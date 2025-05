Tai jau ketvirtas mėnuo, kai metinė infliacija nesiekia 1 proc. ir yra žemiausia nuo 2020 m. gruodžio.

Statistikos tarnyba infliacijos mažėjimą, be kita ko, argumentuoja palankesnėmis energetikos kainomis. Be to, sumažėjusi infliacija aiškinama silpnesniu kainų už paslaugas augimu. Tačiau maisto produktai šiek tiek brango.

Infliacija Prancūzijoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, yra žema. Euro zonoje infliacijos lygis daug didesnis. Balandį jis siekė 2,2 proc.