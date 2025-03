Metė kaltinimus dėl milijonų švaistymo: „Niekada negalvojau, kad tai nuves iki paties premjero“

„Kai pradėjome kuopti Maisto Veterinarijos Tarnybą (VMVT) nuo rastų schemų, niekada negalvojau, kad tai nuves iki paties premjero Palucko. Bet jei trumpai, kažkada dar prieš buvusį VMVT vadovą pagaunant su kyšiu, jam paskyrus naują IT skyriaus vadovą Simoną, buvo pradėtas didžiulis mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas perkant institucijai nereikalingas sistemas už išpūstas kainas iš konkretaus rangovo (Innoforce).

Atėjus naujai vadovei Audronei, iškart kilo įtarimų, kad kažkas negerai VMVT institucijos IT ūkyje. Nes tik pradėjus dirbti, susidūrė su aktyviu Simono spaudimu pasirašyti sąskaitas ir perdavimo aktus su Innoforce. Pvz. viena iš jų – 300k EUR + PVM už projekto analizę. Įdomiausia, kad tai buvo seniai turimas institucijos dokumentas, ruoštas dar kitos įmonės, o dabar perduotas Innoforce ir pateiktas kaip jų darbas. Tad toks suinteresuotumas kuo greičiau įteisinti kontraktus su išpūstomis pinigų sumomis už neaišku ką, privertė į visa tai pasižiūrėti atidžiau“, – rašė E.Norkūnas.

VMVT vadovė, anot jo, kreipėsi pagalbos į ekspertus, bei teisininkus, o vėliau ir E.Norkūno komandą.

„Kartu institucijoje suburėme IT komandą, kuri padėjo visa tai iškuopti. Pirmiausia sustabdėme mūsų manymu institucijai žalingas sutartis su rangovu. Jis kreipėsi į teismą, bet pralaimėjo. Nors dalį pinigų teko susimokėti, bet beveik 2M EUR išėjimą pavyko sustabdyti“, – teigė E.Norkūnas.

Anot E.Norkūno, jo komandos darbai kainavo apie 10 kartų mažiau, nei buvo suplanuota S.Chadausko.

„Šiuo metu dauguma sistemų jau pasileido arba pasileidžia šiuo metu, o pati institucija tampa puikiu skaitmeninės transformacijos pavyzdžiu. Šiaip įdomi detalė – viso proceso metu sulaukėme didžiulio puolimo iš Žemaitaičio. Pagal tai kaip skaudėjo, atrodė, kad jo interesai ten labai platūs“, – rašoma įraše.

Vyriausybė kaltinimus neigia

Tuo metu Vyriausybės kanceliarija naujienų portalui Lrytas tikino, jog viešai mesti kaltinimai yra nepagrįsti.

„S.Chadauskas priimtas pagal darbo sutartį į Informacinių technologijų valdysenos grupę vyriausiuoju patarėju. Tai nėra asmeninio politinio pasitikėjimo ar vadovaujanti pareigybė. Ši pareigybė pagal 496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo nėra konkursinė. Pagal kompetenciją, personalo politikos klausimai priskirti Vyriausybės kancleriui.

S.Chadauskas, mūsų žiniomis, nėra pripažintas piktnaudžiavęs, švaistęs ar kaip nors kitaip pažeidęs teisės aktus. Todėl viešai metami kaltinimai yra visiškai nepagrįsti. Mums žinoma, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba prieš kurį laiką pradėjo korupcinės rizikos atlikimo būtinybės nustatymą LR Vyriausybės kanceliarijos Valdysenos departamento vykdomuose skaitmenizavimų projektų kuravimo procesuose per laikotarpį, kai departamentui vadovavo E.Norkūnas“, – buvo teigiama gautame komentare.

Konservatoriai kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją

Seimo konservatoriai dėl aptariamos situacijos kreipėsi į parlamento Antikorupcijos komisiją, prašant pradėti tyrimą.

„Vertindami tarnautojo atsakomybių lauką ir pareigybės jautrumą, prašome Antikorupcijos komisijos pradėti tyrimą dėl šiuo metu Vyriausybės kanceliarijos Informacinių technologijų ir valdysenos grupės vyriausiojo patarėjo Simono Chadausko galimų sąsajų su įmone „Innoforce“, galimos atsakomybės už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su įmonės „Innoforce“ pasirašymą“, – teigiama frakcijos seniūno Mindaugo Lingės rašte komisijai.

„Remiantis viešais informacijos šaltiniais, Simonas Chadauskas, dirbdamas VMVT protegavo vieną konkrečią įmonę „Innoforce“, buvo stebimas jo suinteresuotumas kuo greičiau įteisinti kontraktus su išpūstomis pinigų sumomis, kaip ir pasikeitus vadovams, taikomas spaudimas pasirašyti žalingas sutartis su šiuo konkrečiu rangovu. Būdamas Valstybinės ligonių kasos IT skyriaus vadovu Simonas Chadauskas sudarė 4 milijonų kontraktą vėlgi su tuo pačiu tiekėju „InnoForce“, – teigė konservatoriai.

Sureagavo ir S.Chadauskas

Į mestus kaltinimus sureagavo ir pats S.Chadauskas. Portalui Lrytas jis sako, kad buvusio Vyriausybės kanceliarijos darbuotojo E.Norkūno įrašas socialiniame tinkle yra tendencingas. Jo teigimu, įraše visiškai neobjektyviai pateikiami teiginiai tėra bandymas pakenkti buvusiai darbovietei, apjuodinti naujai pradėjusius dirbti žmones.

„VMVT darbovietę palikau savo noru, per kasmetinį vertinimą VMVT įvertintas gerai. Dėl to koks IT sprendimas turėtų būti diegiamas, nei VMVT, nei jokioje kitoje valstybinėje įstaigoje vienasmeniškai nėra priimami sprendimai. Nesu pripažintas piktnaudžiavęs, švaistęs ar kaip nors kitaip pažeidęs teisės aktus. Su minima įmone jokių ryšių neturiu“, – tikina jis.

VMVT taip pat nurodo, kad S.Chadauskas VMVT pradėjo dirbti 2021 metų rugpjūčio 9 dieną Informacinių sistemų skyriuje (vyr. specialisto pareigose), o nuo 2022 metų spalio 3 dienos jis paskirtas eiti Informacinių technologijų vedėju. S.Chadauskas jo paties prašymu atleistas 2023 metų lapkričio 13 dieną.