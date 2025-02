„Ekspress Grupp“ skųs Konkurencijos tarybos sprendimą dėl Lrytas įsigijimo

2025 m. vasario 07 d. Lietuvos konkurencijos taryba nusprendė, kad po „Ekspress Grupp“ įsigijimo įvykęs koncentracijos procesas sukūrė arba sustiprino dominuojančią padėtį arba reikšmingai apribojo konkurenciją susijusioje Lietuvos nacionalinių bendro pobūdžio naujienų portalų rinkoje. Konkurencijos taryba įpareigojo šalis per 6 mėnesius nuo sprendimo paskelbimo atkurti ankstesnę padėtį.

Kaip skelbima tarybos pranešime spaudai, Konkurencijos taryba, vertindama jau įgyvendintą sandorį, surinko ir analizavo duomenis iš įvairių Lietuvoje veikiančių naujienų portalų, jų lankomumo bei vartotojų įsitraukimo rodiklius, apklausė reklamos pirkėjus (agentūras ir užsakovus), kitus rinkos dalyvius.

„Ekspress Grupp“ valdybos pirmininkė Mari-Liis Rüütsalu pabrėžė, kad įmonė iš esmės nesutinka su Konkurencijos tarybos vertinimu ir ketina imtis teisinių veiksmų: „Lietuvos skaitmeninių naujienų rinka išlieka itin konkurencinga, joje veikia daug stiprių žaidėjų.

Be „Delfi“ ir Lrytas, yra mažiausiai šeši kiti nacionaliniai bendro pobūdžio naujienų portalai, įskaitant valstybės finansuojamas žiniasklaidos priemones ir kitas žiniasklaidos grupes. Vartotojų elgsena rodo, kad skaitytojai reguliariai naudojasi keliais naujienų šaltiniais, o technologijos leidžia akimirksniu perjungti skirtingas platformas. Be to, specializuoti naujienų portalai ir socialiniai tinklai daro didelį konkurencinį spaudimą.

Esant tokioms rinkos sąlygoms, jokiam vienam dalyviui ar jų kombinacijai nėra galimybės įgyti rinkos galios, kuri pakenktų konkurencijai ar vartotojų interesams.“

Lrytas sudaro apie 5 proc. „Ekspress Grupp“ bendros apyvartos ir 2 proc. grupės bendro EBITDA.

2022 m. pabaigoje AS „Ekspress Grupp“ ir UAB „Lietuvos rytas“ užbaigė sandorį dėl UAB „Lrytas“ įsigijimo. Ši bendrovė valdo naujienų portalą lrytas.lt, kuris nuo savo įkūrimo 2006 metų išaugo į vieną iš pirmaujančių skaitmeninių naujienų platformų Lietuvoje, teikiančią naujienas lietuvių ir anglų kalbomis.