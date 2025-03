„Iki“ atidaro atnaujintą parduotvę – užsukusiems čia žada specialių pasiūlymų

Aktyviai parduotuvių plėtrą ir renovacijas visoje Lietuvoje vykdantis „Iki“ tinklas į parduotuvės Klaipėdoje atnaujinimą investavo virš 0,5 mln. eurų, rašoma prekybos tinklo pranešime žiniasklaidai.

„Parduotuvė uostamiestyje jau yra pamėgta lankytojų, tad investavome į jos atnaujinimą, kad vietos gyventojų prie pat namų lauktų naujas, patogesnis kategorijų išdėstymas, kokybiškų prekių įvairovė, gausybė naudingų nuolaidų ir akcijų. Atnaujintoje parduotuvėje bus dar lengviau papildyti namų atsargas ar pasirūpinti produktais visai savaitei – tą bus galima daryti arčiau namų, taupant laiką ir pinigus“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

„Iki – Naikupė“ atnaujinta pagal naujausius įmonės standartus, kad mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.

1 širdelės formato daugiau nei 340 kv. m ploto parduotuvėje jau laukia kruopščiai atrinktas iki 9 tūkst. prekių asortimentas. Klientai čia ras optimalų bakalėjos, šaldytų, gėrimų, alkoholio ir namų komforto prekių pasirinkimą, pasakoja Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Duona ir bandelės iš vietoje esančių krosnių bus traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną. Be to, šviežumą vertinančių gyventojų laukia gausus bei įvairus vaisių ir daržovių skyrius“, – sako G.Kitovė.

Atidarymo proga lojaliems pirkėjams parengti specialūs pasiūlymai, galiojantys tik „Iki – Naikupė“ parduotuvėje Klaipėdoje – nuo bananams ir šviežių viščiukų broilerių sparnelių peteliams iki akcijų vaisvandeniams, varškei ir buitinei chemijai.

Naujoje parduotuvėje įrengtos 3 „Iki Bitutė“ savitarnos kasos, veiks ir įprasta. „Iki – Naikupė“ pirkėjams atvira pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 iki 21 val., sekmadieniais – nuo 9 iki 19 val.