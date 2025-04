Mokesčių slėpimo skandale atsidūręs R. Puchovičius pažėrė kritikos VMI: apkaltino neskaidrumu

„Šiuo metu pasirodė melaginga informacija, neva netikėtai paaiškėjo, kad aš slėpiau mokesčius ir padariau žalos biudžetui. Visų pirma, pamirštama, kad šią „informaciją“, kuri neturi nieko bendro su realybe, pažeisdami įstatymus neteisėtai paskleidė patys VMI darbuotojai, kurie bėgdami nuo atsakomybės bando slapstytis po slaptumo šydais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R.Puchovičius.

„Pirmiausia bandoma nuslėpti, kad VMI, ieškodama būdų, kaip vis kitaip interpretuoti žmonėms skirtas mokestines taisykles, kurios turėtų būti aiškios ir paprastos visiems, per vienus metus sukūrė du vienas kitam prieštaraujančius precedentus, kaip reikėtų elgtis pardavus būstą. Taisyklės tokios neaiškios ir prieštaringos, kad pati VMI, negalėdama apsispręsti, ką daryti, „gražiuoju“ pasiūlė „tyliai“ susimokėti pusę reikalautos mokesčių sumos. Tai „normali“ VMI praktika šiandien“, – akcentavo jis.

„Aušrietis“ sako nepritariantis tokiai praktikai ir yra pasiruošęs susimokėti reikiamą mokesčių dalį ar delspinigius.

„Man tai nėra normalu – aš suprantu, kad pagal VMI deklaruojamus statistinius rezultatus, kai teismai visada (98 proc.) pripažįsta, kad žmonės yra neteisūs, gal ir nėra daug vilties tikėtis, kad kas nors pasikeis, bet mano tikslas tikrai ne toks.

Jeigu reikia, aš esu pasiruošęs susimokėti tiek mokesčių, delspinigių ir ko dar nori pareikalauti, kiek reikės, tačiau aš noriu, kad bent jau būtų aišku už ką, ir ne tik man, bet ir visiems žmonėms, kurie susiduria su tokiomis situacijomis kasdien. Kad žmogui būtų aišku, kada iš tikrųjų pardavus būstą reikia mokėti mokesčius, o kada – ne“, – dėstė jis.

„Nenormali situacija ir tokia, kai vieniems įstatymas galioja vienaip, o kitiems kitaip. Aš dariau ir darysiu viską, kad taip nebūtų – dėl to ir nesutikau su VMI pasiūlymais „tyliai“ sutikti su „nuolaidomis“, o pasirinkau sunkesnį ir ne tokį finansiškai patrauklų kelią – aš pasirinkau kovoti ir to nebijau, to neslepiu.

Man nekeista, kad tokių „naujienų“ skleidėjai patys slepiasi nuo žmonių ir bando skleisti su realybe nesuderinamas melagienas – tokia yra kaina, kurią šiandieninėje visuomenėje moka žmogus, kuris ryžtasi kovoti ir ieškoti teisingumo, o ne slapstysis ir pataikauti supuvusiai sistemai“, – sakė R. Puchovičius.

Ketvirtadienį VMI pripažino, kad parlamentaras R. Puchovičius vengė mokesčių pardavinėdamas brangius kotedžus. Pirmoji apie tai paskelbė „Redakcija“.

2022 m. VMI konstatavo, kad dar prieš tapdamas Seimo nariu R. Puchovičius padarė žalą valstybės biudžetui ir nurodė jam sumokėti beveik 100 tūkst. eurų nedeklaruotų mokesčių. Tokį sprendimą patvirtino ir teismas.

Pasak inspekcijos, parlamentaras, siekdamas išvengti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir pasinaudoti lengvatomis, bandė apsimesti, kad pardavinėja savo asmeninį turtą ir Vilniuje parduodamuose kotedžuose registruodavo savo gyvenamąją vietą, nors realiai jose negyvendavo.

VMI teigimu, iš šešių įsigytų objektų, skirtų perpardavimui, R. Puchovičius trijuose iš jų deklaravo savo gyvenamąją vietą.

Inspekcija taip pat nustatė, kad per 2015–2018 metus R. Puchovičius iš NT pardavimo sandorių gavo 587 tūkst. eurų pajamų. Jam nurodyta sumokėti 97 tūkst. eurų nuslėpto GPM ir Pridėtinės vertės mokesčio (PVM), taip pat priskirtos baudos bei delspinigiai.