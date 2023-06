Neįtikėtina – dujos tapo pigesnės nei prieš dešimtmetį, tik lietuviams iš to mažai naudos

Neįtikėtinai žema kaina

Penktadienį, birželio 2 d., gamtinės dujos biržoje kainavo 22,9 euro už megavatvalandę. Tokios kainos verčia trinti rankomis, mat pernai rugpjūtį dėl karo kaina buvo maždaug 240 eurų. Ekspertai aiškina, kad tokius pokyčius nulėmė ne viena priežastis.

„Pagrindinė priežastis – Europa sugebėjo apsirūpinti dujomis šį sezoną, išeliminuoti Rusijos tiekimą, kuris buvo probleminis praėjusiais metais ir kėlė dujų kainas. Rusų buvo sėkmingai atsisakyta, per rekordiškai trumpą laiką pastatyti nauji terminalai – vokiečiai pastatė du terminalus per septynis mėnesius, olandai pastatė du terminalus, vieną pastatė suomiai. Dujomis buvo apsirūpinta“, – portalui lrytas.lt sakė Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.

Jam antrino ir energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas.

„Dujos dabar labai pigios. Kai pagalvoji, mes iš tikrųjų seniai tokias dujų kainas turėjome Europoje. Europiečiai labai sėkmingai susitvarkė su tais uždaviniais, kurie rudenį atrodė labai sunkūs, kai atrodė, kad dujų pritrūks. Dabar pradėtos užpildyti dujų saugyklos. Du trečdaliai Europos dujų saugyklų užpildyta, o Vokietijoje – net perviršis. Tai yra geras rezultatas“, – tikino V.Jankauskas.

Ekspertai pridūrė, kad prie pigių dujų prisidėjo ir ypač šilta žiema.

„Žiemą nebuvo labai sunku, dujų nepritrūko“, – teigė V.Jankauskas.

„Žiemą nebuvo suvartoti dideli dujų kiekiai, kurie buvo sukaupti saugyklose. Šiais metais šildymo sezonas pabaigtas su 65 proc. saugyklų užpildymu, tai – didžiausias skaičius per paskutinius dešimt metų. Vadinasi, kitam sezonui teks nusipirkti gerokai mažiau dujų“, – antrino jam M.Dubnikovas.

Be to, vartojimas sumažėjo ne tik dėl šiltos žiemos – europiečiai to siekė sąmoningai.

„Europa buvo išsikėlusi uždavinį dujų vartojimą sumažinti 15 proc. Tai buvo pasiekta“, – komentavo V.Jankauskas.

Kainai nekilti leido ir sumenkusi konkurencija.

„Šiais metais ES pasiekė susitarimą dujas pirkti kartu. Tai – geras dalykas, nėra konkurencijos tarpusavyje, tai neleidžia dujoms brangti. Be to, ir Kinija kol kas labai neaktyvi, nesimato, kad pirktų daug dujų. Jei ji pirktų daug dujų, tada padidėtų spaudimas“, – aiškino V.Jankauskas.

Negana to, europiečiai atliko ir kitus namų darbus, pavyzdžiui, optimizavo tinklą, pratęsė vamzdynus, tad rinka galėjo funkcionuoti žymiai lengviau.

To rezultatas – neįtikėtina dujų kaina.

„Rinka susibalansavo su ganėtinai maža kaina, kurios nematėme jau dešimt metų“, – įvertino M.Dubnikovas.

Gyventojams kaina – ne tokia patraukli

Lietuviai irgi galės nors kiek atsipūsti – ateinanti žiema nebus tokia baisi kaip pernai.

„Prognozės visą laiką buvo tokios, kad dujos rudenį brangs, nes niekas nežino, kokia bus žiema. Visą laiką buvo prognozuojama, kad rudenį, žiemą dujos kainuos 50–60 eurų už megavatvalandę, o dabar ateities sandoriuose daugiausiai kainuoja 40 eurų – daugiau niekas nesiūlo. Šioks toks pabrangimas gali būti, gali būti netikėtų priežasčių. Bet tikrai nebus tokių baisybių kaip praėjusiais metais“, – įsitikinęs V.Jankauskas.

„Kad nebus taip baisu kaip pernai, yra faktas, nes nuo liepos 1 d. pusmečiui nustatyta kaina bus mažesnė. Bet ji nebus labai patraukli, kaip yra biržoje, nes biržos kaina – plika, be mokesčių ir pan.

Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad Lietuva bando susibalansuoti dujų kainą, kuri buvo labai baisi rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, kai biržoje dujos kainavo virš 3 eurų už kubinį metrą. Tuo metu biudžetas patyrė didžiulius nuostolius, gyventojams buvo mokamos kompensacijos. Todėl kaina bus aukštesnė nei biržoje – reikia subalansuoti tai, kas buvo prarasta dar prieš metus“, – sakė M.Dubnikovas.

Vadinasi, nors kaina ir mažės, bet ne taip drastiškai kaip biržoje. V.Jankausko įsitikinimu, čia atsakomybę prisiimti turėtų Vyriausybė – esą jie jau spėjo prisipirkti dujų, kai jos kainavo itin brangiai, tad už dujas gyventojai mokės ir toliau.

„Nežinau, kodėl mūsų Vyriausybė sako, kad dar reikės kompensacijų, kodėl mes prisipirkome tų brangių dujų? Vyriausybės ir „Igničio“ reikėtų klausti, kodėl prisipirko brangių dujų. Kodėl vartotojai turi už tai mokėti? Kodėl dabar „Ignitis“ giriasi, kad dujų jau yra nusipirkęs visiems metams, nors dujos vis pinga? Manau, kad iš Briuselio bus spaudimas ar bent jau rekomendacijos neduoti jokių subsidijų, kompensacijų. Manau, bent tada kompensuosis“, – vylėsi V.Jankauskas.

Visgi M.Dubnikovas situaciją mato kiek kitokią, esą Vyriausybė čia nekalta – įprasta nusipirkti dujų ilgesniam laikui už fiksuotą kainą.

„Lietuva neturi savo saugyklos, mes turime tik terminalą, kuriame tik labai trumpą laiką būtų galima saugoti dujas. Vienintelė saugykla, kuri mums prieinama, yra Latvijoje – ta saugykla naudojasi Latvija Lietuva, Estija, Suomija ir dalinai Lenkija. Dujos ten keičiasi pakankamai greitai. Čia ne dėl to, kad mes turime prisipirkę brangių dujų, o dėl to, kad greičiausiai kažkuriuo metu buvo siekiama apsisaugoti nuo dujų kainos pokyčių ir buvo fiksuota kaina, kurią sutikome mokėti į priekį“, – kalbėjo M.Dubnikovas.

Anot jo, tai – normalus procesas.

„Visą šį ekonominį karą, kurį Rusija bandė sukelti prieš Europą, reikia vertinti ne mėnesio ar pusmečio bėgyje, bet ilgainiui – po metų ar dvejų. Mes atsikratėme priklausomybės nuo rusiškų dujų ir tai yra geroji žinia. O tai, kad biržoje kaina krito – gerai, su laiku tai ateis ir iki eilinio vartotojo, tik tam turi praeiti laikas.

Žmonės piktinasi ir pamatę biržoje žemą elektros kainą, sako: „Kodėl kaina, kurią aš moku, nekeičiama?“. Na, greičiausiai dėl to, kad esi užsifiksavęs kainą. Taip pat yra ir su dujomis – turi praeiti laikas, tuomet tos kainos normalizuojasi. Vėliau ta kaina turėtų susibalansuoti ir ilgainiui grįžti į patrauklias ribas – tiek, kiek mokėdavome dar prieš karą“, – aiškino M.Dubnikovas.

Jis pabrėžė, kad sumažėjusios dujų kainos Europoje – išties puiki žinia, o lietuviai naudą pajusti gali ne tik išvydę mažesnes sąskaitas už šildymą.

„Verslas, kuris perka dujas, jau dabar biržoje gali turėti patrauklias kainas, o tai atsilieps žmogui per vartojimo prekes, nes jų kaina gali pradėti mažėti“, – pridūrė M.Dubnikovas.

Rusijai reiškia pralaimėjimą

Žemos dujų kainos Europos Sąjungoje – išties bloga žinia Rusijai. Jai tai reiškia, kad energetinis karas buvo pralaimėtas.

„Energetinis karas prasidėjo anksčiau nei vasario 24 d. Rusija pradėjo manipuliuoti kaina jau 2021 metų vasaros pabaigoje. Tuo metu nebuvo labai aiškių paaiškinimų, kodėl taip vyksta, bet akivaizdu, kad Rusija jau ruošėsi ir pradėjo spausti Europą. Jie tikėjosi labai paprasto dalyko: per dujų kainą stipriai paspausti europiečius, kurie būtų nepatenkinti infliacija, aukštomis šildymo kainomis ir pradėtų spausti politikus nesipykti su Rusija, patylėti, nereaguoti“, – kalbėjo M.Dubnikovas.

Rusijai pavyko stipriai pakelti dujų kainą – 2022 metų rugpjūtį ji buvo bene dešimt kartų didesnė nei dabar.

„Bet Europa sureagavo ne taip, kaip rusai tikėjosi, o atvirkščiai – labai stipriai susiėmė. Problema buvo išspręsta dujas tiekiant iš kitų valstybių. Išėjo taip, kad šis karas pralaimėtas – Europa gyvena be rusiškų dujų, kainos yra žemos, Rusijos dujų nėra, o netgi pasibaigus karui tos rusiškos dujos nelabai turės galimybių čia atitekėti.

Vadinasi, pralošta visa Europos rinka, o ši rinka – labai turtinga. Jie pinigų negauna šiuo momentu, o ateities kartos taip pat negaus pinigų iš Europos, nes toliau apskritai bus nusisukama nuo dujų. Jie pralošė net ir ateities kartos pajamas, kurios galėtų būti, jei nebūtų buvę konflikto“, – šnekėjo M.Dubnikovas.

Jam antrino ir V.Jankauskas – Rusija dėl savo veiksmų patiria išties nemažų nuostolių.

„Rusija Europai dabar parduoda labai nedaug dujų, pagrindiniai vartotojai – Turkija ir Rytai. Rusijai tai, aišku, nuostoliai, manau, su dujomis jie taip lengvai neišsisuks, kaip yra su nafta – jei neperka Europa, jie sugeba padidinti pardavimus Kinijai. Su dujomis taip nėra, todėl „Gazprom“ tikrai jaučia nuostolius“, – pabrėžė V.Jankauskas.