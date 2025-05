Ežerus, tvenkinius išsinuomavę gyventojai skundžiasi, kad jau pusmetį iš Aplinkos ministerijos (AM) nesulaukia pinigų, kuriuos ši skolinga už žūklės leidimus, parduotus per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS). Jie ne tik negavo pinigų, bet AM nematė reikalo jų informuoti apie sustabdytus mokėjimus. Pati AM aiškina, kad situaciją jie bando spręsti, tačiau pasakyti, kada su nuomotojais bus atsiskaityta – negali.