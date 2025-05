Pokyčiai tabako sektoriuje: inovacijos keičia vartojimo įpročius

Atsakydamos į šiuos pokyčius, tabako bendrovės visame pasaulyje vis daugiau dėmesio skiria alternatyvių, mažesnės žalos produktų plėtrai. Kovo mėnesį paskelbtoje investicinio banko „Goldman Sachs“ analizėje prognozuojama, kad 2025 metais bedūmių, mažesnės rizikos nikotino produktų vartojimas vien tik JAV viršys tradicinių cigarečių vartojimą.

Bedūmių tabako produktų suklestėjimas

Publikacijoje, investuotojų prognozės rodo, kad per artimiausią dešimtmetį nikotino maišelių vartojimas pasaulyje kasmet augs apie 21 proc., o tradicinių cigarečių pardavimai mažės beveik 8 proc. Per pastaruosius 15 metų Švedijoje rūkymo lygis sumažėjo nuo 15 proc. iki vos 5,3 proc., o tai pabrėžia šalies pažangą mažinant tabako vartojimą ir skatinant mažiau žalingas alternatyvas kaip nikotino maišeliai be tabako.

Alternatyvių produktų paklausa pastebima ir Baltijos šalyse, tarp jų – Lietuvoje. Nors tradicinių tabako gaminių vartojimas Lietuvoje vis dar didesnis nei Europos vidurkis, šalis nepriskiriama didžiausią rūkymo paplitimą turinčių šalių grupei.

Šiuo metu Lietuvoje tradicines cigaretes, cigarus ar pypkes kasdien rūko apie 29 proc. gyventojų. Kaimyninėje Latvijoje šis rodiklis siekia 33 proc., o didžiausias rūkymo paplitimas fiksuojamas Bulgarijoje (37 proc.), Graikijoje (36 proc.) ir Kroatijoje (35 proc.). Mažiausias rodiklis – Švedijoje, kur tik 8 proc. gyventojų renkasi tradicinius tabako gaminius.

Nacionaliniai tyrimai rodo teigiamą tendenciją – kasdien rūkančiųjų skaičius Lietuvoje mažėja. Nors nikotino paketėlių ir snuso teisėtumas šalyje riboja jų plitimą, augantis kaitinamojo tabako ir kitų alternatyvių gaminių vartojimas rodo, kad vartotojai aktyviai ieško alternatyvų.

Kaitinamojo tabako gaminiai Lietuvoje pradėti plačiai vartoti apie 2017 metus. Šiuo metu, kai kurių šaltinių duomenimis, jie sudaro daugiau nei 39 proc. visos šalies tabako rinkos.

Pagrindinės tokio augimo priežastys – didėjanti alternatyvių produktų paklausa.

Auga gaminių be tabako ir nikotino pasirinkimas

Šiandien Lietuvos rinkoje itin plačiai paplitusios elektroninės cigaretės ir kaitinamojo tabako gaminiai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, 2023 m. kaitinamąjį tabaką vartojo apie 7 proc. šalies gyventojų, o elektronines cigaretes – net 8 proc., tai vienas aukščiausių rodiklių Europos Sąjungoje.

„Bedūmių gaminių populiarumą skatina jų patogumas, diskretiškas vartojimas ir stiprėjantis mokslinis sutarimas, kad šie produktai gali būti mažiau kenksmingi nei tradicinės cigaretės“, – sako tabako milžinės „British American Tobacco“ vadovas Baltijos šalims Matthias Baltes.

M. Baltes pažymi, kad didžiosios tabako pramonės įmonės taip pat prisitaiko prie šių pokyčių. Pavyzdžiui, „British American Tobacco“, valdanti prekės ženklus „glo“, „Veo“, „Neo“ yra užsibrėžusi iki 2035 m. 50 proc. savo pajamų gauti nebe iš tradicinių cigarečių, o iš naujoms kategorijoms priskiriamų mažesnės žalos produktų.

„British American Tobacco“ yra įsipareigoję „A Better Tomorrow“ strategijai, kuria naujus produktus. Pavyzdžiui – produktai su Rooibos (siauralapio raibsteglio) augalu, žinomu, kaip raudonoji arbata, kurie vartojami kaitinimo įrenginyje“, – pokyčius pakomentavo jis.

Rinkoje atsiranda ir daugiau kaitinimui skirtų žolinių gaminių, kuriuose nėra nei tabako, nei nikotino. Kai kurios tabako bendrovės siūlo kaitinamas kapsules su augalų mišiniais, tokiais kaip arbata, mėta, melisa.