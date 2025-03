„Wizz Air“ skelbia apie naują kryptį iš Lietuvos – bilietų kainos nuo 20 eurų

Skrydžiai į Bilundą bus vykdomi du kartus per savaitę (ketvirtadieniais bei sekmadieniais). Neseniai bendrovė taip pat paskelbė apie nuo šių metų gegužės pradedamus tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Bergeną (tris kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais) ir į Kataniją (du kartus per savaitę – pirmadieniais ir penktadieniais).

Billundas, dažnai vadinamas Danijos pramogų sostine, garsėja pasaulinio garso „LEGOLAND“ parku ir kūrybiška šeimų laisvalaikio kultūra. Miestą supa jaukūs rajonai, o modernus pramogų centras „Lalandia“ bei interaktyvūs muziejai suteikia lankytojams galimybę atrasti šiuolaikinį paveldą ir pasimėgauti vietiniais skanėstais.

„Wizz Air“ džiaugiasi keleiviams iš Lietuvos suteikdama daugiau pasirinkimų ir lankstumo tiek poilsinėms, tiek verslo kelionėms. Šis naujas maršrutai atspindi mūsų įsipareigojimą plėsti kelionių galimybes Lietuvos keleiviams bei siūlyti patogius ir prieinamus skrydžius. Nesvarbu, ar tai bus šeimos išvyka į Billundo pramogų parkus, ar ramesnės atostogos atrandant Danijos kultūrą – šis miestas patenkins įvairialypius keliautojų poreikius ir paliks neišdildomus įspūdžius“, – teigia „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Gabriele Salvatore.