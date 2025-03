„Wizz Air“ skelbia apie naują kryptį iš Vilniaus – skraidins tris kartus per savaitę 

Bilietus jau galima įsigyti „wizzair.com“ internetinėje svetainėje arba oficialioje WIZZ programėlėje. Bilietų kainos prasideda nuo 24,99 euro, rašoma „Wizz Air“ pranešime žiniasklaidai.

Nuo 2025 m. birželio 30 d. „Wizz Air“ skraidins iš Vilniaus į Budapeštą tris kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.

Šis maršrutas papildo neseniai paskelbtus naujus tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Bergeną Norvegijoje (tris kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais), Kataniją Italijoje (du kartus per savaitę – pirmadieniais ir penktadieniais) bei Bilundą Danijoje (du kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais).

Budapeštas, dažnai vadinamas „Dunojaus perlu“, žavi keliautojus šimtmečius menančia architektūra, gyva kultūrine scena ir garsiosiomis terminių vandenų pirtimis. Nuo į UNESCO paveldo sąrašą įtraukto Budos pilies komplekso ir grandininio tilto iki gyvybingų vadinamųjų „ruin barų“ bei šurmuliuojančių turgų – Vengrijos sostinė suteikia nepamirštamą istorijos, poilsio ir šiuolaikinio miesto gyvenimo sintezę.