaudamos pirkime pagal dinaminę pirkimo sistemą, buvo sudariusios susitarimą, kuriuo buvo siekiama iškreipti konkurenciją.

Teisėjų kolegija atsižvelgė, kad prieiga prie abiejų tiekėjų viešosios įstaigos „CPO LT“ (centrinė pirkimų organizacija) informacinėje sistemoje esančių paskyrų buvo suteikta tam pačiam darbuotojui, kuriam buvo suteikti įgaliojimai susipažinti su dokumentais, parengti ir pateikti pasiūlymus, atlikti kitus procedūrinius veiksmus pirkimuose abiejų bendrovių vardu, taigi, informacija, susijusi su abiejų tiekėjų dalyvavimu konkrečiuose pirkimuose, buvo žinoma abiem savarankiškai pirkimuose dalyvaujančioms tiekėjoms.

„Pasiūlymus abi bendrovės teikė iš to paties IP adreso (įrenginio). Be to, viename iš pirkimų, vykdytų pagal dinaminę pirkimo sistemą, kuriame dalyvavo šios dvi susijusios bendrovės, viena jų, paprašyta pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, to nepadarė ir šio pirkimo laimėtoja tapo kita susijusi bendrovė“, – pabrėžė Apeliacinis teismas.

Teisėjų kolegijos vertinimu, tiekėjos, teikdamos pasiūlymus, pasinaudojo viešųjų pirkimų eigą galinčia pakeisti informacija, t. y. keitėsi konfidencialia pasiūlymų informacija, tokiu būdu faktiškai tarpusavyje nekonkuravo ir taip iškreipė sąžiningą konkurenciją.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė „CPO LT“ (centrinė perkančioji organizacija) pagrįstai pašalino tiekėjas iš pirkimo, nes jos neįrodė pateiktų pasiūlymų nepriklausomumo ir informacijos konfidencialumo užtikrinimo.

Apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikintas „CPO LT“ sprendimas pašalinti ieškoves UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ ir UAB „Inžinerinė vizija“ iš dinaminės pirkimo sistemos.

Apeliacinio teismo sprendimas civilinėje byloje gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.