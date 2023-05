Štai kaip per savaitę keitėsi elektros tiekėjų siūlomi tarifai: kainą dar pamažino du tiekėjai

Fiksuotų planų kainoms daro įtaką elektros biržos tendencijos: vidutinė savaitės elektros kaina „Nord Pool“ biržoje yra stabili keturias savaites iš eilės – 0,08 Eur/kWh.

Per šią savaitę, palyginti su ankstesne, planų su fiksuota elektros energijas kaina tarifus nežymiai (mažiau kaip 0,6 proc.) koregavo du nepriklausomi tiekėjai – „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“. „Enefit“ elektros kainų vartotojams nekeitė.

Visų trijų tiekėjų siūlomos fiksuotos elektros energijos kainos planų tarifai yra 0,19–0,34 Eur/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,25–0,33 Eur/kWh (vienos laiko zonos). Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.) 1 kWh vidutinė kaina siekia 0,267 Eur/kWh (dvi laiko zonos) ir 0,276 Eur/kWh (viena laiko zona).

Šiuo metu 12 mėn. ir 36 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo po vieną tiekėją (atitinkamai – „Ignitis“ ir Elektrum Lietuva“), 6 mėn. ir 24 mėn. – po du tiekėjus (atitinkamai – „Elektrum Lietuva“ ir „Enefit“ bei „Ignitis“ ir „Enefit“).

Vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje gegužės 1–23 d. siekė 0,080 Eur/kWh be PVM, t. y. buvo 19 proc. didesnė už vidutinę balandžio mėnesio kainą, tačiau šiuo metu išlieka palyginti maža ir stabili. Kaip jau skelbė Lietuvos energetikos agentūra, balandį vidutinė didmeninė elektros energijos mėnesio kaina „Nord Pool“ biržoje siekė 0,067 Eur/kWh be PVM ir buvo 24 proc. mažesnė už vidutinę kovo mėnesio biržos kainą, kuri sudarė 0,089 Eur/kWh be PVM.

Kaip žinoma, pirmąjį šių metų pusmetį už elektrą gyventojams valstybė padengia kainos dalį, aukštesnę už 28,5 cento už kW. Energetikos ministerija siūlo antrąjį pusmetį kompensacijų už elektrą atsisakyti. Tam dar turės pritarti Vyriausybė.

Nepriklausomi elektros tiekėjai galės vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, mažindami brangių fiksuotų planų kainas vartotojams, įsigaliojus Elektros energetikos įstatymo pakeitimams.

LEA primena, kad garantinio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) nuo gegužės 1-osios yra 0,169 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,181 Eur/kWh bei 0,141 Eur/kWh (dvi laiko zonos). Tai apie 15 proc. mažiau už garantinio tiekimo kainą balandžio mėnesį.