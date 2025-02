JK steigiama rekordiškai mažai įmonių

Verslo grupė „Institute of Directors“ įspėjo, kad ši tendencija „kelia susirūpinimą“ ir paragino vyriausybę „sumažinti verslui daromą spaudimą“.

Vos prieš kelias dienas „EY Item Club“ analitikai prognozavo, kad JK ekonomika šiemet augs lėčiau, nei buvo tikėtasi, pakirsdami kanclerės Rachel Reeves viltis kuo skubiau paskatinti augimą.

Nacionalinės statistikos biuro (ONS) duomenys rodo, kad per tris mėnesius iki gruodžio JK buvo įkurta 65 450 naujų verslų – tai yra 8,5 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais ir mažiausiai per bet kurį ketvirtį nuo 2017 m., kai buvo pradėti rinkti duomenys.

Pernai 13 iš 16 pagrindinių pramonės grupių pranešė apie sumažėjusį naujai įsteigtų įmonių skaičių.

Ryškiausiai įmonių skaičius sumažėjo transporto ir sandėliavimo pramonėje, taip pat – verslo administravimo ir pagalbos paslaugų sektoriuje.

Tačiau atskiri „NatWest“ duomenys rodo, kad 2024 m. pabaigoje JK veikė apie 5,6 mln. aktyvių įmonių, o tai yra didžiausias kada nors užfiksuotas skaičius.

„Institute of Directors“ vyriausioji ekonomistė Anna Leach teigė, kad naujų įmonių skaičiaus mažėjimas kelia „susirūpinimą“, ir paragino vyriausybę sumažinti finansinį ir darbo jėgos spaudimą verslui.

Pasak A. Leach, žymus verslo pasitikėjimo nuosmukis, neseniai paskelbtame biudžete numatytas nacionalinio draudimo įmokų ir minimalaus darbo užmokesčio didinimas, taip pat darbo teisės reformos „regis, atvėsino JK verslo dinamiką“.

Ji įspėjo, kad verslo lyderiai jaučia, jog „po naujojo biudžeto paskelbimo JK patrauklumas verslininkų akyse dar labiau sumenko“.

„Mūsų naujausios apklausos rodo, kad norint padidinti verslo pasitikėjimą, būtina spręsti mokestinės naštos verslui problemą, taip pat sumažinti darbo santykių reguliavimą ir pagerinti JK prekybos santykius su ES“, – pridūrė ji.

„Nors neseniai pasikeitusi vyriausybės retorika, kurioje akcentuojamas ekonomikos augimas, yra sveikintina, akivaizdu, kad biudžete numatytas išlaidų didinimo mastas ir toliau slopins verslumą bei ekonomikos augimą.“

„Kol vyriausybė neieškos galimybių palengvinti verslui daromą spaudimą, egzistuoja labai realus pavojus, kad paskatinti JK augimo potencialą bus vis sunkiau ir sunkiau.“

„Institute for Public Policy Research“ mokslo darbuotojas Praneshas Narayananas pažymėjo, kad norint paskatinti ekonomikos augimą, turi padaugėti tiek verslo „gimimų“, tiek „mirčių“.

Pasak jo, „stringančios viešosios paslaugos ir istoriškai žemos investicijos stabdo verslo plėtrą“.

„Vyriausybė pradėjo judėti teisinga kryptimi, pavyzdžiui, neseniai buvo paskelbtos infrastruktūros vystymo iniciatyvos, kurios turėtų padėti inovatoriams.“

„Tačiau, norint pasiekti daugiau, vyriausybė turėtų užtikrinti, kad būsima pramonės strategija teiktų prioritetą naujoms įmonėms ir pasiūlytų joms lygias galimybes konkuruoti su didžiaisiais žaidėjais.“

ONS duomenys taip pat rodo, kad per tris mėnesius iki gruodžio buvo uždarytos 69 435 įmonės, t. y. 7,3 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2023 m.

„Mes remiame britišką verslą vykdydami permainų planą, kuris apima kovą su vėluojančiais mokėjimais ir teisingesnės verslo mokesčių sistemos įdiegimą, paskatinsiantį investicijas, – teigė vyriausybės atstovas spaudai. – Šiais metais paskelbsime planą, kuriuo padėsime mažoms įmonėms pradėti veiklą ir augti.“