Žvilgsnis į ateities turizmą: savo įžvalgomis pasidalino ir žinomi žmonės

Vilniuje, „Radisson Blu Hotel Lietuva“ viešbutyje, vyksiantis forumas ypatingas tuo, kad dalyvaus turizmo ir svetingumo verslo atstovai bei politikos formuotojai. Lietuvos Vyriausybė paskelbė turizmą vienu iš strateginių 2025 metų prioritetų. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Luko Savicko, siekiama skatinti tvarų ir inovatyvų turizmą, kuris prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo ir tarptautinio konkurencingumo didinimo. „Lietuvos turizmas turi daug potencialo, kalbame ir apie populiarėjantį piligrimini sveikatos turizmą, „atvėsimo atosogas“, kuomet pietų šalių piliečiams siūloma praleisti karštas vasaras vėsesniuose kraštuose. Čia Lietuva gali būti laimėtoja“, – sako L.Savickas.

Turizmas yra svarbi Lietuvos ekonomikos dalis, kuri sukuria darbo vietas, skatina regionų plėtrą ir stiprina šalies įvaizdį tarptautinėje arenoje. Investicijos į turizmo infrastruktūrą ir paslaugų kokybę padeda pritraukti daugiau lankytojų, o tai teigiamai veikia vietos verslus ir bendruomenes.

Pagrindinės artėjančio forumo, vienijančio visų trijų Baltijos šalių turizmo verslo ekosistemą, temos: tvarus turizmas ir ekologiškos praktikos, skaitmenizacija ir inovacijos svetingumo sektoriuje, kultūrinio ir gastronominio turizmo plėtra. Renginys sulauks pranešėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš svetur. Forumą atidarys Pasaulio turizmo organizacijos generalinis sekretorius Zurab Pololikashvili. Renginyje bus galima išgirsti „airBaltic“ prezidento ir generalinio direktoriaus Martin Gauss, vieno garsiausių maisto ir kelionių eksperto Alex Hunter, konferencinio turizmo eksperto James Lancaster, SPA kelionių ekspertės Claudios Wagner, pasaulinės kelionių industrijų technologijos „Amadeus“ atstovo Chris Jones ir kt. pranešimus.

Atsakingas turizmas kasdien tampa vis svarbesnis

„Future Hospitality and Tourism Forum 2025“ organizuoja Lietuvos Respublikos turizmo rūmai kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija bei „Go Vilnius“.

Pasak Lietuvos turizmo rūmų prezidentės Žydrės Gavelienės, šiuo metu vyksta intensyvus pasiruošimas renginiui. „Turime du pagrindinius konferencijos tikslus: susivienodinti visos ekosistemos matymą bei rasti sprendimą, kaip mūsų šalis ir Baltijos šalių regionas gali tapti svarbiu traukos tašku; tapti patraukliausia vieta vystyti atvykstamąjį turizmą“, – teigia Lietuvos turizmo rūmų prezidentė. Į forumą yra kviečiami visi turizmo ekosistemos dalyviai: kelionių agentūros ir organizatoriai, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai, gidai, turizmo informacijų centrų vadovai, už turizmo strategijos formavimą bei įgyvendinimą atsakingi šalies ir savivaldybių atsakingi darbuotojai, pramogų, kultūrinių renginių, ekskursijų organizatoriai.

Kaip teigia Ž.Gavelienė, šiandien tenka įveikti ne vieną iššūkį. Anot ekspertės, atvykstamojo turizmo sektorius susiduria su mažu Lietuvos žinomumu. Be to, mūsų šalyje trūksta kokybiškos konferencijų infrastruktūros. Dėl neigiamos pandemijos ir geopolitinės situacijos įtakos sektorius neteko didelės dalies profesionalių darbuotojų. Be to, turistinio produkto savikaina pakankamai aukšta, o Lietuva turi labai stiprių konkurentų. Taipogi, sektoriaus veiklos reglamentavimas yra vienas iš griežčiausių regione, tačiau vartotojai visiškai neapsaugoti nuo nelegalių rinkos žaidėjų.

Pasiteiravus, ar būtent tvarus turizmas turi ateitį, Ž.Gavelienė atsako: „Tikiu, kad atsakingas turizmas kasdien tampa vis svarbesniu tiek vartotojams, tiek visai turizmo ekosistemai. O tvarumas yra sudedamoji atsakingo turizmo dalis.“

Pasaulinės turizmo tendencijos šiandien nuteikia optimistiškai

Artėjant „Future Hospitality and Tourism Forum“ forumui žinomi žmonės, kuriems tenka dažnai keliauti, taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie ateities turizmą.

„Turizmo sektoriaus sėkmei didelę įtaką turi racionalūs, efektyvūs ir savalaikiai tiek politikų, tiek verslo sprendimai. Džiaugiuosi, kad šiemet didžiausias svetingumo ir turizmo renginys vyks Vilniuje, kuriame sektoriaus verslo ir politikos lyderiai dalinsis laimėjimais ir pamokomis. Į Lietuvą atvyksta svarbūs ir globalūs turizmo technologijų žaidėjai, žadantys pasidalinti, pasaulinėmis tendencijomis, kurios turės įtaką turizmo vystymuisi ateityje“, – teigia Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Anot verslininko, pramogų pasaulio atstovo Žilvino Grigaičio, pasaulines turizmo tendencijos šiuo metu atrodo itin optimistinės, jei žvelgtume iš augimo perspektyvų ir informacijos, kaip ketina plėstis oro linijos ar pasaulinių viešbučių tinklų plėtra, tačiau, ar tai gali paliesti Lietuvos, ar viso Baltijos regiono turizmo sektorių, žinomam vyrui sunku pasakyti. Kaip sako Ž.Grigaitis, prabangaus segmento keliautojus vilioja „penkių plius“ žvaigždučių viešbučių segmentas, kuris Lietuvoje yra ganėtinai ribotas. Vilniuje vis dar trūksta aukštos klasės arba liukso kategorijos viešbučių, jau nekalbant apie šalies regionus. „Norint auginti šį segmentą reikia ir daugiau tradicinių oro linijų skrydžių su verslo klasės vietomis. Norėtųsi, kad Vilnius turėtų keletą tiesioginių skrydžių ne tik į Dubajų, bet ir kitus Viduriniųjų Rytų miestus, kur tokios oro linijos, kaip, „Air Arabia“ ar „Air India“ šiandien planuoja stulbinančią plėtrą“, – mano verslininkas.

Ž.Grigaitis įsitikinęs, jog reikia būti ne tik išradingiems, bet ir unikaliems, komunikuojant apie Lietuvą, o kartais net ne dideli biudžetai, o savitumas, unikalumas gali padėti kurti patrauklumą. „Ganėtinai didelio potencialo būtent turizmo rinkoje turi „boutique style“ produktai, tad mes galėtume daugiau pasiūlyti ir šioje sferoje“, – pataria daug po pasaulį keliaujantis verslininkas.

Kelionių žurnalistas, laidų vedėjas Orijus Gasanovas pastebi, kad pastaruoju metu svetur, o ypač Jungtinėse Valstijoje populiaru kalbėti apie šeimų valdomus viešbučius, restoranus ar SPA centrus. Keliautojai itin mėgsta apsistoti, vaišintis ar pramogauti būtent tokiose vietose, turinčiose šeimos istoriją, nes tai – tikros kokybės garantas. „Kuomet keliauju po Lietuvą, ypač po regionus, matau, kad ir mes turime nemažai šeimos verslų, ypač, kai kalba eina apie kaimo sodybas. Tai – tikri perlai. Daugiau kalbėkime apie tai, drąsiai reklamuokime“, – ragina O.Gasanovas.

Keliautojas pabrėžia, kas šiandien skirtinguose pasaulio regionuose dominuoja skirtingos turizmo tendencijos. Tarkim viena jų – ekologinis turizmas. „Nors kartais – tai tik madingos kalbos, siekiamybė, dar toli iki tikros ekologijos, bet vis tiek – tai sveikintinas dalykas“, – neabejoja žurnalistas.

Dar viena vyraujanti tendencija – skaitmenizacija, anot O.Gasanovo taipogi pasitvirtino ne visur. Tarkim, Skandinavijoje, tai – itin populiaru, veikia daug viešbučių be jokių tarnautojų, viskas skaitmenizuota. Pietų šalyse įprasta bendrauti akis į akį su klientu, tad pastarosios naujovės ten dar tik skinasi kelią.

Lietuvos viešbučių ir restoranų prezidentė Evalda Šiškauskienė neabejoja, jog tiek svetingumo, tiek turizmo sektoriai yra tarp greičiausiai besitransformuojančių pasaulyje: „Siekiant atliepti modernaus keliautojo poreikius, svarbu kad visa turizmo vertės grandinė suprastų tvarių inovacijų svarbą.“