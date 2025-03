„Lidl“ vėl visai nakčiai išjungs logotipus bei lauko stendų apšvietimą: štai, ką tai reiškia

Visame pasaulyje minima Žemės diena sutampa su astronominio pavasario pradžia – pavasario lygiadieniu, kai dienos ir nakties trukmė tampa vienoda. Šią dieną ypatingas dėmesys skiriamas aplinkosaugos klausimams, pagrindinėms mūsų planetos problemoms ir jų sprendimo būdams. Viena iš su ja susijusių iniciatyvų – Žemės valanda, kurios metu visi kviečiami bent valandai išjungti nebūtiną apšvietimą.

„Žemės valanda – tai puiki proga sustoti ir susimąstyti apie mūsų poveikį aplinkai. Išjungdami logotipus siekiame ne tik simboliškai prisidėti prie šios iniciatyvos, bet ir atkreipti dėmesį į tvarumo svarbą bei įkvėpti imtis veiksmų ir kitus. Tai priminimas, kad kiekvienas gali prisidėti prie planetos išsaugojimo, pradėdamas nuo paprastų, bet reikšmingų sprendimų“, – pranešime žiniasklaidai sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.

Aktyviai prisideda prie kovos su klimato kaita

„Lidl Lietuva“ ne tik prisideda prie įvairių tvarumo iniciatyvų, bet ir nuolat pati imasi veiksmų, jog įmonės veikla būtų kuo draugiškesnė aplinkai.

„ŠESD – vienas pagrindinių klimato kaitą lemiančių veiksnių, todėl siekiant sumažinti mūsų veiklos paliekamą pėdsaką planetai, iki 2050 metų ŠESD emisijas sumažinsime iki nulio ir kompensuosime neišvengiamą išmetamųjų teršalų kiekį. Siekiant šio tikslo mes ne tik taupome energiją kasdienėje veikloje ar investuojame į tvarius bei energiją taupančius sprendimus, bet ir plečiame augalinių produktų pasiūlą, tobuliname klientams siūlomų produktų sudėtį bei didiname perdirbto plastiko kiekį pakuotėse“, – vardina M. Anilionė.

Elektros energija – iš atsinaujinančių šaltinių

Siekiant prisidėti prie kovos su klimato kaita, „Lidl Lietuva“ didelį dėmesį skiria elektros naudojimui. Pavyzdžiui, beveik visą reikiamą energiją įmonė naudoja iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

„Per 2023 finansinius metus net 99 procentai visos „Lidl Lietuva“ suvartotos elektros energijos buvo išgauta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip vėjas ar saulė. Nuo 2016 metų perkame tik atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamą elektros energiją, taip pat aktyviai plečiame saulės elektrinių parką. Šiuo metu žaliąją energiją prekybos tinklui generuoja 53 saulės elektrinės, esančios ant parduotuvių bei logistikos centrų stogų“ – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.

„Lidl Lietuva“ taip pat sudaro palankias sąlygas prekybos tinklo klientams pasinaudoti tvaresnės energijos privalumais. Pavyzdžiui, bendrovė plečia ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą – jos įrengtos prie 25 procentų „Lidl“ parduotuvių Lietuvoje. Tiek darbuotojai, tiek pirkėjai ar verslo partneriai savo elektromobilius naudojant energiją, gautą iš atsinaujinančių šaltinių, galį įkrauti 38 įkrovimo vietose.

Tvarūs sprendimai parduotuvėse ir logistikos centruose

Siekiant užtikrinti tvaresnius veiklos procesus, „Lidl Lietuva“ itin didelį dėmesį skiria parduotuvių energijos vartojimo efektyvumui gerinti. Dėl šios priežasties įmonė energijos taupymo būdų ieško dar pastatų projektavimo metu.

„Lidl“ logistikos centrai ir dalis parduotuvių visoje Lietuvoje yra įvertinti BREAM ir EDGE žaliųjų pastatų sertifikatais taip pat įdiegtas ir energijos naudojimo vadybos standartas ISO 50001 – ši sistema padeda mažinti energijos sąnaudas projektuojant, įgyvendinant ir prižiūrint įvairius įrenginius bei atitinkamai mažinti ŠESD emisijas“, – tvirtina M. Anilionė.

Be to, visose parduotuvėse naudojamas LED apšvietimas bei automatinio vėdinimo sistemos, kurios prisitaiko prie dienos šviesos bei pirkėjų skaičiaus. Tai padeda užtikrinti, kad įrenginiai veiktų tik tuo metu, kai to reikia.

Žemės dieną logotipų ir iškabų, esančių ant parduotuvių, šviesos užges 81 „Lidl“ parduotuvėje 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.