J. Trudeau paskelbė, kad JAV tarifų Kanadai įsigaliojimas atidėtas 30 dienų

„Ką tik produktyviai pakalbėjome su prezidentu Trumpu“, – platformoje „X“ rašė J.Trudeau.

„Kol dirbsime išvien, siūlomi tarifai bus sustabdyti mažiausiai 30 dienų“, – pranešė jis.

Jo teigimu, Kanada imsis įgyvendinti 1,3 mlrd. Kanados dolerių (900 mln. JAV dolerių) planą sienai apsaugoti.

Pagal šį planą „pasienio personalo“ skaičius bus padidintas iki 10 000. Praėjusį gruodį Kanados valdžia pranešė netoli sienos dislokavusi 8 500 pasieniečių.

Sienos apsauga bus stiprinama pasitelkiant naujus sraigtasparnius ir kitokias nenurodytas technologijas, paaiškino J.Trudeau.

Be to, ministras pirmininkas nurodė, kad „pasirašė naują žvalgybos direktyvą“, skirtą kovoti su organizuotu nusikalstamumu, kuriai įgyvendinti skirtas papildomas 200 mln. Kanados dolerių finansavimas, be to, ims veikti bendra Kanados ir JAV darbo grupė, kurios tikslas bus užkirsti kelią tarptautinei prekybai narkotikais ir pinigų plovimui.

Jis taip pat sutiko su D.Trumpo reikalavimais narkotikų kartelius įtraukti į teroristinių organizacijų sąrašus bei paskirti oficialų asmenį prižiūrėti pastangas užkirsti kelią fentanilio kontrabandai.

Šis jo pranešimas pasirodė dieną prieš tai, kai D.Trumpas turėjo įvesti 25 proc. tarifą Kanados importui bei 10 proc. mokestį iš šalies įvežamai naftai.

Po D.Trumpo pokalbio su Meksikos prezidente Claudia Sheinbaum, pirmiau tą pačią dieną Jungtinės Valstijos sutiko atidėti ir importui iš Meksikos nustatytų tarifų įsigaliojimą.