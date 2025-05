Būsto paskolos sutartis: į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad paskui netektų susimokėti

Paskolos grąžinimas anksčiau kartais gali kainuoti papildomai

Vidutinė būsto paskolos trukmė – 26 metai, todėl suplanuoti ateitį gali būti labai sunku. Kai kuriais atvejais nusprendžiama paskolą grąžinti anksčiau. Galbūt perkamas naujas būstas, o senasis – parduodamas, kartais smarkiai pagerėja finansinė padėtis, o kartais tiesiog nusprendžiama atsikratyti psichologinės naštos.

Vis dėlto banko „Bigbank“ santykių su klientais valdymo departamento Lietuvoje vadovas Edvard Arnatkevič įspėja, kad ankstyvas paskolos grąžinimas gali kainuoti papildomai, todėl sutarties punktą apie tai reikėtų atidžiai peržiūrėti: „Paprastai turint paskolą su kintamąja palūkanų norma, ją galima grąžinti anksčiau be jokių papildomų mokesčių, tačiau turint paskolą su fiksuotąja palūkanų norma, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Tiesa, pagal Lietuvos banko taisykles, jie negali būti didesni nei 3 proc. likusios grąžinti sumos.“

Be to, paskolą grąžinant anksčiau, reikės sumokėti tik likusią kredito sumą ir iki grąžinimo dienos per mėnesį susikaupusias palūkanas, kurios dažniausiai nėra didelės. Nusprendus paskolą grąžinti anksčiau, bankas perskaičiuoja palūkanas ir nustato tikslų grąžintinos sumos dydį – taip galima sutaupyti nemažą sumą.

Papildomos sąlygos ir reikalavimai paskolai

Būsto bei kitų paskolų sutartyse dažnai yra skyrius apie papildomas sąlygas ir pareigas, akcentuojama siųstame pranešime.

Šiame skyriuje išdėstoma įprasta informacija, tokia kaip pradinio įnašo dydis ar informacija apie prievolių vykdymą, tačiau jame gali būti nurodytos ir gana netikėtos papildomos sąlygos, ypač jeigu būsto paskola imama pirmą kartą.

Apie šias papildomas sąlygas paskolos konsultantas turi įspėti dar pirmame derybų etape, bendraudamas telefonu, tačiau svarbu atkreipti dėmesį net į smulkiausius sutartyje minimus niuansus. Pavyzdžiui, esant reikalavimui apdrausti būstą, sutartyje gali būti nurodytos privalomos draudimo sąlygos ar netgi įmonės, kurių draudimas yra priimtinas.

Kai kuriais atvejais su bankais susitariama ir dėl ypatingų sąlygų, tačiau su jomis gali tekti prisiimti ir papildomų įsipareigojimų, pavyzdžiui, įsigyti to paties banko mokamą kredito kortelę ar pasirinkti jų siūlomą būsto draudimą.

Sutartyje – ir apie galimas netesybas

Nors visi planuoja sklandžiai grąžinti paskolą, gyvenime nutinka visko, todėl sutartyje reikėtų peržiūrėti ir punktus apie įsipareigojimų nevykdymą. Sutartyje turėtų būti nurodyta: kokiais atvejais taikomos netesybos; kokio dydžio delspinigiai taikomi tuo atveju, jei praleidžiama įmoka neįspėjus banko; kokios nuobaudos taikomos pažeidus sutartį.

E. Arnatkevič primena, kad, iškilus bet kokiems finansiniams sunkumams ar problemoms, dėl kurių gali būti vėluojama sumokėti įmoką, reikėtų kreiptis į banką: „Nereikėtų laukti, kol susidarys skola. Visada skatiname kartu spręsti problemas ir lengvinti įsipareigojimų vykdymą. Sprendimas randamas beveik visada: gali būti ilginamas paskolos terminas, kai kuriais atvejais suteikiamos įmokų atostogos, vadinamos įmokų atidėjimu.“

Nepamirškite, kad sutarties pasiūlymas turi galiojimo laiką

Paprastai susitarus su banku, gaunama galimybė pasirašyti sutartį. Ta galimybe galima pasinaudoti arba ne – apsispręsti suteikiamas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas, per kurį galite peržvelgti kitų bankų pasiūlymus ir sutartis, galutinai nuspręsti dėl savo pasirinkimo ir pan.

Svarbu nepamiršti, kad būsto paskolos pasiūlymas (taip pat ir sutartis) turi galiojimo laiką ar tam tikrus įpareigojančius terminus. Paprastai tokius terminus turi ir kiti būsto paskolai dažnai reikalingi dokumentai: turto vertinimo ataskaita, jūsų pajamas įrodantys dokumentai ir kt.

Todėl, norėdami išvengti nesklandumų, gerai apsvarstykite kiekvieną žingsnį, peržvelkite minėtus sutarties punktus, palyginkite juos su kitų bankų alternatyvomis, tačiau nedelskite per ilgai.