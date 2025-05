Prasidėjo prašymu

Antradienio Seimo posėdis prasidėjo nuo neįprasto siūlymo – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Dainius Gaižauskas siūlė pakoreguoti Seimo posėdžio darbotvarkę iš jos iki kito posėdžio išimant visą mokesčių paketo svarstymą.



„Kreipiuosi frakcijos vardu, nors turbūt turėčiau kreiptis Lietuvos piliečių vardu. Mes girdime, kad tiek verslo, tiek pramonės atstovai kiekvieną dieną deda įvairiausias pastangas aiškindami, kad ši mokestinė reforma, kuri dabar nešama į Seimą, mūsų Lietuvai, mūsų biudžetui, mums visiems atneš tik didelės žalos.

Juolab, kad ketvirtadienį bus pristatinėjamos visos bendros ataskaitos, ką mes esame nuveikę, kur panaudojome finansus arba jaučiame trūkumą. Kadangi ataskaitos bus pristatytos tik ketvirtadienį, prašau iš mūsų darbotvarkės išimti visą paketą iki kito posėdžio“, – tokį prašymą LVŽS ir Krikščioniškų šeimų frakcijos vardu įgarsino D.Gaižauskas.



Jam antrino ir valstietis Valius Ąžuolas. Vis tik šiam siūlymui nebuvo pritarta, Seimo posėdžių salėje kilo šurmulys.

Finansų ministras Rimantas Šadžius pristatydamas mokesčių reformą kalbėjo, kad Vyriausybė parengė visą paketą įstatymų projektų, kurie turėtų užtikrinti ilgalaikes tvarias pajamas į mūsų biudžetą ir tokiu būtų būtų galima refinansuoti visas reikmes, kurias staiga valstybė turėtų finansuoti skolintomis lėšomis.

„Diskusija vyko, ji – ganėtinai audringa. Išgirdome konstruktyvių pastabų“, – sakė jis ir tikino, kad į jas buvo atsižvelgta formuojant šį galutinį įstatymų projektą.

Finansų ministrui pradėjus pristatinėti siūlomas reformas, iš tribūnos pasisakė ir opozicija.



Liberalų sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas finansų ministrui negailėjo kritikos – anot parlamentaro, mokesčių reforma neatliepia pagrindinio tikslo – poreikio finansuoti gynybą.



„Mes matome, kad mokesčių reforma teikiama tam, kad būtų realizuojami kiti tikslai – didesnis perskirstymas per biudžetą, mokesčių progresyvumas, lengvatų politika.



Kodėl jūs neatsižvelgiat į Artūro Zuoko, konservatorių, mūsų pasiūlymus, kaip papildyti gynybos fondą, o imatės tik smulkmeniškų papildomų pinigų pritraukimų? Pagrindinis mokesčių reformos uždavinys yra gynybos finansavimas ir jūs to neišsprendžiate“, – įžvalgomis dalijosi E.Gentvilas.

Tačiau R.Šadžius šiai opozicijos pastabai nepritarė.



„Pasižiūrėkite į Gynybos fondo lėšų dinamiką. 2026 m. – papildomai 345 mln. Eur, 2027 m. – 500 mln. Eur. Taip, tai yra sumos, kurias mes per ilgesnį laiką turėsime surinkti, kad galėtume refinansuoti didžiulius projektus, pavyzdžiui, Rūdininkų miestelio statybą.



Bet to neįmanoma padaryti be tvarių šaltinių, o tvarūs šaltiniai savaime reiškia perskirstymo didinimą. Perskirstymo didinimas, mokestinės priemonės ir mokesčių įplaukų panaudojimas konkrečiam tikslui yra susiję dalykai“, – atsakė finansų ministras.

Kliuvo dėl PVM

Jurgis Razma klausė, kodėl valdžia vietoje viso paketo nenori didinti PVM. Jis tikino, kad jis galėtų didėti 2 proc.

„Gautumėte didesnę sumą nei šie trupiniai, kuriuos rankiojate. Kodėl jums nieko nesako estų pavyzydys, kurie po klystkelių ir praradimų grįžto prie PVM didinimo“, – klausė jis.

Ministras tikino, kad estų pavyzdys nėra įsigyvendinęs.

„Jie tik dabar svarstys, ar didinti PVM dviem punktais. Mes svarstėme ir rimtai įvertinome PVM didinimo variantą. <...>

PVM didinimas iš tikro perkeltų finansinę naštą ant gaunančių mažiausias pajamas, nes jie išleidžia viską pirkdami maisto prekes, kurios apskaičiuojamas PVM. <...>

Manau, kad fikcija manyti kad buhalteriškai paskaičiavus visos tos pajamos gali atitekti gynybos fondui“, – sakė jis.

Kritikos strėles atremti turėjęs R.Šadžius iš tribūnos sulaukė ir sveikinimo. Pastarąjį įgarsino socialdemokratė Birutė Vėsaitė, prakalbusi apie anksčiau aršias diskusijas sukėlusį NT mokestį.

„Mokesčių reforma kaitina tautos kraują, bet ministras yra labai teisus, kad reforma daroma atsakingai, nes socialiai sunkiau gyvenantiems žmonėms yra mažesnė našta.

Noriu pasveikinti Vyriausybę, kad ji labai išmintingai padarė su NT mokesčiu – į Gynybos fondą eis būtent antro, trečio būsto apmokestinimas. Manau, kad merai ir jų savivaldybių tarybos yra pernelyg protingi, kad savo rajono gyventojams keltų mokesčius. Ačiū, ministre, kad radote išmintingą sprendimą“, – sakė socialdemokratė.

GPM, NT, cukraus mokesčiai

Pristatydamas galimas permainas finansų ministras Rimantas Šadžius praėjusią savaitę ramino, jog pastorosios palies tik didžiausias pajamas gaunančius Lietuvos piliečius.

Anot jo, būtent šie gyventojai turi didžiausias galimybes prisidėti prie bendrųjų reikmių.

„Mažų pajamų dalyje siūlome sistemos nekeisti – (gaunantiems) iki 35 tūkst. Eur per metus apmokestinimo salygos praktiškai nepasikeis“, – žadėjo finansų ministras.

Mokesčių pakete numatyta keisti gyventojų pajamų apmokestinimą, bendrai metinių pajamų sumai taikant progresinius tarifus intervale nuo 20 iki 32 proc.

Taip pat siūlomas naujos struktūros nekilnojamojo turto (NT) mokestis, pagal kurį savivaldybės savo nuožiūra pirmam būstui galėtų nustatyti apmokestinamo NT kartelę, nuo kurios būtų skaičiuojamas mokestis, o mokesčio tarifus – intervale nuo 0,1 iki 1 proc.

Pirmajam iki 450 tūkst. eurų vertės būstui ir toliau siūloma 50 proc. mokesčio lengvata, taip pat 75 proc. lengvata tris ar daugiau vaikų arba vaiką su negalia auginantiems gyventojams.

Visas likęs gyventojui priklausantis NT būtų apmokestinamas nuo bendros mokestinės vertės, siekiančios 20 tūkst. Eur. Tai reiškia, kad būstui, kurio vertė siekia nuo 20 tūkst. iki 200 tūkst. Eur, būtų taikomas 0,1 proc. tarifas, tuo metu nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. Eur – 0,2 proc. tarifas, nuo 400 tūkst. Eur iki 600 tūkst. Eur – 0,5 proc. tarifas, o didžiausias – 1 proc. tarifas – būtų taikomas būstui, kurio vertė viršija 600 tūkst. Eur.

Apmokestinimas visam nepagrindiniam gyventojų būstui galiotų iki 2030 m.

Taip pat siūloma 1 proc. punktu didinti pelno mokestį, įvesti akcizą arba vadinamąjį „cukraus mokestį“ saldiesiems gėrimams.

Įvedus tokį mokestį, 1 litras gėrimo, priklausomai nuo cukrų kiekio, brangtų nuo 0,09 iki 0,25 Eur, 1 litras koncentrato – 1,27 Eur, 100 gramų koncentrato – 0,52 Eur.

Dar keli siūlymai – mokestis visoms draudimo įmokoms, išskyrus gyvybės draudimą ir gyventojų įmokas už privalomą transporto priemonių draudimą, dalies pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų atsisakymas.

Kaip praėjusią savaitę vykusiame Vyriausybės posėdyje sakė premjeras Gintautas Paluckas, šie pokyčiai 2026 m. gynybai sugeneruos 345 mln. Eur, o 2027 m. – 513 mln. Eur.

Verslas įžvelgė pavojų ekonomikai

Valdančiųjų siūlomi pokyčiai verslo bendruomenei kelia nerimą dėl tolimesnės Lietuvos ekonomikos raidos, tačiau kiek anksčiau verslo atstovai sakė pritariantys siūlymui iki 17 proc. didinti pelno mokestį.

Tai esą galėtų įvykti tuo atveju, jei su mokesčių pakeitimais susiję sprendimai būtų atidedami bent iki rudens.

Šiuo metu pagrindiniai nuogąstavimai kyla dėl to, kad mokestinės permainos gali stabdyti investicijas, atlyginimų augimą, kelti vartojimo kainas ir silpninti Lietuvos konkurencingumą.

Šalies prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę valdančiuosius ragino įsipareigoti po šių pakeitimų kadencijai stabdyti bet kokias mokesčių korekcijas.

Jis taip pat kritikavo Vyriausybės komunikaciją dėl siūlomų NT mokesčio pakeitimų.

„Esu nusivylęs proceso chaotiškumu, tenka tą konstatuoti. Ko gero, tokia situacija susidarė dėl to, kad tam tikros iniciatyvos buvo pateikiamos nesuderintos, nekomunikuotos ir sukėlė jeigu ne paniką, tai didelį nervingumą visuomenėje“, – sakė G.Nausėda.