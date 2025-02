Darbo inspekcija šiuos patikrinimus atlieka vis dažniau: galite užsitraukti ne vieną tūkstantį eurų siekiančią baudą

Tai ne tik ekonominė našta valstybei ir visuomenei, bet ir tiesioginė grėsmė nelegaliai dirbančių darbuotojų sveikatai bei jų socialinėms garantijoms.

Dažnai nelegaliai dirbantys darbuotojai nuo to nukenčia patys: neretai jiems nesumokamas darbo užmokestis arba sumokama gerokai mažiau. Negana to, nelegaliai dirbantys darbuotojai gali būti atleidžiami be jokių įspėjimų, netaikomos kitos Darbo kodekse įtvirtintos garantijos.

VDI atliekama nelegalaus darbo pažeidimų kontrolė

Vienas iš prioritetinių VDI tikslų yra kova su nelegaliu darbu ir jo apraiškomis bei jų padariniais. VDI, kartu su šalies kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, aktyviai organizuoja ir vykdo nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos, taip pat užsieniečių įdarbinimo tvarkos bei skaidriai dirbančio asmens identifikavimo reikalavimų pažeidimų kontrolę.

2024 m. VDI atliko 7 032 nelegalaus darbo patikrinimus, t. y. 25 proc. daugiau nei 2023 m. ir 67 proc. daugiau nei 2022 m. Praėjusiais metais VDI nustatė 1 601 nelegaliai įdarbintą ir neregistruotą savarankišką veiklą vykdžiusį asmenį, t. y. 17 proc. mažiau nei 2023 m. (1 940 asmenų).

Nepaisant to, kad 2024 m. nelegaliai dirbančių asmenų skaičius mažėjo, pastebėta, jog didėja užsieniečių, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos, skaičius. Palyginti su 2021 m. duomenimis, 2024 m. užsieniečių, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos, skaičius padidėjo beveik 5 kartus ir sudarė 1 917 asmenų.

Statyba – vienas pavojingiausių sektorių

2024 m. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, kurie numato prievolę visiems asmenims, atliekantiems statybos darbus, turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą.

Nustačius, jog atvejai, kai statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys neturi suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo arba skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančių dokumentų, jei skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas negali būti suformuotas, laikomi nelegaliu darbu atliekant statybos darbus, VDI didžiausius savo žmogiškuosius išteklius skyrė kontrolei statybų sektoriuje.

Per 2024 m. VDI statybos sektoriuje atliko 3 411 nelegalaus darbo patikrinimų, o tai sudaro 49 proc. visų nelegalaus darbo patikrinimų (7 032). Per šiuos patikrinimus nustatyti 783 nelegaliai dirbę ir nedeklaruotą savarankišką veiklą vykdę asmenys, o tai sudaro 49 proc. visų nustatytų nelegaliai dirbančių ir nedeklaruotą savarankišką veiklą vykdžiusių asmenų skaičiaus.

Kodėl nelegalus darbas išlieka problema?

Nelegalus darbas dažniausiai kyla dėl ekonominių priežasčių, nes darbdaviai siekia sumažinti sąnaudas, išvengdami mokesčių ir socialinių įmokų. Kai kurie darbuotojai tiesiog nežino savo teisių arba nesupranta oficialaus įdarbinimo svarbos. Be to, darbuotojai dažnai bijo pranešti apie pažeidimus.

Kas laukia įmonių, kurios nelegaliai įdarbina darbuotojus?

Darbdaviams, nelegaliai įdarbinantiems darbuotojus, skiriamos finansinės baudos.

2024 m. liepos 1 d. padidėjus sankcijoms už nelegalų darbą, darbdaviams (fiziniams asmenims) skiriama bauda nuo 2 000 Eur iki 5 000 Eur, o darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo 1 500 Eur ik 5 000 Eur.

Už pakartotinį pažeidimą skiriamos baudos dydis siekia nuo 5 000 Eur iki 6 000 Eur.

Darbdaviams (juridiniams asmenims) skiriama nuo 3 iki 12 minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

Darbdaviui (juridiniam asmeniui), jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, už pakartotinai padarytą pažeidimą skiriama nuo 6 iki 24 MMA dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Be to, nustačius nelegalų darbą, darbdaviui numatyta pareiga nelegaliai dirbusiam asmeniui sumokėti ne mažesnį kaip 3 MMA atlyginimą.

Paminėtina, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. VDI interneto svetainėje viešinama informacija apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus. Viešinant šią informaciją detalizuojami identifikaciniai teisės pažeidimą padariusių juridinių ir fizinių asmenų duomenys, taip pat nurodomas teisės akto straipsnis, pagal kurį nustatytas teisės pažeidimas.

Informacija viešinama vienus metus, išskyrus informaciją dėl teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnio 1 ir 7 dalyse ir 56–1 straipsnio 1 dalyje, – ši informacija viešinama trejus metus. Informacijos viešinimo terminas skaičiuojamas nuo VDI administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo ar administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Suėjus atitinkamai vienų ar trejų metų terminui, informacija pašalinama iš VDI interneto svetainės.